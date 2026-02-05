Williams maakte in 2025 een enorme sprong van de negende naar de vijfde plaats met een sterk verbeterde auto, te midden van een grootschalige modernisering van de fabriek. Tegelijkertijd richtte het team vrijwel al zijn ontwikkelingswerk tijdens het seizoen al op het project voor 2026. Alexander Albon en Carlos Sainz waren samen goed voor 137 punten, tegenover slechts 17 een jaar eerder.

Die vroege focus op de nieuwe reglementen heeft de verwachtingen rond het team uit Grove verhoogd, ondanks dat Williams de shakedown in Barcelona miste. Dat schreef het team toe aan het feit dat het in deze fase probeerde meer onderdelen door het productieproces te krijgen dan het aankon.

In gesprek met onder meer Motorsport.com, tijdens de presentatie van de nieuwe livery voor 2026, zegt teambaas James Vowles dat hij zich geen illusies maakt: de kloof dichten naar de topteams vanuit de positie van best of the rest' in 2025 zal veel moeilijker zijn dan de stap van achteraan naar het middenveld.

Vowles is realistisch over de kansen van Williams in 2026. Foto door: Williams

"Dit is een kans voor ons om als organisatie echt te blijven groeien", zegt Vowles. "We zijn niet naïef over de uitdaging die voor ons ligt. De stap van vijfde naar vierde is, naar mijn ervaring, exponentieel moeilijker dan wat we al hebben bereikt. En de enige manier om dat te realiseren tegen concurrenten die zelf ook blijven streven en vooruitgaan, is door de absolute grenzen op te zoeken en moedig te zijn in de beslissingen die je neemt.

"We verwachten niet dat we om het kampioenschap zullen strijden, maar we zien 2025 wel als ons vaste uitgangspunt en willen vanaf daar het team jaar na jaar verder blijven ontwikkelen."

Vowles benadrukte dat Bahrein de teams nog zes extra testdagen biedt vóór de seizoensopener in Australië, waardoor hij niet denkt dat het missen van de shakedown in Barcelona Williams op achterstand zal zetten. "Ik was veel liever in Barcelona geweest. Dat was het doel. Dat was wat we van plan waren. We hebben dat niet gehaald", geeft hij toe. "Maar wat we hebben gedaan in de vorm van een week virtueel testen op de baan was succesvol, net als het werk dat we met zowel Carlos als Alex hebben verricht op de driver-in-loop-simulator, terwijl iedereen anders in Barcelona was."