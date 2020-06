Wie wordt de vervanger van Ricciardo bij Renault F1?

Na het vertrek van Ricciardo en het feit dat er behoorlijk wat twijfel was over de toekomst van Renault in de Formule 1, werd vrijdag bevestigd dat de formatie onder leiding van Cyril Abiteboul voornemens is de komende jaren in de koningsklasse actief te blijven. Het team zal daarvoor wel een nieuwe tweede coureur moeten vinden, die zich naast Esteban Ocon moet manifesteren. Welke coureurs komen in aanmerking voor het zitje bij Renault? Wij zetten ze voor je op een rij.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft sinds het bevestigen van zijn Ferrari-exit nog niet met de pers gesproken, het is daarom niet duidelijk welke plannen de Duitser heeft. Met zijn 32-jarige leeftijd kan Vettel ongetwijfeld nog wat jaren mee, maar de coureur is niet voor niets meermaals in verband gebracht met een vroegtijdig afscheid van de sport. Een vertrek naar Mercedes lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren voor Vettel, Renault zou om die reden een goed alternatief kunnen zijn.

Bij Renault was men niet bepaald blij dat Ricciardo de stekker uit de samenwerking trok, de Franse constructeur heeft veel geld geïnvesteerd in een terugkeer aan de top van de Formule 1. Met ingang van 2022, als het nieuwe reglement van kracht wordt, hoopt de renstal daadwerkelijk de aansluiting te vinden bij de topteams. Een stap naar Renault zou voor Vettel ongetwijfeld een stap terug zijn, maar realistisch gezien is het op dit moment zijn enige mogelijkheid.

In Enstone zou Vettel voor een belangrijke opdracht staan, want vijf jaar na de terugkeer in de Formule 1 mag Renault nog altijd – hoe gek het ook klinkt - gezien worden als ‘een team in wederopbouw’. Hij zou de grote naam zijn die Renault graag wil, bovendien zou hij een goede partner zijn voor Esteban Ocon. Renault is bovendien een van de weinige teams die het rijkelijke salaris van Vettel kan betalen.

In 2019 liep de reputatie van zowel Vettel als Renault averij op. Met een samenwerking in 2021 kunnen ze elkaar wellicht versterken.

Fernando Alonso

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

De volgende coureur is in de afgelopen weken het meest in verband gebracht met een terugkeer naar Renault. Tweevoudig F1-wereldkampioen Fernando Alonso gooide zelf olie op het vuur door een tweet met een suggestief plaatje te versturen naar Renault. Ook vanuit de entourage van de Spanjaard kwamen signalen dat hij geïnteresseerd zou zijn in een terugkeer.

Alonso is ook al een coureur met een beschadigde reputatie in de Formule 1. Hij mag de wereldtitel dan twee keer gewonnen hebben in de topklasse van de autosport, de laatste jaren van Alonso’s F1-carrière waren niet bepaald succesvol. Na vier matige seizoenen met McLaren besloot de coureur andere dromen na te jagen, maar hij heeft altijd opengestaan voor een eventuele terugkeer na de invoering van het nieuwe reglement.

Een eventuele derde Renault-stint van Alonso zou zeker zijn laatste zijn, hij nadert immers inmiddels de veertig. Het geeft Alonso bovendien de kans zijn reputatie nog meer glans te geven als hij het team daadwerkelijk aan het front kan brengen. Hij heeft het charisma waar Renault naar zoekt, bovendien is hij nog altijd een van de snelste coureurs ter wereld.

Maar na zijn vertrek bij McLaren en Ferrari, beide mogen als vechtscheidingen gezien worden, staan er vraagtekens achter de bedoelingen en de bereidwilligheid in het geval van een eventuele terugkeer. Alonso zou in 2021 nog een moeilijk seizoen tegemoet gaan als gevolg van de bevroren reglementen, eerder was dat voor hem nog een voorwaarde om van een terugkeer af te zien.

Het zou voor de Formule 1 een gigantisch verhaal zijn als Alonso terugkeert, maar het is maar de vraag of het op een succesvolle exercitie uitdraait.

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wie anders dan Nico Hülkenberg is recent in verband gebracht met een tweede stint bij Renault. De Duitser moest het veld aan het eind van vorig seizoen na drie jaar ruimen. Renault gaf namelijk de voorkeur aan de jongere Ocon, maar Hülkenberg verklaarde nog niet klaar te zijn in de Formule 1.

