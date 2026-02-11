Williams: Andere F1-teams boos om Mercedes-motor, maar FIA moet dit juist belonen

Ook aan het begin van de F1-wintertest in Bahrein draait het primair om één woord in de paddock: compressieverhouding. Concurrenten kijken met argusogen naar Mercedes, dat bij statische tests weliswaar voldoet aan de limiet van 16:1, maar tijdens het rijden een hogere ratio kan halen.

Audi, Ferrari en Honda hebben meteen om opheldering gevraagd in een gezamenlijke brief aan de FIA, waarna de positie van Red Bull genuanceerder bleek dan aanvankelijk gedacht. Het woord is nu aan de FIA om de vraag te beantwoorden of het de controles wil aanpassen of niet – en zo ja, op wat voor termijn. Een eerste stap daarvoor is een benodigde supermeerderheid in de Power Unit Advisory Committee, met vier van de vijf motorfabrikanten en ook de FIA en FOM.

Williams-teambaas James Vowles maakt echter duidelijk dat hij zo’n ingreep compleet tegen het DNA van de Formule 1 zou vinden. "Mijn harde standpunt hierover is dat de power unit die we nu in de auto hebben volledig voldoet aan alle reglementen. Het kost niet een maand, maar echt meerdere jaren om een motor van dit niveau te produceren. Wij als sport moeten ervoor zorgen dat dit geen BOP-kampioenschap wordt. Dit is een meritocratie, waarin de beste technische oplossing moet worden beloond, en niet bestraft,” aldus Vowles in de paddock van Bahrein tegen onder meer Motorsport.com.

"Ik weet zeker dat andere teams boos zijn, omdat zij niet hebben bereikt wat Mercedes wel heeft bereikt. Maar we moeten voorzichtig met deze kwestie omgaan. Op dit moment denk ik niet dat er iemand in de pitstraat kan zeggen wat de beste motor is, en we richten ons nu slechts op één detail. Ik hoop dat het gezond verstand zegeviert en dat we als sport erkennen dat de beste technische oplossing moet winnen. Daarom staan we waar we nu staan, ik blijf erbij dat onze motor volledig volledig aan alle regels voldoet."

Vowles benadrukt dat precies om die reden – dat Mercedes de absolute limiet opzoekt – hij koste wat kost een Mercedes-krachtbron in de Williams-auto's wilde hebben. "Ik heb zo'n 23 jaar bij Mercedes gewerkt, afhankelijk van welk jaar je begint te tellen, maar dat is zo'n beetje mijn hele carrière geweest. Op de dag dat ik bij Williams begon, heb ik het contract met Mercedes [voor de motoren] precies om deze reden als allereerste daad verlengd. Ze zijn namelijk ongelooflijk goed in het omgaan met reglementswijzigingen, om de regels op de juiste manier te interpreteren en om de grenzen qua engineering te verleggen. Dat is precies waar deze Mercedes-motor ook weer voor staat."

Aanpassen van de meetprocedure lastiger dan dat het lijkt?

Vowles voegt toe dat het aanpassen van de meetmethodes makkelijker gezegd is dan gedaan. "Allereerst moeten ze dan nieuwe regels bedenken, en veel succes daarmee, waarbij je de motoren kunt meten onder de omstandigheden die je op het circuit haalt. Iedereen die iets weet van compressieverhoudingen, zelfs met je eigen straatauto, weet dat je het idealiter wilt meten bij buitentemperatuur.”

“Ik denk dat ze uiteindelijk best een andere manier kunnen bedenken om het te testen, maar dan zijn er nog altijd twee andere punten. Ten eerste: voldoen we ook na eventuele veranderingen nog steeds aan het reglement? Niemand weet dat. En ten tweede: wat doe je nadat je de regels daadwerkelijk hebt veranderd? Als we dan niet meer aan de regels voldoen, dan betekent het dat acht auto's niet aan de start kunnen verschijnen”, duidt Vowles op alle teams met een Mercedes-krachtbron. “Dat is precies wat ik bedoelde toen ik zei dat we als sport moeten nadenken over de implicaties van zo’n verandering."

Ter verdediging van de FIA weet de Williams-voorman dat de federatie nooit iedereen tevreden kan houden en dat het reguleren van de sport een extreem lastige taak is, zeker aan het begin van een nieuwe reglementscyclus. "Ter verdediging van de FIA moet ik zeggen dat ze een erg moeilijke taak hebben. Teams hebben duizend mensen die nadenken over hoe we de regels op een slimme manier kunnen interpreteren. Laten we eerlijk zijn, dat is wat teams doen en dat is waarom we van deze sport houden."

"De FIA probeert eigenlijk met twintig mensen te vechten tegen 10.000 anderen op de grid. Nou ja, waarschijnlijk is het iets minder extreem dan dat, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Over het algemeen doet de FIA het goed om een balans te vinden bij allerlei slimme interpretaties van de regels. Maar we moeten ervoor zorgen dat niet alles politiek gedreven wordt door teams die zelf niet aan dit slimmigheidje hebben gedacht. Juist dan is het de taak van de FIA is om een goede koers te varen."