Analyse

Formule 1 GP van Las Vegas

Wie verloor het meest door Antonelli’s gok op een tow in Las Vegas?

Een gedurfde zet in de slotmomenten van de kwalificatie gaf Kimi Antonelli een onverwacht krachtige tow van de auto's voor hem – maar liet teamgenoot George Russell onbeschut achter

Stuart Codling

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 11:05

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Autosport



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Risico en beloning gaan in Las Vegas zelden gelijk op, want in werkelijkheid is deze plek tot in de puntjes ontworpen om bezoekers kwartje voor kwartje van hun spaargeld af te helpen. Geluk speelt daar eigenlijk geen rol in.

De nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli probeerde hier de uitzondering op die regel te zijn. Hij dwong zijn eigen geluk af door in de slotfase van het laatste kwalificatiedeel een risico te nemen met zijn positie op de baan. Antonelli liet zich geruisloos terugzakken uit een rommelige strijd met meerdere auto's om vooral niet vooraan te rijden, en balanceerde daarmee op de rand van een fiasco. Maar hij kwam met nauwelijks een seconde over de streep en kreeg daarna een enorme beloning: een onverwacht krachtige slipstream van de auto's voor hem.

Dat leverde hem P1 op, maar geen pole position, omdat hij een gridstraf van vijf plaatsen heeft voor het inzetten van zijn zesde nieuwe verbrandingsmotor (ICE) van het jaar. Zijn Mercedes-teamgenoot en verslagen rivaal George Russell had het daarna zichtbaar moeilijk om zijn frustratie te verbergen. Hij had er bij het team op aangedrongen om ook voor hem een vorm van slipstream te organiseren. Russell stond niet helemaal met lege handen, want hij reed de derde tijd en startte naast Max Verstappen vanaf de eerste rij. Maar hij had vragen die hij, zo zei hij diplomatiek, "offline" zou bespreken.

De lage buitentemperaturen en het gladde asfalt op dit afschuwelijke tijdstip in de novembernacht maakten meerdere voorbereidingsronden noodzakelijk, met een pijnlijk laag tempo. In de laatste opwarmronde van Q3 ontstond een treintje met Russell, Antonelli, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson en Arvid Lindblad, die allemaal probeerden niet degene te zijn die vooraan vast kwam te zitten. Antonelli hakte in bocht 5 van die laatste voorbereidingsronde, met nog anderhalve minuut op de klok, de knoop door. Hij liet zich achter iedereen terugvallen en liet Russell in de vuile lucht achter.

George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Verder naar voren reden de Red Bulls van Verstappen en Isack Hadjar samen met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri rond. Ondanks een slipstream van Hadjar wist Verstappen zijn eerste Q3-run van 1.34.151 niet te verbeteren. Die tijd was 0.173 seconde sneller geweest dan Norris, die in zijn laatste run nog een tiende van zijn eerdere beste tijd afhaalde en tot 1.34.244 kwam, ondanks dat hij downforce verloor door een los plastic zakje dat in een van zijn floor fences verstrikt was geraakt. Russell, die moest leven van wat er nog over was van het gat in de lucht achter Piastri, kwam in 1.34.224 over de streep en nestelde zich tussen hen in.

Gezien zijn geringe afstand tot Lindblad was Antonelli in zijn laatste run verbijsterend snel. Hij knalde naar 1.33.893 en pakte daarmee de eer van P1, voordat zijn straf werd toegepast. Op de internationale tv-feed schakelden de camera's naar Toto Wolff in de Mercedes-garage, omringd door voorzichtig klappende medewerkers. Het deed denken aan zo'n SpaceX-lancering waarbij de raket ontploft en iedereen in Mission Control naar Elon Musk kijkt om te peilen of er weer een mijlpaal in de categorie breek-het-tot-het-werkt gevierd moet worden, of dat men zich in zak en as moet hullen en van het dichtstbijzijnde hoge gebouw moet storten. Wolff, dat moeten we erbij zeggen, kan beter niet gaan pokeren, want zijn gezicht suggereerde dat hij eerder naar dat laatste neigde.

Had Antonelli meer moeten doen om zijn teamgenoot te helpen de tweede plaats in het rijderskampioenschap veilig te stellen? Dat wordt voer voor een interessant "offline" gesprek bij Mercedes. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen: de data laten duidelijk zien wat Russell met een echte slipstream had kunnen doen.

Antonelli's straight flush

Zoals onze data laten zien, was Antonelli (lichtblauwe lijn) op alle rechte stukken sneller dan Verstappen (donkerblauwe lijn) en verloor hij alleen terrein in de bochten. Dat ligt voor de hand, want de keerzijde van de slipstream van een langzamere auto voor je is vuile lucht, en die kost downforce. Een belangrijk kenmerk van dit weekend is echter de bijzonder lage bochtsnelheden, veroorzaakt door een combinatie van zeer lage buitentemperaturen en bandencompounds die iets harder zijn dan vorig jaar.

