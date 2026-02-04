Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

MotoGP
MotoGP
Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

Formule 1
Formule 1
Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Formule 1
Formule 1
F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone

De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Formule 1
Formule 1
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"
Formule 1 Williams launch

Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone

Williams heeft de FW48, de Formule 1-auto voor 2026, voor het eerst laten rijden op Silverstone. Alexander Albon en Carlos Sainz werkten een shakedown af in een speciale, door fans gekozen livery.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Toevoegen als voorkeursbron
Williams FW48

Foto door: Williams

Williams is woensdag eindelijk de baan op gegaan met zijn nieuwe 2026-auto. De FW48 maakte zijn eerste meters tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone, nadat het Britse team vorige week nog ontbrak bij de gezamenlijke shakedown in Barcelona. Daarmee was Williams het laatste team dat met zijn nieuwe bolide op het asfalt verscheen.

Lees ook:

Zowel Alexander Albon als Carlos Sainz nam plaats achter het stuur tijdens de filmdag. De FW48 was nog niet gehuld in de definitieve kleuren voor 2026, maar in de 'Flow State'-livery. Dit ontwerp werd gekozen via een online stemming, waarbij fans uit 162 landen bijna 55.000 stemmen uitbrachten.

Dat Williams pas nu de baan op ging, had alles te maken met vertragingen in het ontwikkelingsprogramma van de FW48. Teambaas James Vowles gaf eerder al aan dat de werklast binnen het team aanzienlijk is toegenomen door de nieuwe technische regels voor 2026, die zowel het chassis als de power unit raken. In plaats van in actie te komen tijdens de Barcelona-shakedown werkte Williams daarom eerst een zogeheten Virtual Track Test af, waarbij een groot deel van de echte auto op een testbank wordt gezet om de omstandigheden op het circuit te simuleren. Volgens Vowles leverde die aanpak de gewenste kilometers en data op, waarna Silverstone de logische volgende stap was.

 

"Dit was een mijlpaal voor ons en het blijft een bijzonder moment om een nieuwe auto voor het eerst op de baan te zien", liet Vowles na de shakedown op de baan in Northamptonshire weten. "We hebben vandaag meer inzicht gekregen in ons pakket als voorbereiding op de test van volgende week in Bahrein. Carlos en Alexander gaven positieve feedback, maar identificeerden ook enkele kleine aandachtspunten die we de komende dagen willen oplossen."

Albon sprak na afloop van een grotendeels probleemloze dag. "Er is data waar we nog beter naar moeten kijken en er zijn punten die we nog moeten verbeteren, maar over het algemeen verliep het soepel. Het was fijn om eindelijk in de FW48 te zitten en ermee te rijden. Nu richten we ons volledig op Bahrein." Sainz sloot zich daarbij aan. "Het was een typische winterdag op Silverstone, dus we hebben ons gefocust op het rijden van de eerste ronden en het afwerken van ons shakedownprogramma. Over een paar dagen vliegen we naar Bahrein, waar we met een uitgebreider programma aan de slag gaan. Daar kijk ik erg naar uit."

Williams voert op dinsdag 10 februari nog een tweede filmdag uit in Bahrein. Een dag later begint daar de officiële driedaagse wintertest, gevolgd door nog eens drie testdagen een week later.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Formule 1
F1 Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

MotoGP
MGP MotoGP
Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

Formule 1
F1 Formule 1
Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Formule 1
F1 Formule 1
F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd
Vorig artikel Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

Mercedes F1-presentatie 2026: waar en hoe laat live te volgen

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Mercedes F1-presentatie 2026: waar en hoe laat live te volgen

De uitloopronde: Hoe we bij Motorsport.com Nederland met AI omgaan

Formule 1
Formule 1
De uitloopronde: Hoe we bij Motorsport.com Nederland met AI omgaan

Lowdon: "Cadillac profiteert nu al van ervaring Pérez en Bottas"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Lowdon: "Cadillac profiteert nu al van ervaring Pérez en Bottas"
Meer van
Carlos Sainz

Van Sainz tot Hadjar: alle F1-teamgenoten van Max Verstappen

Formule 1
Formule 1
Van Sainz tot Hadjar: alle F1-teamgenoten van Max Verstappen

Sainz ziet 'grote contrasten' binnen Williams: "Team loopt op dat vlak echt achter"

Formule 1
Formule 1
Sainz ziet 'grote contrasten' binnen Williams: "Team loopt op dat vlak echt achter"

Sainz na eerste seizoen bij Williams: Aanpassen kost meer tijd dan mensen denken

Formule 1
Formule 1
Sainz na eerste seizoen bij Williams: Aanpassen kost meer tijd dan mensen denken
Meer van
Williams

De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona