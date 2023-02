Analyse: Is Nyck de Vries bij AlphaTauri beter af dan bij Williams?

Voormalig Williams-teambaas Jost Capito vatte de situatie eind vorig jaar treffend samen: "Het is een openhartoperatie terwijl de patiënt nog een marathon rent." Deze woorden geven precies aan wat er bij Williams aan de hand is en ook waarom het lastig is om structurele stappen te maken. Capito wijst er hiermee op dat er structureel dingen mis zijn in het team, maar dat die niet snel op te lossen zijn doordat er ook lapmiddelen voor het lopende seizoen nodig zijn. De faciliteiten zijn niet allemaal meer je van het en de structuur van het team laat te wensen over. Williams zit onder de oppervlakte nog te vast in het verleden en betaalt daar in huidige Formule 1 een prijs voor.

Het zijn woorden de inmiddels ook vertrokken technisch directeur FX Demaison echoot. Gevraagd waarom de wederopbouw van dit roemruchte F1-team zo lang duurt en waarom in 2022 niet de gewenste stap voorwaarts is gezet, laat hij weten: "De redenen zijn ook financieel van aard. Williams zat in verschillende opzichten nog een beetje vast in het verleden. Daardoor moesten we veel investeren in een windtunnel, investeren in de fabriek en investeren in mensen. Langzaam maar zeker komt het team er wel. Maar om een nieuw team op te bouwen heb je zeker twee à drie jaar nodig. Het kost vervolgens nog twee à drie jaar om het maximale uit dat team te halen." Het totaalplaatje komt neer op grofweg vijf jaar, een termijn waar de meeste F1-teams mee rekenen.

Die termijn geldt echter alleen als er een duidelijk plan bestaat en als daar met dezelfde mensen ook steevast aan vastgehouden wordt. In dat opzicht is de voorbije winter weer een roerige tijd geweest en dreigt Williams eerst nog weer een transitiejaar tegemoet te gaan. Zo zijn Capito en Demaison aan de kant gezet. In het persbericht stond heel netjes dat Capito bedankt wordt voor het uitstellen van zijn pensioen, maar Dorilton Capital wilde graag een grotere stap zien. De Amerikaanse investeerders dachten dat de omslag in het reglement een ideale gelegenheid was om in 2022 weer serieus mee te doen. De realiteit is anders gebleken en luidt dat Williams afgetekend als laatste is geëindigd bij de constructeurs. Met het vertrek van George Russell naar Mercedes waren er echt wel redenen voor, maar de Formule 1 is nou eenmaal hard en dus volgen er consequenties.

Vowles interessant, maar stuurloos op technisch vlak?

Die consequenties zijn dat het in 2023 over een andere boeg wordt gegooid. Met de teambaas en de technisch directeur is de toplaag weggehaald en dat schept natuurlijk de verplichting om met een capabele vervanging te komen. Voor de teambaas is Williams met James Vowles voor een zeer interessante naam gegaan. Natuurlijk heeft de Brit nog geen ervaring als teambaas en is het derhalve afwachten, maar zijn profiel is veelbelovend. Zo werkte hij in de voorbije maanden al als rechterhand van Toto Wolff en noemde die hem niet voor niets 'de teambaas light'. "James had al veel taken in zijn pakket die eigenlijk bij een teambaas horen", liet Wolff weten. De Oostenrijker zag Vowles als toekomstig teambaas voor Mercedes, maar wil zelf nog niet opstappen. Vowles laten gaan naar Williams is dan een aardige oplossing.

Verder is het een pre dat Vowles de Mercedes-organisatie van haver tot gort kent. Mercedes is het schoolvoorbeeld van hoe een F1-team wél gestructureerd moet zijn. Williams is in veel opzichten het tegenovergestelde en dus kan Vowles zijn kennis in de praktijk brengen. Daar moet wel bij vermeld dat veel van de Williams-beperkingen ook in het DNA van het team zitten en dat culturele dingen lastiger te verhelpen zijn voor een nieuwkomer. Desondanks heeft Vowles wel goede adelbrieven en maken zijn achtergrond, leeftijd en contacten hem een interessante keuze. Hij zal het team efficiënter moeten maken en dat is cruciaal onder het budgetplafond. Efficiënt omgaan met de middelen die je hebt, is van groot belang en dat kan beter. Vowles heeft in theorie dus een wereld te winnen.