Het netto-effect was dat Antonelli het grootste deel van zijn ronde binnen twee seconden van Lindblad reed, maar nooit zó dichtbij kwam dat hij echt werd opgehouden door de Racing Bulls. Die auto profiteerde zelf ook van slipstream van de auto's ervoor: Gasly, Lawson en Colapinto. De grote winst in topsnelheid woog zwaarder dan het verlies aan downforce door turbulentie, en de omvang van die verschuiving was opvallend groot.

Tussen bocht 4 en 5 reed Antonelli 9 km/u harder dan Verstappen. Door de lichte knik van bocht 6, op weg naar de lastigere links-rechts-links-combinatie van bocht 7 tot en met 9, had hij heel even een piek van 6 km/u ten opzichte van Verstappen, voordat hij iets eerder moest remmen en de balans weer in Max' voordeel doorsloeg. Bij het uitkomen daarvan, en door het geknikte rechte stuk richting bocht 12, waar de baan aansluit op de Strip, had Antonelli opnieuw ongeveer 7 km/u marge op Verstappen voordat de langzame bocht kwam.

Daar was Antonelli, ondanks dat hij eerder remde, bij de apex vergelijkbaar snel. Zo hield hij een verschil vast dat richting een halve seconde opliep. Daarna liep de Mercedes simpelweg weg op de Strip, met een piek van ongeveer 20 km/u sneller dan de Red Bull, voordat hij opnieuw voorzichtig moest zijn in de chicane van bocht 14 tot en met 16. Daar sneed Verstappen het verschil terug, om vervolgens weer tijd te verliezen op het stuk van bocht 16 naar de finish.

Na afloop suggereerde Wolff tegenover Bernie Collins van Sky Sports F1 dat Russell in theorie de betere omstandigheden had, maar mogelijk een fout had gemaakt die hem de pole kostte.

"Eigenlijk had George voor mij de perfecte positie", zei hij. "Hij zat vier seconden achter de auto voor hem. We moeten uitzoeken wat er gebeurde, want volgens mij was er iets in bocht 7, 8, 9, of dat nu een fout was of dat er iets anders gebeurde. We moeten... Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar het leek de ideale positie voor een poleronde, want hij was de hele tijd de snelste."

De data en de onboardbeelden bevestigen een deel van die lezing, maar niet alles. Russell ging richting bocht 7 minder abrupt van het gas dan Antonelli, nam kortstondig meer snelheid mee richting de apex en moest daarna een glijder corrigeren. In een poging het verlies te beperken, ging hij bij het uitkomen van bocht 7 agressiever op het gas dan zowel Antonelli als Verstappen, maar hij moest meteen liften en de rem aantikken. Daardoor liep hij achterstand op Antonelli op, al lag hij toen al een of twee tienden achter op Verstappen.

Russell kwam daarna weer op gelijke hoogte met Max en Kimi, maar kreeg op de Strip bij lange na niet het snelheidsvoordeel dat Antonelli had, en ook niet die versnelling richting de streep. Zijn ronde was langzamer dan zijn beste tijd in VT3.

Een stapelend voordeel

Deze sessie laat zien dat de smallere auto's van dit seizoen, met hun actieve aerodynamica, de traditionele aannames over hoeveel performance in de bochten verloren gaat in 'dirty air' ten opzichte van de winst in een slipstream, hebben doorbroken. Zelfs ervaren engineers werden daar enigszins door verrast.

"Het effect [van de slipstream] lijkt in 2026 groter en het effect stapelt zich zeker op als je meerdere auto's hebt", zei McLaren-teambaas Andrea Stella.

"Dat zagen we bij Antonelli. Als je de GPS-overlays kunt bekijken, of misschien kunnen we die delen, zie je dat Antonelli gewoon 20 km/u sneller is dan een McLaren. En Lando volgt Oscar op twee seconden.

"Maar het opgetelde effect en een paar andere factoren die we proberen te begrijpen, over hoe Mercedes zo snel kan zijn op de rechte stukken maken de pole position mogelijk. Antonelli verliest namelijk veel tijd in de bochten, maar dat wordt allemaal goedgemaakt op de rechte stukken. Dus zeker meer effect in 2026 en een duidelijke invloed van meerdere auto's.

"Wat is het juiste aantal? We hebben onze simulaties in de loop van het seizoen bijgesteld en hebben een bepaald idee, maar in de praktijk, en we hebben hier gisteren wat trainingstijd gemist, probeer je dingen uit en leer je wat het beste werkt.

"Maar om een slipstream te krijgen zoals Antonelli die had, zelfs als dat het ideale is, zou je de andere teams moeten bellen en zeggen: 'Zouden jullie alsjeblieft?' Het is een heel bijzonder geval, doordat iedereen vocht om de vlag niet te halen. Dus een bijzonder geval, goed gedaan door Kimi, maar vandaag echt een extreem voorbeeld van slipstream."

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- Het Motorsport.com-team

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