Logan Sargeant heeft zijn team Williams sinds de zomerstop geen dienst bewezen door meerdere malen zijn auto ernstig te beschadigen. In Zandvoort crashte de Amerikaan hard, nadat hij zijn bolide op knappe wijze naar Q3 had geloodst. In Singapore veroorzaakte de 22-jarige coureur op knullige wijze een safety car door zijn voorvleugel kapot te rijden, hoewel de schade daar verder meeviel en hij de race kon hervatten. Een week later in Japan was het echter wéér raak: De FW45 had al het hele weekend te maken met onderstuur, waardoor Sargeant hard de muur in reed bij het uitkomen van de laatste bocht. Zijn team was hierdoor genoodzaakt om een nieuw chassis in te zetten, wat de rijder uit Fort Lauderdale een start vanuit de pitstraat en een tien seconden penalty opleverde. Tenslotte verliep de race ook allesbehalve vlekkeloos, aangezien hij in de haarspeldbocht hard in aanraking kwam met Valtteri Bottas, waardoor beide heren genoodzaakt waren om een punt achter de race te zetten.

Ondanks de crashes zit de Amerikaan volgens Williams’ head of vehicle performance Dave Robson in een stijgende lijn. “Ik denk dat het onvermijdelijk is dat ze krantenkoppen opleveren, toch?”, vertelt hij aan Motorsport.com nog voorafgaand aan de uitvalbeurt op zondag over de crashes sinds Zandvoort. “Ik denk dat ze zijn stabiele prestaties maskeren en dit weekend ging hij eigenlijk heel erg goed. Het is een lastig circuit en hij ging daar vrijdag heel goed mee om, bouwde zaterdag voort op die prestatie, maar verloor het in de allerlaatste bocht van de eerste ronde [van de kwalificatie]. Het was echt een klein foutje. In die bocht heb je problemen zodra je het gras raakt. Dat was zonde.”

Hoewel Robson de prestaties van Sargeant looft, geeft hij toe dat de gevolgen van de crashes merkbaar zullen zijn. “Tot op zekere hoogte moet je teruggaan naar oudere specs, want je kunt nieuwe onderdelen niet zomaar over de hele wereld rondsturen. Het is dan al te laat om nieuwe onderdelen te maken, ook al heb je de tijd en het geld om dat te doen.”

Geen zorgen voor ontwikkeling 2024

Met het beperkte budget dat de teams sinds 2021 hebben is iedere crash er eigenlijk één te veel, aangezien dit een drukkend effect heeft op het financiële huishouden. Volgens Robson hebben de crashes van Sargeant daarentegen niet veel invloed op de ontwikkeling van 2024. “Ik denk dat we daar genoeg onderdelen voor hebben. Het wordt meer een logistieke uitdaging. Hoeveel onderdelen willen we naar het circuit sturen? Welke willen we doorsturen naar de volgende [race]? Welke sturen we terug naar Engeland? Ik denk niet dat er veel paniek heerst. We moeten het chassis repareren, wat in de fabriek een tijdje zal duren. We hebben echter genoeg onderdelen om door te gaan”, aldus Robson.

VIDEO: Harde crash Sargeant tijdens Q1 van Japanse GP