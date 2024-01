Er zijn nog slechts een handjevol coureurs in leven van de begindagen van de Formule 1, waarvan slechts twee wereldkampioenen die de tachtig al gepasseerd zijn. De eerste F1-race als onderdeel van het wereldkampioenschap vond plaats in 1950. Van dat jaar zijn er al geen coureurs meer in leven. De oudst levende coureur die ooit in de Formule 1 heeft gereden, is Hermano da Silva Ramos, die in 1955 en 1956 racete.

Dit zijn de oudste levende Formule 1-coureurs, inclusief wereldkampioenen en Grand Prix-winnaars.

Oudste, nog levende F1-kampioenen

Jackie Stewart - 84 jaar

Jackie Stewart is de oudste nog levende Formule 1-kampioen. De Schot blaast op 11 juni 85 kaarsjes van zijn verjaardagstaart uit. Hij veroverde uiteindelijk drie wereldtitels: 1969, 1971 en 1973. Stewart kwam in zijn F1-carrière tot 27 zeges. De 'Flying Scot' maakte in 1965 zijn debuut en racete door de jaren heen voor BRM, Matra, March en Tyrrell. Stewart is de enige nog levende F1-kampioen van de jaren 60.

Mario Andretti – 83 jaar

Mario Andretti is de op een na oudste, nog levende F1-kampioen: hij tikte 28 februari 2023 de 83 aan. De Amerikaanse autosportlegende won het F1-kampioenschap in 1978, toen hij voor het team van Lotus reed. Hij vertegenwoordigde in zijn carrière ook nog March, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo en Williams. Andretti is slechts een van de drie coureurs - naast Dan Gurney en Juan Pablo Montoya - die een race in de Formule 1, IndyCar, NASCAR en World Sportscar Championship heeft gewonnen.

Alan Jones – 77 jaar

Alan Jones, 77, veroverde in 1980 namens Williams de wereldtitel. Het was voor het eerst dat Williams een F1-titel veroverde. Jones stond in totaal 116 keer aan de start van een Formule 1-race en representeerde daarbij veel verschillende teams: Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows, Haas en Lola. Hij won echter 'slechts' twaalf keer een race. Jones heeft wel nog de ultieme eer in Australië: hij is nog altijd de laatste Australische coureur die een Australische Grand Prix heeft gewonnen. Jones won zijn thuisrace in 1980.

Emerson Fittipaldi – 77 jaar

Emerson Fittipaldi is tweevoudig F1-kampioen en behaalde zijn successen in 1972 en 1974. Fittipaldi had 33 jaar lang het record in handen van jongste wereldkampioen ooit, aangezien hij pas 25 was toen hij met Lotus zijn eerste titel veroverde. In 2005 werd dat record verbroken door Fernando Alonso, die 24 was ten tijde van zijn eerste F1-titel met Renault. Fittipaldi racete voor Lotus, McLaren en vervolgens zijn eigen Fittipaldi Automotive, opgericht door broer Wilson Fittipaldi.

Keke Rosberg – 75 jaar

Keke Rosberg is inmiddels 75 jaar en won zijn enige F1-titel in 1982. De Fin reed door de jaren heen voor Theodore, ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams en McLaren en hoewel hij in totaal 114 keer aan de start van een Grand Prix verscheen, bleef het aantal zeges met slechts vijf beperkt. Het seizoen 1982 was bovendien een ongebruikelijke. Het begon met de coureursstaking bij de Grand Prix van Zuid-Afrika en het jaar kende trieste dieptepunten met de fatale crashes van Gilles Villeneuve en Riccardo Paletti. Didier Pironi crashte in de Grand Prix van Duitsland en moest daardoor zijn carrière vroegtijdig beëindigen. Rosberg won dat kampioenschap uiteindelijk met vijf punten verschil ten opzichte van Pironi. De Fin werd de tweede coureur in de geschiedenis die een F1-titel wist te winnen met slechts één zege, naast Mike Hawthorn in 1958.

