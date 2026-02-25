Will Buxton: "F1-project Cadillac heeft al 1 miljard dollar gekost"

Cadillac kreeg in maart 2025 goedkeuring om als elfde team toe te treden tot de Formule 1. Het Amerikaanse automerk hoopt mee te kunnen liften op het succes dat de sport sinds een paar jaar in de Verenigde Staten heeft. Of het daar in zal slagen, is nog maar de vraag, denkt autosportjournalist Will Buxton.

"Laten we het beestje meteen maar bij zijn naam noemen", trapt Buxton af in de podcast Up To Speed. "Ze hebben al 1 miljard dollar uitgegeven en ze hebben nog geen meter in wedstrijdverband gereden. Dat is naar verluidt wat ze tot nu toe hebben geïnvesteerd, puur en alleen om op de grid te komen." Cadillac rijdt komend seizoen als enige team - zelfs Ferrari staat officieel ingeschreven als Scuderia Ferrari HP - zonder titelsponsor. "Dat maakt het niet alleen voor Cadillac en General Motors, maar ook voor TWG, Dan Towriss en de hele groep achter de schermen een enorme financiële onderneming", denkt Buxton.

Werkcultuur en tijdsverschillen

Een andere potentiële valkuil is de werkverhouding. Cadillac heeft in korte tijd een indrukwekkende operatie opgetuigd, met een infrastructuur verspreid over meerdere continenten – het hoofdkantoor in Fishers (Indiana), productie in Charlotte (North Carolina) en Warren (Michigan), plus een faciliteit in Silverstone (Verenigd Koninkrijk).

En dat is precies waar de schoen wringt, vervolgt Buxton. Hij vraagt zich af hoe duurzaam zo’n project op de lange termijn is. "Hoeveel mensen zullen het werktempo volhouden? Vier bases hebben is mogelijk niet de meest geoptimaliseerde strategie voor welk team dan ook, laat staan voor een gloednieuw team." Dat een van die bases in Europa is gevestigd en de andere drie in de Verenigde Staten helpt ook niet. "Als je in het Verenigd Koninkrijk zit, werk je de hele dag door. Daarna moet je een groot deel van de nacht doorwerken omdat Amerika nog moet opstarten. Dan slaap je drie uur per nacht terwijl het seizoen nog niet eens is begonnen."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Niet alleen de werktijden, maar ook de werkcultuur kan weleens tot problemen leiden, aldus Buxton. "Er zijn twee duidelijke kwesties voor Cadillac als Amerikaans team. De eerste is de Amerikaanse werkcultuur: er is geen vrije tijd. Je werkt, blijft werken en put jezelf uit. Familie? Welke familie? Je werkt. En daarnaast heb je de F1-mentaliteit: bevalt het je niet, dan zoeken we wel iemand jonger en goedkoper die het werk wél doet."

Het wordt zonder twijfel een zware opgave voor het team. Toch kan Cadillac rekenen op ervaren coureurs als Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Tijdens de test in Bahrein zaten de auto’s bovendien slechts drie tienden van een seconde van de top. Daarmee begint de formatie in elk geval met meer vertrouwen aan het seizoen dan het worstelende Aston Martin Racing.