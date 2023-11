Het laatste lege plekje op de Formule 1-grid voor 2024 is het zitje van Logan Sargeant. Hoewel de Amerikaan de beste papieren lijkt te hebben voor een tweede jaar bij het Britse team, is zijn contractverlenging nog altijd niet rond. Sargeant werd in 2021 opgenomen in het talentenprogramma van Williams, alvorens hij een vierde plaats in het coureurskampioenschap in de Formule 2 behaalde. Dit leverde hem een stoeltje in de koningsklasse op, maar hier heeft de coureur uit Florida nog niet veel potten kunnen breken. De 22-jarige coureur werd iedere kwalificatie verslagen door zijn teamgenoot Alexander Albon. Door het jaar heen heeft hij zijn prestaties mondjesmaat kunnen verbeteren en dat heeft hij bekroond met een punt in zijn thuisrace in Texas. Toch wordt zijn algehele prestatie in zijn rookieseizoen overschaduwd door een aantal merkwaardige crashes.

Voordat de keuze definitief gemaakt wordt, wil Williams-teambaas James Vowles nog een laatste analyse doen. Gevraagd wanneer hij een definitief besluit neemt, antwoordt Vowles: “Binnenkort, binnen een paar weken. Ik wilde altijd al het einde van het seizoen afwachten en alle opties onder de loep nemen. Ik ben vanaf het begin duidelijk geweest. Ik wil iemand over een heel seizoen beoordelen, niet over een enkele race, zodat we de juiste beslissing voor het team en voor de toekomst van Logan nemen.”

De kans is groot dat Williams tenminste nog een jaar in zee gaat met de Amerikaanse coureur, aangezien er weinig interessante alternatieven op de markt zijn. Dat geeft Vowles ook toe, waarna hij uitlegt waarom hij nogmaals de data in duikt om te kijken hoe Sargeant in 2023 heeft gepresteerd. “Zodat ik nog een keer kan kijken naar de progressie, de fouten, de uitschieters, de groei en over het algemeen of we gewoon op de goede weg zijn”, meent de Brit.

Sargeant ziet verbetering

Voorafgaand aan de seizoensafsluiter was Sargeant nog de enige coureur die in contractuele onzekerheid leefde, maar de 22-jarige coureur gaf aan dat hij zich niet bezighield met een krabbeltje onder een nieuw contract. Vowles had namelijk duidelijk gemaakt dat ze tot na het seizoen zouden wachten met het nemen van een beslissing. Tot die tijd was de Amerikaan gefocust op zijn sportieve prestaties. “Op dat gebied heb ik het gevoel dat alles de laatste paar races een stuk beter gaat”, vertelt de Amerikaan. “Ik probeer gewoon mijn best te doen. Ik zie geen problemen met hoe het de laatste tijd is gegaan”, aldus Sargeant.