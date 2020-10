Teambaas bevestigt alsnog: Russell en Latifi blijven bij Williams

Het rijdersduo van Williams werd in juli ook al eens aangekondigd voor 2021. Waarnemend teambaas Claire Williams liet destijds weten dat Russell en Latifi nog een extra jaar mochten aanblijven bij het gevallen topteam. Vreemd was dat allerminst. Laatstgenoemde zorgt namelijk voor het broodnodige geld in het laatje, terwijl Russell op zijn beurt één van de dragers van de wederopstanding is.

Die aankondiging bleek echter nog niet het einde van alle polemiek. Sterker nog: eerder het begin. Met het vertrek van Claire Williams en in haar kielzog van de hele familie Williams kwam het rijdersvraagstuk weer op tafel. Zo zouden de contracten van beide coureurs een ‘change of control’-clausule bevatten, waardoor de nieuwe eigenaren alsnog een andere richting konden kiezen – lees voor het Mexicaanse geld van Sergio Perez konden gaan.

Verwarring van Portimao weggenomen

Toen Roberts in Portimao naar al deze zaken werd gevraagd, luidde het antwoord vreemd genoeg: “Ik ga er helemaal niks over zeggen, want daar kunnen mensen altijd weer iets anders achter zoeken.” Hij wenste de speculaties niet te voeden, maar deed dit onbewust toch door de waarheid in het midden te laten en geen duidelijkheid te verschaffen.

Voorafgaand aan het raceweekend op Imola blijkt Roberts te hebben geleerd van zijn fout in het vorige media-optreden. Gevraagd of hij het aanblijven van Russell en Latifi ditmaal wel kan dan wel wil bevestigen, luidt het antwoord namelijk: “Ja, dat kan ik zeer zeker. Ik heb vorige week onbedoeld wat onduidelijkheid veroorzaakt, waarvoor excuus. Maar ik kan nu bevestigen dat zowel George als ook Nicholas bij het team blijft. Dit is en blijft onze line-up.”

"Zoals George ook al heeft uitgelegd, is er eigenlijk niks veranderd. Claire heeft de aankondiging eerder dit jaar al gedaan en sindsdien is er op dit vlak niet veranderd", bevestigt Roberts tegenover onder meer Motorsport.com dat de nieuwe eigenaren op dezelfde voet doorgaan. "Wij zijn blij met onze huidige coureurs en kijken ernaar uit om deze samenwerking nog langer voort te zetten." Die voortzetting duurt waarschijnlijk nog één jaar. Mercedes heeft Russell namelijk voor drie seizoen gestald bij Williams, waarvan 2021 het laatste seizoen zal zijn.

Toptalent Russell blijft behouden voor F1

Russell is zelf vooral blij dat alle onzekerheid met deze bevestiging is weggenomen. "Het is natuurlijk nooit fijn om allerlei speculaties over jouw baan te horen en te lezen. Maar los daarvan heb ik wel steeds vertrouwen gehouden in mijn eigen capaciteiten op het asfalt en wilde ik ook vooral op het circuit antwoorden", aldus de getalenteerde Brit tijdens de persconferentie op Imola. "En zoals Simon ook al wel een beetje aangaf, vertrouwde ik er zoveel mogelijk op dat er ondanks alle speculaties niets zou veranderen."

De bevestiging vanuit het team kan ook als goed nieuws voor de Formule 1 worden gezien. In de paddock zijn alle betrokkenen het er namelijk wel over eens dat Russell op basis van zijn prestaties een zitje in de koningsklasse verdient. Of zoals Esteban Ocon het onder woorden brengt: "Wat betreft zijn prestaties doet hij het uitmuntend in die Williams. Hij doet het zo goed mogelijk. Je kunt er niets slechts over zeggen, hij presteert maximaal." De Fransman heeft door ongelukkige omstandigheden zelf ook een jaar langs de zijlijn moeten toekijken en zegt de speculaties rond Russell dus goed te snappen. "Dit laat maar weer eens zien hoe wreed de Formule 1 soms kan zijn." In tegenstelling tot Ocon in 2019 hoeft Russell geen jaar toe te kijken.