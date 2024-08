Williams hoopt met drietrapsraket F1-seizoen 2024 vlot te trekken

De formatie uit Grove staat in de zomerstop op de negende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts 4 punten, terwijl Williams in 2023 met 28 punten als zevende eindigde in de WK-stand. De FW46 is nergens echt competitief, waardoor concurrenten als het RB F1 Team en het Haas F1 Team de formatie uit Grove zijn gepasseerd. Teambaas James Vowles wil na de zomerstop met drie belangrijke upgrades een significante sprong maken: “We hebben updates aanstaande. Ik hoop in Zandvoort, vervolgens eentje in Baku of de race erna. Die zouden ervoor moeten zorgen dat we weer mee kunnen doen om de punten. Dat moeten we bereiken middels een aantal dingen. Dat zijn aerodynamische updates, we geven de ophanging een update en we halen gewicht van de auto. Het zijn drie belangrijke routes. In de wereld van de Formule 1 zijn het grote stappen, maar we hebben ook gezien dat RB en Mercedes een update weer van de auto hebben gehaald omdat die niet werkte. Dat zie je normaliter niet, teams hebben doorgaans vertrouwen in wat ze doen.”

Focus op 2026

Het team heeft dus een aantal belangrijke aanpassingen in de pijplijn. Toch zijn de engineers met hun hoofd al bij 2025, wanneer het team een nieuwe stap voorwaarts wil maken. “We investeren ook in 2025. Onze auto in de windtunnel is niet de huidige wagen, dat is al een aantal maanden de versie voor 2025”, bevestigt Vowles. “De reden waarom we dat doen is niet omdat ik geloof in 2025, maar omdat we de auto voor 2026 zo snel mogelijk in de tunnel willen hebben, maar desondanks nog een aardig seizoen 2025 kunnen neerzetten.”

Hij vervolgt: “Alles wat we doen is feitelijk naar voren gehaald, zodat we zo snel mogelijk aan 2026 kunnen beginnen. Met de extra middelen hebben we nu teamleden met de focus op 2024, op 2025 en op 2026, en zelfs een beetje op 2027. Dat is een verandering voor Williams. We waren meer gewend om een jaar vooruit te kijken of zelfs alleen maar met het huidige seizoen bezig te zijn. En zoals je kunt begrijpen, heeft het tijd nodig om zoiets te veranderen binnen een organisatie. Niets van wat ik verteld heb ik een speciaal sausje: Mercedes doet het zo, Red Bull doet het. Maar voor Williams is het een nieuw vertrekpunt.”