Recent heeft hij gezegd dat hij een eventuele comeback in de Formule 1 niet als ‘veldvulling’ door wilde brengen. Het is natuurlijk maar de vraag of hij gelooft dat het Renault-project daadwerkelijk uit kan groeien tot een van de beste teams in de sport.

Ook zullen de verhoudingen na zijn vertrek hersteld moeten worden, maar het geeft Hülkenberg op de korte termijn wel de kans om weer aan het front van de middenmoot te vechten en zijn jacht op het langverwachte podium eindelijk te volbrengen.

Als het merk naast Vettel of Alonso grijpt kan men maar moeilijk om Hülkenberg heen.

Guanyu Zhou

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Nog voordat het vertrek van Ricciardo bekendgemaakt werd, heeft teambaas Cyril Abiteboul aangegeven dat het team voor 2021 ook een jonge rijder uit het talentenprogramma in overweging zou nemen. De Chinese rijder Guanyu Zhou is een van de meest prominente junioren uit het opleidingsprogramma, voorheen was hij onderdeel van de Ferrari Academy.

Zhou maakte in 2019 zijn Formule 2-debuut en sloeg niet bepaald een modderfiguur met vijf podiumfinishes en een pole-position. In het kampioenschap eindigde hij op de zevende plaats. Voor de start van dit seizoen wordt Zhou gezien als een van de favorieten voor de Formule 2-titel, hij heeft een top-vier klassering nodig om de benodigde punten te pakken voor de F1-superlicentie.

Promotie voor Zhou zou betekenen dat Renault vertrouwen in de eigen opleiding heeft, ook marketingtechnisch is het interessant om een Chinese rijder binnen het F1-team te hebben. Het land is immers een enorme groeimarkt voor de sport.

Het zou voor Ocon een behoorlijke boost zijn, die wordt op 24-jarige leeftijd ineens de leider van Renault. Het is een rol waar hij waarschijnlijk wel oren naar heeft als hij ook in de komende jaren voor het team blijft rijden. Zhou is een interessante optie voor Renault, maar hij moet eerst de benodigde punten halen voordat hij een realistische optie is. Daardoor zou de bevestiging van de coureur nog enige tijd op zich kunnen laten wachten.

Christian Lundgaard

Christian Lundgaard Photo by: Renault Sport

Een andere coureur uit de Renault Sport Academy die mogelijk in aanmerking komt voor de Formule 1 is de 18-jarige Christian Lundgaard. De Deen heeft misschien pas drie jaar ervaring in formulewagens, maar hij heeft sinds zijn debuut geïmponeerd. Hij won twee F4-kampioenschappen en eindigde afgelopen seizoen op de zesde plaats in het FIA F3-kampioenschap.

Voor 2020 zorgde Renault ervoor dat Lundgaard een zitje kreeg bij ART Grand Prix, een ijzersterk team in de Formule 2. Door een gebrek aan ervaring is Lundgaard niet de meest voor de hand liggende kandidaat voor Renault, maar zijn teambazen hebben hem tot nu toe op waarde weten te schatten. Ook hij zou in de top-vier van het kampioenschap moeten eindigen voordat hij in aanmerking komt voor het F1-zitje, maar een indrukwekkend seizoen zou zijn kansen voor de toekomst in ieder geval goed doen.

Wanneer beslist Renault over de vervanger van Ricciardo?

Na het Vettel-nieuws vlogen de persberichten de deur uit bij de Formule 1-teams, maar het is onwaarschijnlijk dat Renault op korte termijn een beslissing neemt over de rijder voor 2021. Renault F1-teambaas Abiteboul sprak recent in het kader van de #thinkingforward-reeks met Motorsport.com en bevestigde dat het team niet bepaald haast heeft met het vastleggen van een rijder voordat het 2020-seizoen begonnen is.

“We kiezen ervoor om ons goed te informeren om er zeker van te zijn dat we de juiste beslissing nemen”, zei Abiteboul. “De volgende beslissing is belangrijk voor ons en dat is waarschijnlijk ook de coureur die in 2021 en 2022 voor ons gaat rijden. Dan zullen we ook weten of onze sportieve routekaart veranderd is vanwege de reglementen, onze ambities zijn onveranderd en we willen een goede coureur. We nemen de tijd om tot een goed besluit te komen.”