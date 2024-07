Williams F1 optimistisch over kans om Sainz vast te leggen voor 2025

Carlos Sainz speelt een belangrijke rol op de rijdersmarkt voor 2025. Hij hoopt nog altijd op een topzitje bij een team als Mercedes F1, al klinkt de naam van Williams wat hardnekkiger als nieuwe bestemming. Ook Sauber/Audi en Alpine zouden tot de opties behoren, maar bij Williams heeft teambaas James Vowles er vertrouwen in dat Sainz voor zijn team gaat rijden. Gevraagd hoe groot hij de kans acht dat hij de concurrentie verslaat in de strijd om de Spanjaard, antwoordt Vowles: "Meer dan 50 procent. Hoe dat komt? Hoeveel vertrouwen ik heb? Ik denk dat de kansen in ons voordeel zijn. Maar ik ben er dit jaar al een keer door op het verkeerde been gezet. Dus laten we eens afwachten."

Vowles heeft er dit jaar geen geheim van gemaakt dat hij vóór de zomerstop nog het liefst de line-up van zijn team voor 2025 vastgelegd zou hebben. Met de Grand Prix van België achter de rug is dat niet helemaal gelukt. Sainz heeft zelf namelijk ook aangegeven geen overhaaste beslissingen te willen nemen. Dat leidt tot frustratie bij sommige teams, maar Vowles kan die gedachtegang wel begrijpen. "We hebben tot diep in de nacht interessante gesprekken gevoerd", legt de Brit uit. "Hij heeft een van de grootste OEM's ter wereld achter zich aan. Dat is moeilijk af te slaan. Een OEM waar zijn vader mee heeft gewonnen", doelt hij op Audi. "Hij heeft een team [Alpine] dat, laten we er geen doekjes om winden, ons in het verleden fundamenteel heeft verslagen. En nogmaals, dat wordt moeilijk om af te wijzen. Ik begrijp die kijk op dingen. Maar dit is wat hij me vertelde, wat me eigenlijk het meest aansprak: 'De reden waarom ik dit doe, is dat als ik me toewijd, ik me met heel mijn hart en ziel moet toewijden, voor 100 procent - en om dat te doen, mag ik niet twijfelen'. En daarom neemt hij de tijd."

Geen exit-clausule

Mocht Sainz toch een andere beslissing nemen, dan zou Williams zich kunnen richten tot Valtteri Bottas - of eventueel Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli, mocht Mercedes hem niet promoveren. Toch benadrukt Vowles dat Sainz zijn prioriteit is. "Ik wil uitmuntendheid binnen het team. Ik wil racewinnende prestaties binnen het team", stelt de Williams-teambaas. "Ik wil individuen die leiders zijn. Kortom, iemand die al zijn naam gevestigd heeft. Dus uit al die namen staat Carlos bovenaan. Dat heb ik vanaf het begin gezegd en daar blijf ik ook bij. In tegenspoed won hij vorig jaar een race, en hij deed dat op een verdomd intelligente manier, tegen enkele van de beste individuen, waaronder Lando [Norris] en Charles [Leclerc]. Hij versloeg ze onder de gegeven omstandigheden. Ik weet dat hij [zaterdag] een vrij slechte kwalificatie had, maar kijk naar Q1 en Q2; hij staat er bij of zit in de buurt. Hij brengt uitmuntendheid met zich mee. Ik heb het al een keer gezegd en ik blijf het zeggen: dat is waar mijn hart ligt en laten we kijken of we elkaar tegenkomen."

Voorafgaand aan de Grand Prix van België gingen er geruchten dat Sainz een deal zou krijgen bij Williams met een clausule die hem in staat zou stellen om naar Red Bull of Mercedes te gaan, mochten die partijen dus interesse hebben. Vowles ontkent dat er zo'n clausule zou zijn besproken. "Er zijn maar een handjevol mensen in de wereld die weten waar we het over hebben. Dat is niet eens binnen het team. En het zijn zeker geen journalisten buiten onze motorhome."