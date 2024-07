Williams F1 bevestigt komst Carlos Sainz en vertrek Logan Sargeant

Williams-teambaas James Vowles heeft er geen geheim van gemaakt dat hij Carlos Sainz als topprioriteit op zijn wensenlijst had staan voor 2025. De Brit gaf in België al aan dat hij veel vertrouwen had dat Sainz zou tekenen voor zijn team en daags na de Grand Prix van België is het ook officieel bekendgemaakt. Williams heeft bovendien een grote slag geslagen, want de drievoudig Grand Prix-winnaar heeft zich voor de seizoenen 2025, 2026 'en verder' vastgelegd bij het team uit Grove. Het gaat dus om een meerjarige deal met een optie om het contract na 2026 te verlengen.

“De komst van Carlos naar Williams is een sterke intentieverklaring van beide partijen”, begint teambaas James Vowles. “Carlos heeft keer op keer bewezen een van de meest getalenteerde rijders op de grid te zijn, met raceoverwinningen op zak. Dit onderstreept de opwaartse lijn die wij zijn ingeslagen. Carlos brengt niet alleen ervaring en snelheid, maar ook de gedrevenheid om elke milliseconde uit de auto en het team te halen. Dat past perfect.”

Sainz gaat een team vormen met Alex Albon, iets waar Vowles nu al naar uitkijkt: “We krijgen een van de beste line-ups op de grid, met enorm veel ervaring om ons naar de nieuwe reglementen van 2026 te gidsen. Hun geloof in de missie van onze organisatie bewijst de enorme hoeveelheid werk die achter de schermen gaande is. Men moet niet twijfelen aan onze ambitie en momentum, nu we bezig zijn om terug te keren aan de top. We zijn hier, we zijn serieus en met de ondersteuning van Dorilton investeren we in alles wat nodig is om terug te keren aan de voorkant van de grid.”

Met de keuze voor Williams maakt Sainz een statement. Hij was namelijk ook al een doelwit voor Sauber/Audi, waar de familie Sainz goede banden mee heeft door de samenwerking van Sainz Sr. met het Duitse merk. De prestaties van dat team vallen op dit moment echter zwaar tegen. In de eerste veertien races van het seizoen bleef het Zwitserse team puntloos. Het betekent dus ook dat Sauber/Audi door moet naar een alternatief, wat ook geldt voor Alpine. Het Franse team zou ook duidelijke interesse hebben getoond in de Spanjaard, maar zal dus ook een andere teamgenoot moeten vinden voor Pierre Gasly.

Vertrek Sargeant

Voor Logan Sargeant is de komst van Sainz slecht nieuws. Aangezien Alexander Albon al wel over een contract voor 2025 beschikt, zal de Amerikaan na dit seizoen dus plaats moeten maken. Hij stond al langer onder druk, maar weet nu dus dat hij naar een andere werkgever moet zoeken als hij in 2025 op de F1-grid wil blijven staan. Zelf had hij echter onlangs ook al aangegeven dat hij naar opties buiten de Formule 1 kijkt, waarbij een avontuur in de IndyCar tot de mogelijkheden zou behoren. "Ik wil Logan bedanken voor alles wat hij voor het team heeft gedaan en ik weet dat hij hard voor ons zal blijven knokken in de komende races", aldus Vowles.