Toch zijn er ook factoren die minder hoopvol stemmen. Zo vergt deze wisseling van de wacht tijd - zeker voordat iemand zijn stempel kan drukken. Gezien de recente historie van het team is een transitiejaar precies wat Williams niet nodig heeft. Na alle magere jaren zouden de vette jaren toch eens moeten aanbreken, maar dit is weer een nieuwe start en vergt geduld. Nog veel opvallender is dat Williams al wekenlang zonder technisch directeur zit. En dat in de periode die voor technische afdelingen van het team het belangrijkst is. Het sterkt de gedachte dat 2023 een overgangsjaar wordt, aangezien niemand op technisch vlak rigoureuze besluiten zal nemen als het schip in zekere zin stuurloos is.

Williams mikte op Piastri en nadien De Vries

Ook op rijdersvlak is niet alles koek en ei. Met het vervangen van Nicholas Latifi heeft Williams voor kwaliteit willen kiezen. De redenen daarachter zijn valide. Zo is het geld dat Latifi meebrengt leuk, maar kan het team met geld van Dorilton Capital ook aan het budgetplafond komen en is een pay driver dus niet meer zo belangrijk als vroeger. Daar komt bij dat Latifi met zijn crashes ook geld heeft gekost en dat zijn minder prestaties posities bij de constructeurs hebben gekost. Ook dat laat zich in de portemonnee voelen, waardoor de keuze voor een betere tweede coureur zeer te prijzen is.

Bij die filosofie had Williams echter iemand anders voor ogen dan Logan Sargeant. Zo mikte het team in eerste instantie op Oscar Piastri, een toptalent waarmee Williams hoopte op een soort Russell-effect. Met Alpine waren de meeste plooien al gladgestreken. De Franse equipe dacht dat Fernando Alonso zou blijven en was bereid om Piastri uit te lenen aan Williams. Na de Grand Prix van Hongarije bleken de kaarten ineens heel anders geschud en maakte Piastri duidelijk dat hij voor geen van beide teams zou rijden.

Williams schakelde logischerwijs door en na de zomerstop stond Nyck de Vries hoog op het wensenlijstje in Grove, al helemaal na die sensationele invalbeurt op Monza. Capito - die ook op persoonlijk vlak goed met De Vries overweg kan - maakte er geen geheim van dat hij De Vries graag zou inlijven voor 2023: "Maar het woord is nu natuurlijk aan Nyck, hij zit in een mooie positie en moet kiezen wat het beste is." Met de kennis van nu is duidelijk hoe dat uitgepakt is. Een etentje met Max Verstappen, een belletje met Helmut Marko en een bezoekje aan Graz brachten hem naar AlphaTauri. Dat team heeft afgelopen jaar ook een beroerde campagne afgewerkt, maar daar zijn wel positieve aanknopingspunten - waarover later deze week meer. Door de samenwerking met Red Bull Racing, het lange dienstverband van Franz Tost en nu ook alvast duidelijkheid over de motorische toekomst is daar veel meer stabiliteit dan bij Williams.

Over een aantal jaar valt de balans pas echt op te maken, maar gezien het beeld van Williams lijkt de jarige De Vries het momenteel best aardig voor elkaar te hebben. Daar moet wel bij gezegd dat Vowles het ook zeer in hem ziet zitten en hij met Vowles ook een teambaas had getroffen die de potentie van de Fries op waarde weet te schatten. Maar misschien komt dat ooit nog van pas... Voor nu is de slotsom in ieder geval dat Williams nog veel werk aan de winkel heeft voordat er echt weer aan glorietijden kan worden gedacht van het toch wel prachtige team.