Bandenleverancier Pirelli heeft de drie hardste compounds uit hun arsenaal genomineerd voor de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. Dat houdt in dat de C1 de hardste band is, met de C2 als medium en de C3 als soft. Deze compounds werden het laatste gebruikt in Barcelona en Silverstone, circuits die net als Zandvoort zwaar zijn voor de banden. Deze races worden vaak echter ook verreden onder aanzienlijk hogere temperaturen dan die we de afgelopen weken in Nederland hebben gezien en dat baart Robson enigszins zorgen. “Als de baan koel blijft, dan wordt het een uitdaging om deze compounds goed te laten werken”, blikt hij vooruit op de ontmoeting in Zandvoort.

Tegelijkertijd ziet Robson ook kansen voor Williams: “Dit kan echter ook zorgen voor een gelijker speelveld.” Of de zorgen van Robson over gegrond zijn, blijft even afwachten. De weersverwachting voor het komende weekend is dat de temperatuur in de loop van het weekend gaat oplopen. Vrijdag wordt het tussen de 17 en 21 graden, zaterdag loop het kwik op Zandvoort op naar zo’n 20 graden en op zondag wordt het rond de 22 graden. Bovendien lijkt het zonniger te worden naar mate het weekend vordert, wat ervoor zorgt dat de baantemperatuur in de loop van het weekend ook gaat stijgen.

Spannende kwalificatie op "fantastisch circuit"

Hoewel Circuit Zandvoort 36 jaar afwezig is geweest op de Formule 1-kalender, hebben de meeste coureurs al wel wat ervaring op de omloop. Die dateert uit klassen als de Formule Renault 2.0 en de Euroseries Formule 3, en races als de Masters of Formula 3. Ook George Russell heeft meermaals op het circuit gereden. Hij noemt Zandvoort een “fantastisch circuit. Het is golvend, snel en vloeiend en dat vereist veel commitment. Het wordt heel speciaal om dat mee te maken in een Formule 1-auto”, vertelde de nummer 2 van de Belgische Grand Prix. “Na het afgelopen weekend in Spa wil iedereen natuurlijk weer racen en een show neerzetten voor alle supporters op het circuit en de tv-kijkers over de hele wereld.”

Teamgenoot Nicholas Latifi ziet Zandvoort als een ‘old-school circuit’ en kijkt vooral uit naar de kwalificatie. “Hoewel ik hier sinds 2013 niet meer ben geweest, denk ik dat het een intense rit wordt in een F1-auto. Het is een heel snelle baan en ook heel smal, dus een geweldig old-school circuit dat vooral een spannende kwalificatie gaat opleveren”, aldus de Canadees. “Het wordt interessant om de veranderingen aan het circuit te ervaren, vooral hoe de banking voelt in de auto. Hopelijk kunnen we als team opnieuw een sterk weekend hebben.”

Na twee races waarin beide Williams-coureurs punten scoorden, verwacht Robson een lastiger weekend in Nederland. Hij vermoedt dat Circuit Zandvoort minder bij de FW43B past dan de voorgaande omlopen. “We kijken ernaar uit om onszelf te testen op dit circuit. De FW43B past waarschijnlijk niet goed bij de vereisten van Zandvoort. Het is echter voor iedereen een nieuw circuit en we hopen dat dit het speelveld voor iedereen iets gelijker maakt”, aldus de head of vehicle performance. “Het geeft beide coureurs bovendien de kans om hun rijkwaliteiten in te zetten om het verschil te maken.”