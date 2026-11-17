Formule 1 GP van Las Vegas
Williams en Aston Martin onthullen nieuwe F1-liveries voor GP van Las Vegas
Formule 1-teams rollen eenmalige liveries uit voor de Las Vegas Grand Prix van de Formule 1, waarbij Aston Martin Honda's performancemerk Acura promoot
Filip Cleeren
Gepubliceerd: 17 nov 2026, 08:18
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Williams en Aston Martin behoren tot de F1-teams die hun livery voor de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend hebben vernieuwd.
De F1 trekt naar Las Vegas voor de derde van drie races in de Verenigde Staten, waarbij de entertainmenthoofdstad al snel is uitgegroeid tot een van de belangrijkste commerciële weekenden van de serie voor teams en hun partners.
Daardoor komen meerdere teams deze week met speciale liveries, waarbij Williams een blauwe chromen livery inzet op de FW48's waarmee Alex Albon en Carlos Sainz racen.
Aston Martin livery
Photo by: Aston Martin
Intussen vervangt Aston Martin alle hoofdlogo's van motorpartner Honda door die van Acura, het luxemerk van Honda dat vooral actief is in Noord-Amerika.
Acura zal de neus, motorkap en racepakken van de coureurs van de AMR-26 sieren, als onderdeel van een lange reeks Amerikaanse overnames voor Honda's F1-teams.
De auto's van Fernando Alonso en Lance Stroll krijgen ook extra witte accenten op de neus, sidepod en motorkap op verzoek van sponsor CoreWeave.
Het Alpine-team voert intussen extra roze branding op de sidepod voor vertrekkend titelsponsor BWT.
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