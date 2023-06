De spanning in de strijd om de Formule 1-wereldtitels is in 2023 ver te zoeken. Red Bull Racing domineert de jaargang tot dusver en is na zeven races nog altijd ongeslagen, waardoor het team een straatlengte voorsprong heeft in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen heeft vijf van de zeven zeges opgeëist en is daardoor in rap tempo op weg naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel. Zijn voorsprong op naaste achtervolger en teamgenoot Sergio Perez bedraagt inmiddels al 53 punten, waardoor Verstappen twee races kan uitvallen en toch de WK-leiding behoudt.

De situatie in IndyCar is totaal anders. Alex Palou heeft na zeven races weliswaar 51 punten voorsprong op achtervolger Marcus Ericsson, maar heeft daarmee nog net geen wedstrijd marge. Bovendien hebben drie verschillende teams dit seizoen al vijf verschillende winnaars afgeleverd. Alleen Palou en Indy 500-winnaar Josef Newgarden staan tot dusver op twee zeges. Iedereen maakt gebruik van hetzelfde chassis en dezelfde bodykit en dus is het hoofdzakelijk de coureur die het verschil maakt in IndyCar. Dat maakt de IndyCar Series volgens regerend kampioen Will Power dan ook de moeilijkste raceklasse met single-seaters ter wereld, nog moeilijker dan de Formule 1.

"Het is zo zwaar. We hebben een geweldig veld, het sterkste veld ter wereld, zeker in vergelijking met de Formule 1. De Formule 1 is een lachertje qua competitie", zegt Power tegen NBC Sports. De Australiër van Team Penske benadrukt dat dit niet aan het niveau van de coureurs ligt, maar eerder aan de ongelijkheid van de auto's. "Ze hebben geweldige coureurs. En ik heb medelijden met ze dat ze niet de voldoening ervaren die wij ervaren met onze races, want zij rijden op het hoogste niveau van de single-seaters. Ik denk dat de Formule 1 zoveel beter zou zijn als ze een formule hadden zoals IndyCar. Ik hou van de technologie en de kant van de fabrikanten, dat vind ik geweldig. Maar man, hoe cool zou het voor de toeschouwers zijn als iedereen een Red Bull had?"

Feit is echter dat alleen Verstappen en Perez momenteel over de Red Bull RB19 beschikken, waarbij de Nederlander de laatste weken weer duidelijk de overhand heeft ten opzichte van zijn teamgenoot. Als er verder geen rare dingen gebeuren, kan Power het scenario voor de rest van het seizoen dan ook alvast schetsen. "Je weet gewoon dat Max iedere race gaat winnen, mits er niets verkeerd gaat. Stel je voor dat je binnenkomt als rookie en je vrijwel iedere race zou kunnen winnen. Het zou heel cool zijn om dat te zien, maar je weet dat het nooit gaat gebeuren met de politiek die daar speelt."