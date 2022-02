Williams racet in 2022 met ‘frisse’ nieuwe kleurstelling

Op 15 februari vindt de teampresentatie van Williams plaats en zal de renstal uit Grove de nieuwe livery voor het Formule 1-seizoen 2022 onthullen. Een week voordat het zover is, is echter al duidelijk dat de formatie uit Grove met een flink andere kleurstelling gaat rijden.

Williams plaatste op woensdagavond namelijk een filmpje op social media, waarop te zien is hoe Nicholas Latifi en Alexander Albon de livery voor 2022 voor het eerst te zien krijgen. Afgaande op hun reacties wordt deze heel anders dan de livery van vorig jaar, die op zijn zachtst gezegd niet heel populair was onder de fans.

“Oh wauw”, reageert Latifi wanneer hij een bord met daarop een afbeelding van de nieuwe Williams-livery omdraait. Met een brede glimlach: “Dat is anders. Dat is eigenlijk best wel cool. Het oogt fris. Ik denk dat ik dat woord vorig jaar ook gebruikt heb, maar dit jaar is het nog meer van toepassing. Dit is heel cool. Ik denk dat het er erg mooi uit gaat zien onder de lampen en op foto’s. Er is een nieuwe kleur aanwezig, waar ik wel fan van ben. Het accentueert een paar gave kenmerken van de auto. Het patroon is ook iets anders dan we normaal hebben.” Om af te sluiten met: ”Dit is een mooie manier om aan een nieuw tijdperk in de Formule 1 te beginnen.”

Albon, die dit jaar met hulp van Red Bull zijn F1-rentree maakt bij Williams, is eveneens erg enthousiast over hoe de wagen oogt. “Woah!”, roept de Britse Thai uit. “Oké, dit is best wel anders. Ik vind het mooi. Het is meer Williams, zou ik zeggen. Het kleurenschema is eenvoudiger. Het oogt opgeruimder, strakker.”

Na drie seizoenen op rij onderaan te zijn geëindigd in het kampioenschap, werd Williams vorig jaar achtste bij de constructeurs. De meeste punten werden binnengehaald door George Russell, die voor 2022 de overstap heeft gemaakt naar Mercedes. Met de FW44, zoals de auto van dit jaar heet, hoopt Williams nog een stap te kunnen zetten.