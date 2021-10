Williams F1 Team wil in 2030 klimaatpositief zijn

De Formule 1 onthulde eerder al plannen om vanaf 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Williams gaat nog een stapje verder en wil vanaf dat jaar klimaatpositief zijn. Het team heeft een aantal technologisch en data gedreven initiatieven ontwikkeld als onderdeel van een nieuwe duurzaamheidsstrategie. Deze Williams Racing Sustainability Strategy is gebaseerd op vijf pijlers: Climate Action, Biodiversity Stewardship, Sustainable Innovation, Industry Access for All en Purpose Driven Leadership. Al deze pijlers dragen bij aan een beter klimaat. De doelstellingen worden elk jaar aan een audit onderworpen en publiekelijk gepubliceerd.

Teambaas Jost Capito: “Williams Racing is een pionier in de Formule 1 en de racerij en heeft een rijke historie in het ontwikkelen van F1-technologie en deze toepassen op EV’s, duurzame transport en de energiesector. We leven in een tijd waarin onze planeet sneller verandert dan ooit tevoren. We hebben onze volledige operatie doorgelicht en een ingrijpende duurzaamheidsstrategie ontwikkeld. Als team willen we de lat hoger leggen en toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid.”