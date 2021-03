Williams licht toekomstplannen toe: "Kunnen hetzelfde als McLaren"

Nadat de nogal sobere FW43B aan de buitenwereld werd getoond, nam Williams uitgebreid de tijd om de toekomstplannen toe te lichten in een online persconferentie. Het blijkt om een strategie in twee delen te gaan: op de korte termijn moet men overleven en op de langere termijn iets van de oude glorie terugvinden. Het eerste aspect betekent dat fans in 2021 nog geen wonderen moeten verwachten. Zo heeft Williams vorig jaar al één token ingezet en laat men de resterende token voor wat het is. Geen echte noviteiten op de 2021-auto dus, al benadrukt teambaas Simon Roberts dat de auto wel iets aan gewicht heeft verloren.

Eerst overleven en zaaien, oogsten onder nieuw reglement

"We staan bij Williams nu aan het begin van een heel nieuw tijdperk", begint CEO Jost Capito zijn verhaal. "Ik zou 2021 willen karakteriseren als een overgangsjaar. We willen het gat zoveel mogelijk dichten, maar onze inzet en middelen zijn nu al grotendeels op 2022 gericht. Wij zien het nieuwe reglement als een ideale kans om een grote stap te zetten. Vanaf dat niveau zullen we in de jaren daarna verder bouwen." Het maakt de situatie enigszins vergelijkbaar met Haas en andere formaties die 2021 als een tussenjaar aanduiden. "Ja, dat klopt wel. We zullen in 2021 zo hard mogelijk strijden, maar onze focus ligt absoluut op 2022 en de jaren daarna."

Het nieuwe technische reglement, de extra windtunneltijd voor achterhoedeteams en het budgetplafond moeten Williams op weg helpen. "Maar we blijven wel realistisch, er bestaat geen snelle of makkelijke oplossing voor ons probleem. We werken vooral aan een gedegen plan om dit fantastische team stap voor stap weer op te bouwen. We willen op termijn weer vooraan meedoen in de Formule 1", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. En met vooraan meedoen bedoelt de ervaren Duitser niets minder dan winnen. "Wat mijn doelstellingen zijn? Die zijn heel duidelijk. Op korte termijn moeten we keihard vechten op de baan en proberen om het maximale uit ieder buitenkansje te halen. Maar als ik naar de iets langere termijn kijk, dan willen we dat Williams weer races wint."

McLaren als voorbeeld: "Wij kunnen minimaal hetzelfde"

Voor de lange weg daarnaartoe kijkt Capito met een schuin oog naar McLaren. Die formatie uit Woking eindigde in 2017 als voorlaatste in het constructeurskampioenschap, maar wist vorig jaar beslag te leggen op P3. "Mclaren heeft fantastisch werk verricht in de afgelopen jaren. Mijn idee daarover is helder: er valt geen enkele reden te verzinnen waarom wij niet hetzelfde zouden kunnen. We hebben alle ingrediënten in huis om precies hetzelfde te doen. Het is erg lastig om daar een tijdsaanduiding van twee, drie à vier jaar op te plakken, maar ik ben ervan overtuigd dat we minimaal hetzelfde kunnen bereiken als McLaren." Volgens Capito heeft Williams voldoende talent in huis, al volgen er in de komende tijd nog aankondigingen van nieuwe aanwinsten. Financiële injecties van de Amerikaanse eigenaren, Dorilton Capital, moeten het team verder op het juiste spoor zetten.

Capito is overigens niet als enige hoopvol gestemd over de toekomstplannen van Williams. Ook George Russell, die als Mercedes-protegé het laatste jaar van zijn Williams-uitleenbeurt ingaat, ziet potentie in Grove. "Zeker zoals het er momenteel uitziet met de investeringen van Dorilton en alle veranderingen die ik heb gezien. Williams is in de voorbije drie seizoenen steeds als laatste geëindigd in het kampioenschap, maar dat gaat in 2022 niet meer gebeuren, is in ieder geval mijn verwachting. Ik zie hier een rooskleurige toekomst. Ieder team in de Formule 1 krijgt een mooie kans voorgeschoteld in 2022. Met de investeringen in dit team, nieuwe aanwinsten zoals Jost en nauwere banden met Mercedes, ziet het er veelbelovend uit voor Williams."