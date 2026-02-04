Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone

Williams is woensdag eindelijk de baan op gegaan met zijn nieuwe 2026-auto. De FW48 maakte zijn eerste meters tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone, nadat het Britse team vorige week nog ontbrak bij de gezamenlijke shakedown in Barcelona. Daarmee was Williams het laatste team dat met zijn nieuwe bolide op het asfalt verscheen.

Zowel Alexander Albon als Carlos Sainz nam plaats achter het stuur tijdens de filmdag. De FW48 was nog niet gehuld in de definitieve kleuren voor 2026, maar in de 'Flow State'-livery. Dit ontwerp werd gekozen via een online stemming, waarbij fans uit 162 landen bijna 55.000 stemmen uitbrachten.

Dat Williams pas nu de baan op ging, had alles te maken met vertragingen in het ontwikkelingsprogramma van de FW48. Teambaas James Vowles gaf eerder al aan dat de werklast binnen het team aanzienlijk is toegenomen door de nieuwe technische regels voor 2026, die zowel het chassis als de power unit raken. In plaats van in actie te komen tijdens de Barcelona-shakedown werkte Williams daarom eerst een zogeheten Virtual Track Test af, waarbij een groot deel van de echte auto op een testbank wordt gezet om de omstandigheden op het circuit te simuleren. Volgens Vowles leverde die aanpak de gewenste kilometers en data op, waarna Silverstone de logische volgende stap was.

"Dit was een mijlpaal voor ons en het blijft een bijzonder moment om een nieuwe auto voor het eerst op de baan te zien", liet Vowles na de shakedown op de baan in Northamptonshire weten. "We hebben vandaag meer inzicht gekregen in ons pakket als voorbereiding op de test van volgende week in Bahrein. Carlos en Alexander gaven positieve feedback, maar identificeerden ook enkele kleine aandachtspunten die we de komende dagen willen oplossen."

Albon sprak na afloop van een grotendeels probleemloze dag. "Er is data waar we nog beter naar moeten kijken en er zijn punten die we nog moeten verbeteren, maar over het algemeen verliep het soepel. Het was fijn om eindelijk in de FW48 te zitten en ermee te rijden. Nu richten we ons volledig op Bahrein." Sainz sloot zich daarbij aan. "Het was een typische winterdag op Silverstone, dus we hebben ons gefocust op het rijden van de eerste ronden en het afwerken van ons shakedownprogramma. Over een paar dagen vliegen we naar Bahrein, waar we met een uitgebreider programma aan de slag gaan. Daar kijk ik erg naar uit."

Williams voert op dinsdag 10 februari nog een tweede filmdag uit in Bahrein. Een dag later begint daar de officiële driedaagse wintertest, gevolgd door nog eens drie testdagen een week later.