Ex-manager verklaart ontbreken excuses Schumacher voor Jerez 1997

In besloten kring sprak Michael Schumacher wel over de gebeurtenissen op Jerez in 1997. Een van de mensen met wie hij erover praatte was zijn toenmalig manager Weber. In een video-interview met Motorsport.com, dat vrijdag op YouTube in première gaat, verklaart de inmiddels 78-jarige Duitser dat hij destijds “als een vriend, niet als een manager” met Schumacher wilde praten. Dat voelde hij als zijn 'plicht'. Weber herinnert zich dat hij het volgende zei tegen Schumacher: “Wat kwam er in je op, wat was dat?” Over de exacte inhoud van dat ‘vertrouwelijke gesprek’ met de coureur die hij onder zijn hoede had wil hij niets kwijt, maar tussen neus en lippen door laat hij doorschemeren dat de controversiële botsing in ieder geval geen onschuldige fout was.

“Als je dat ooit nog een keer doet, doe het dan zoals Ayrton Senna destijds deed met Alain Prost en niet zo halfbakken als nu”, onthult Weber wat hij op de dag van de race, 26 oktober 1997, zei tegen Schumacher. “Zodat jullie er allebei uit liggen, jullie allebei niet verder kunnen.” Weber refereert hiermee aan de strijd om de wereldtitel van 1990, toen Senna zijn laatste overgebleven titelrivaal Prost kort na de start van de Japanse Grand Prix van de baan reed. Beide coureurs vielen uit, Senna pakte daardoor de titel. In 1997 was Schumacher het enige slachtoffer van zijn actie. Villeneuve kon verder en pakte de wereldtitel, Schumacher moest opgeven.

De dagen na Jerez waren volgens Weber ‘slecht’. “Michael was in een toestand waarin ik hem amper gezien heb. Tussen woede en vertwijfeling. De behoefte om zich te verontschuldigen. Te weten dat hij een enorme fout gemaakt had. En aan de andere kant de woede dat hij iets gedaan had dat hij niet goed deed”, aldus Weber.

Schumacher heeft nooit publiekelijk zijn excuses aangeboden voor zijn actie op Jerez en dat vinden een aantal fans en vele criticasters erg jammer. Weber, tussen 1989 en 2010 de manager van de zevenvoudig wereldkampioen, denkt te weten waarom die stap nooit is gezet. “Er zijn hierbij een aantal dingen die spelen. Een daarvan is bijvoorbeeld dat Michael's sterrenbeeld Steenbok is. Steenbok-mannen, met wie ik in mijn leven veel te maken gehad heb, hebben het ten eerste simpelweg niet in zich om op te staan en zich te verontschuldigen. Want een Steenbok maakt over het algemeen geen fouten. Als zij van mening zijn dat ze geen fout gemaakt hebben, dan kunnen ze zich daar ook niet voor verontschuldigen. Zo simpel is het.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll