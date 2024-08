Wie zijn de managers van de F1-coureurs en wat doen ze precies?

Met slechts twintig beschikbare zitjes op de grid is de competitie stevig. Sinds de allereerste Formule 1-race in 1950, kunnen slechts 776 coureurs zeggen dat ze F1-coureur zijn (geweest). De strijd is hevig om een plekje te vinden. Dat betekent dat het van groot belang is om de juiste mensen om je heen te verzamelen die alles in het werk stellen om een Formule 1-zitje te bemachtigen.

De meerderheid van de coureurs heeft een managementteam samengesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende taken, zodat de rijder zich volledig kan focussen op zijn races. Graeme Lowdon, voormalig CEO van het Virgin en Marussia F1 Team, heeft samen met voormalig coureur Marc Hynes het managementbureau Equals Management opgezet. Zij behartigen onder meer de belangen van Lewis Hamilton en Zhou Guanyu. Over de relatie met de Chinees zegt Lowdon in gesprek met Motorsport.com: “De aanpak die we hanteren, noemen we de 360-graden aanpak. Dat betekent dat we ons ontfermen over alles wat een rijder kan afleiden, dus logistiek, contractonderhandelingen, sponsoring, fysio, gezondheid, dieet, belastingstructuren en ga zo maar door. We kunnen niet op al deze vlakken expert zijn, dus we werken samen met betrouwbare partners die ervaring hebben met deze zaken. Je kunt te maken krijgen met een coureur die stress heeft door een zakelijke structuur in zijn leven. Als je daar geen controle over hebt, dan leidt dat tot verminderde prestaties, terwijl het hele idee van management juist is om een omgeving te creëren waarin een atleet kan presteren.”

Graeme Lowdon, hoofd van CEFC Manor Foto door: Rainier Ehrhardt

Wie is de manager van wie in F1?

Max Verstappen - Raymond Vermeulen (manager)

Raymond Vermeulen staat al sinds het F1-debuut van Max Verstappen bij Toro Rosso in 2015 aan zijn zijde. Vermeulen werkte eerder al samen met vader Jos tijdens zijn periode in de Formule 1. Het was dan ook niet meer dan logisch dat hij de belangen van Max zou gaan behartigen. Vermeulen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom Verstappen. Alle beslissingen worden voorgelegd aan vader en zoon, waarbij Max uiteindelijk de bepalende stem heeft.

Max Verstappen, Red Bull Racing met zijn manager Raymond Vermeulen Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Sergio Pérez - Julian Jacobi (agent), Luis Alberto Aguirre (manager)

Pérez heeft twee ervaren mannen aan zijn zijde. De zeer ervaren Julian Jacobi was eerder manager van enkele van de grootste namen in de Formule 1, zoals Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Jackie Stewart en David Coulthard. Luis Alberto Aguirre, een voormalig sportjournalist, regelt op dagelijkse basis de zaken van de Mexicaan en reist met de Red Bull-coureur mee naar de Grands Prix.

Lewis Hamilton - Marc Hynes (manager)

Voormalig coureur Marc Hynes werkt voor het Project 44 van Hamilton en is op dagelijkse basis de manager van de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton heeft ook een klein team dat verantwoordelijk is voor zijn non-race PR-activiteiten, en een jurist die zich bezighoudt met contractzaken. De belangrijkste onderhandelingen voert hij graag zelf.

George Russell - Mercedes en Harry Soden (management)

Russell is uniek, in de zin van dat hij nog steeds onder de vleugels van Mercedes zit als voormalig Mercedes-junior. De onderhandelingen worden echter verricht door Harry Soden, een van de topmensen van Infinity Sports Management. Hij werkt al meer dan een decennium samen met Russell.

Oscar Piastri - Jam Management (management team)

Jam staat voor Jason Allen, Ann en Mark Webber, het drietal dat verantwoordelijk is voor de loopbaan van Piastri. Voormalig Red Bull, Jaguar en Williams F1-coureur Mark, en zijn vrouw Ann, hebben al vele jaren ervaring in de autosport. Zij werken samen met Allen, die meer dan twintig jaar ervaring heeft in het opbouwen en laten groeien van organisaties. Hij is de voorzitter van Jam Sports Management.

Lando Norris - ADD Management (management team)

Norris werkt al jaren samen met Mark Berryman en Fraser Sheader. Al in zijn kartdagen sloeg het drietal de handen ineen. Berryman en Sheader waren zelf actief in de kartsport voordat ze hun eigen managementbureau oprichtten. Berryman reist mee naar de meeste races en werkt ook als intermediair tussen McLaren en hun coureur.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, zijn manager, Nicolas Todt, arriveren op het circuit Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc - All Road Management (management team)

Het management van Leclerc draait grotendeels om één persoon: Nicolas Todt, de zoon van voormalig Ferrari F1-teambaas en FIA-president Jean Todt. Nicolas heeft ook de belangen behartigd van onder meer Daniil Kvyat, Felipe Massa en Pastor Maldonado.

Carlos Sainz - Carlos Onoro Sainz (manager)

Sainz houdt zijn F1-belangen graag dicht bij huis, dus hij heeft zijn neef ingeschakeld als manager. Hij gebruikt ook zijn vader als klankbord, onder meer over de overstap naar Williams voor 2025.

Fernando Alonso - Flavio Briatore (manager)

Alonso heeft samen met zijn goede vrienden Albert Resclosa en Alberto Fernandez zijn eigen rijdersmanagementbureau opgericht: A14 Management. Zijn eigen belangen worden echter al heel wat jaren door Flavio Briatore behartigd. De voormalig Renault F1-teambaas is nu terug bij Alpine, terwijl Alonso natuurlijk nog voor Aston Martin rijdt.

Lance Stroll - Steve O'Connor en Mel Hoppenheim (management team)

Wanneer je vader eigenaar is van het team waarvoor je rijdt, is er weinig noodzaak voor het hebben van een agent. Desondanks heeft Stroll een aantal personen om zich heen als strategisch adviseurs.

Nico Hülkenberg - Raoul Spanger (manager)

Hülkenberg werkte jarenlang samen met Willi Weber, de man die ook de manager was van Michael Schumacher. Na de split in 2011 nam Hülkenberg het heft in eigen hand. Sinds maart 2018 wordt hij ondersteund door Raoul Spanger. Hij was voorheen de manager van andere sporters, zoals de surfer Sebastian Steudtner.

Kevin Magnussen - Zelfstandig

De Deen ging op een niet aangename manier uit elkaar met zijn voormalig manager Dorte Riis Madsen. Sindsdien managet hij zijn eigen loopbaan. Nu hij moet vertrekken bij Haas, is hij naarstig op zoek naar een ander plekje om zijn carrière voort te zetten. Een langer verblijf in F1 lijkt lastig te worden, maar er is voldoende interesse vanuit andere kampioenschappen.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arriveert op het circuit met zijn manager Blake Friend en Performance Coach Pyry Salmela. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo -- CAA (agent), Blake Friend (manager)

Net als een aantal andere coureurs heeft Ricciardo de taken verdeeld. CAA, het wereldwijde talentagentschap, regelt zijn commerciële belangen terwijl Blake Friend ingeschakeld is als manager. Van alle huidige F1-coureurs is Ricciardo waarschijnlijk het meest betrokken bij zijn zakelijke ondernemingen.

Yuki Tsunoda -- Mario Miyakawa en Luis Alvarez (management team), Takashi Usami (financiën)

Tsunoda heeft een team om zich heen verzameld om zijn belangen te behartigen. Het is niet zo dat - in tegenstelling tot wat velen denken - Red Bull zijn management verzorgt.

Valtteri Bottas - Didier Coton (manager)

Bottas wordt ondersteund door de Aces Management Group van Didier Coton. Die organisatie heeft in het verleden met grote namen samengewerkt, waaronder Mika Hakkinen en Olivier Panis. Coton heeft uitstekende banden en connecties met F1-teambazen en belangrijke sponsoren.

Guanyu Zhou - Graeme Lowdon en Marc Hynes (management team)

Graeme Lowdon en Marc Hynes overzien alle aspecten van de carrière van Zhou, zodat hij zich volledig kan concentreren op zijn werkzaamheden op de baan. De twee maken deel uit van Equals Management en zijn al vele jaren actief in de Formule 1.

Logan Sargeant - Gary Catt (manager)

Sargeant wordt geholpen door Gary Catt, die werkzaam is voor Infinity Sports Management, hetzelfde bedrijf dat George Russell bijstaat. Catt begon zijn loopbaan in de kartsport, maar was vele malen succesvoller met zijn eigen managementbureau.

Alex Albon - Jacques Heckstall-Smith (manager)

Albon heeft Grip Sports Management aan zijn zijde bij belangrijke onderhandelingen. De Thai heeft Jacques Heckstall-Smith als persoonlijk manager. Hij werkte met Albon samen bij Red Bull Racing, waar hij actief was als senior Communication manager. In een vergelijkbare rol was Heckstall-Smith eerder werkzaam voor Williams.

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Esteban Ocon - Gwen Lagrue (manager)

Ocon heeft een nauwe band met Gwen Lagrue, die ook het Young Driver-programma van Mercedes runt. Hij is de belangrijkste talentscout van het F1-team. In feite worden de belangen van Ocon dus behartigd door Mercedes.

Pierre Gasly - Guillaume Le Goff (manager)

Gasly heeft Guillaume Le Goff van The Grid Agency als manager. Le Goff heeft meer dan zestien jaar ervaring in de autosport. Hij begon als race-engineer en werkte samen met tien coureurs die later de Formule 1 haalden.