De afgelopen jaren zakte het ooit zo oppermachtige Williams af tot een zeer bedenkelijk niveau. De formatie uit Grove was veldvulling, niet meer dan dat. Punten waren ver buiten bereik, laat staan een podium of een overwinning. De afgelopen jaren is het management onder handen genomen, met dank aan een flinke kapitaalinjectie van investeerder Dorilton. De resultaten werden beter, met als voorlopig hoogtepunt de achtste plaats in het constructeurskampioenschap waarop de formatie momenteel staat. De komende jaren moet die lijn doorgetrokken worden, zo is het plan van CEO Jost Capito.

“We willen weer wereldkampioen worden”, steekt de Duitser in gesprek met The Race de ambitie niet onder stoelen of banken. “Daar zijn we bloedserieus over. We denken aan een periode van tien jaar. We bekijken hoe de Formule 1 er in de jaren 30 uitziet. En op basis daarvan, gaan we rekenen. Wat betekent dat voor de komende vijf jaar? En voor de komende twee jaar? En tot het eind van ’21?”

De CEO heeft er alle vertrouwen in dat het als onafhankelijk team, zonder directe link met een autofabrikant, wereldkampioen kan worden: “Het is mogelijk, niet onmogelijk. Er zijn diverse manieren en je moet bekijken welke kansen op je pad komen. Dan heb je de flexibiliteit om de ene of de andere kant op te bewegen. Dat kan enkel als je een duidelijk plan hebt. Met een tienjarenplan kan je op korte termijn flexibel zijn, zolang je maar weet waar je uiteindelijk wilt eindigen. Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Het is niet zo dat het ene plan goed is en het andere plan fout.”

Geen wereldkampioen als B-team

Williams wordt al in verband gebracht met de VW Group, mocht de Duitse grootmacht de komende jaren onder het nieuwe motorreglement toetreden tot de sport. De geruchten gaan dat men wil samenwerken met Red Bull Powertrains, dat de Honda-motoren de komende jaren zelf gaat runnen. Capito was jarenlang werkzaam voor Volkswagen en is dus goed bekend met het bedrijf. Toch wil hij vooral de eigen koers blijven varen: “Je moet je onafhankelijkheid behouden, als B-team word je nooit wereldkampioen. Als je jezelf afhankelijk maakt van een ander bedrijf of een ander team, win je nooit wereldtitels. Je geeft daarmee de kans op om kampioen te worden. Je zegt feitelijk dat je gewoon onderdeel wilt zijn van de show, en meer niet.”