De FIA bevestigde dat het Williams F1 Team niet in staat was geweest om tijdig de volledige jaarcijfers over 2021 te overleggen. Volgens de financiële reglementen die vorig jaar zijn geïntroduceerd moesten de gegevens uiterlijk op 31 maart aangeleverd worden. Williams kreeg in april een bericht van de FIA Cost Cap Administration. Het team werkte vervolgens volledig mee om de ontbrekende informatie aan te leveren. Wel werd een boete van 25.000 dollar uitgedeeld.

De FIA meldde in een statement: “Op basis van de uitleg van Williams en het feit dat Williams volledige medewerking heeft verleend om de overtreding recht te zetten, vond de Cost Cap Administration het voldoende om Williams een boete op te leggen.” Volgens het overkoepelend orgaan werd de situatie voor 31 mei rechtgezet. De kous is daarmee af en de zaak is gesloten.

Het budgetplafond in de Formule 1 heeft in 2022 een hoogte van 140 miljoen dollar, met een bonus van 1,2 miljoen dollar voor de 22e race.