Foto: Motorsport Images Keke Rosberg, Williams FW08

Jody Scheckter – 73 jaar

Jody Scheckter won in 1979 het wereldkampioenschap in wat zijn voorlaatste F1-seizoen zou zijn. De Zuid-Afrikaan kwam in zijn negen seizoenen uit voor McLaren, Tyrrell, Wolf en Ferrari. Tot op de dag van vandaag is Scheckter de enige Afrikaanse coureur die een F1-race en F1-kampioenschap heeft gewonnen.

Nelson Piquet – 71 jaar

De schoonvader van Max Verstappen schreef de F1-titel drie keer op zijn naam: in 1981, 1983 en 1987. De 71-jarige Braziliaan behaalde 23 zeges uit 204 racestarts en racete voor Ensign, McLaren, Brabham, Williams, Lotus en Benetton.

Oudste, nog levende F1 Grand Prix-winnaars

Jacques Laffite – 80 jaar

Jacques Laffite is de oudste nog levende F1 Grand Prix-winnaar die geen titel won. De tachtigjarige won zes races in een carrière die twaalf jaar omspande. Hij racete namens Iso-Marlboro, Ligier en Williams. De Franse coureur begon in 1974 en reed in 1986 zijn laatste seizoen in de F1. In totaal pakte hij 228 punten - niet te vergelijken met het huidige puntensysteem.

Jacky Ickx – 79 jaar

Jaqcues Ickx, beter bekend als Jacky Ickx, reed dertien jaar lang in de Formule 1 en deed dat namens enkele topteams: Cooper, Ferrari, Brabham, McLaren, Williams, Lotus, Wolf-Williams, Ensign en Ligier. De Belg won acht F1-races uit 116 racestarts. Ickx boekte ook buiten de F1 de nodige successen. Hij won maar liefst zes keer de legendarische 24 uur van Le Mans en was ook kampioen in het World Sportscar Championship en Can-Am.

John Watson – 77 jaar

John Watson, 77, was twaalf jaar actief in de Formule 1 en stond vijf keer op de hoogste trede van het podium. De Ierse coureur racete voor teams als Brabham, Surtees, Lotus, Penske en McLaren. Watson kwam in 1982 nog wel in de buurt van de titel met de derde plaats, maar zou nooit de kroon pakken.

Jochen Mass – 77 jaar

Jochen Mass, 77, moest het in zijn negen jaar in de Formule 1 doen met één zege. Mass stond 105 keer aan de start van een race en vertegenwoordigde Surtees, McLaren, ATS, Arrows en March. De Duitser staat echter misschien het bekendst om zijn crash met Gilles Villeneuve in 1982. Hij wilde Villeneuve voorbij laten, maar bewoog daarbij juist naar de lijn die de Canadees wilde pakken om in te halen. Mass sprintte nog om Villeneuve te helpen, maar dat mocht niet meer baten.

René Arnoux – 75 jaar

René Arnoux was twaalf jaar actief in de Formule 1 en slaagde erin om zeven keer te winnen. De 75-jarige Fransman nam deel aan 149 races en reed voor Martini, Surtees, Renault, Ferrari en Ligier om tot 181 punten te komen. Een van zijn hoogtepunten is het bloedstollende duel met Gilles Villeneuve in de Franse Grand Prix van 1979. Foto: Ercole Colombo René Arnoux, Ferrari 126C2B.

F1-coureurs die de 90 gepasseerd zijn

Coureur Leeftijd Racestarts Punten Actieve jaren Team(s) Hermano da Silva Ramos 98 7 2 1955-56 Gordini John Rhodes 96 1 0 1965 Cooper Hans Herrmann 95 18 10 1953-1955, 1957-1961, 1966-1969 Veritas, Mercedes, Maserati, Cooper, BRM & Porsche David Piper 93 2 0 1959-1960 Lotus Bernie Ecclestone 93 2 0 1958 Connaught Gaetano Starrabba 91 1 0 1961 Lotus Alex Soler-Roig 91 6 0 1970-1972 Behra -Porsche

F1-coureurs die de 80 gepasseerd zijn