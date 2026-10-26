Opinie
Formule 1 GP van de Verenigde Staten
Wie sliep vannacht het slechtst: Lando Norris
Nummer 1 zal niet veel langer op de voorkant van Norris' McLaren staan
Christian Nimmervoll
Gepubliceerd: 26 okt 2026, 10:56
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Te midden van alle bewondering voor Kimi Antonelli, wiens WK-feestelijkheden in Austin op zondagavond tot Mexico in de ijskast moesten, verdween één tamelijk belangrijke ontwikkeling in het Formule 1-seizoen 2026 bijna onder de radar: het eerste grote verdict is geveld.
George Russell en Lewis Hamilton zitten misschien nog altijd in de titelstrijd, althans mathematisch. Maar één coureur is officieel uitgeschakeld.
Na 18 van de 23 geplande Grands Prix staat Lando Norris 154 punten achter op Antonelli, die boven elke redelijke twijfel de kampioen in spe is. Maar met Mexico, Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi nog te gaan, liggen er voor een individuele coureur nog maar 125 punten op tafel.
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Dat betekent dat zijn heerschappij als Formule 1-wereldkampioen officieel voorbij is. En het felbegeerde nummer 1, waarop hij zo lang had gewacht om het op zijn auto te mogen voeren, heeft nu nog maar een paar weken voordat de afscheidstournee ten einde komt.
In werkelijkheid was al geruime tijd duidelijk dat de 26-jarige zijn kroon waarschijnlijk niet zou verdedigen. Al bij de seizoensopener in Melbourne stond het teken aan de wand: Mercedes zou in 2026 een buitengewoon harde noot worden om te kraken. Het duurde tot de vierde race van het seizoen, in Miami, voordat Norris überhaupt voor het eerst op het podium stond.
Vervolgens introduceerde McLaren in juli een upgrade die (te?) laat kwam, maar niettemin een verleidelijke glimp bood van een mogelijke terugkeer naar oude glorie.
Norris won in Hongarije, vlak voor de zomerstop, en direct daarna opnieuw in Nederland. En hoewel het al steeds duidelijker werd dat titelbehoud waarschijnlijk buiten zijn bereik lag, hadden veel waarnemers hem nog altijd met potlood genoteerd als mogelijke nummer twee in het kampioenschap. Ikzelf ook, moet ik toegeven.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
We weten nu dat Hongarije en Zandvoort niet veel meer waren dan een kortstondige opleving.
De McLaren-Mercedes MCL40 is bepaald geen inherent trage raceauto. Maar onvoorspelbaarheid zit diep in zijn DNA. Of, om Norris' eigen uitleg te lenen: je krijgt drie bochten in een ronde, perfect voor elkaar, en past dan de afstelling aan om de volgende drie te verbeteren. En inderdaad, die volgende drie bochten worden beter. Het probleem is dat de balans die de eerste drie zo prachtig liet werken, plotseling is verdwenen.
Een klassiek geval van één probleem oplossen en daarmee alleen maar een ander te creëren.
Singapore markeerde vervolgens een nieuw dieptepunt op Norris' weg naar onttroning. Uitgerekend in de F1-sprint wist hij zijn eigen teamgenoot Oscar Piastri aan te rijden, waarmee hij zichzelf meerdere stevige preken op de hals haalde.
Achter gesloten deuren, uiteraard. Je zou ook nauwelijks iets anders verwachten van een team dat door Andrea Stella wordt geleid. Maar de boodschap lijkt te zijn aangekomen.
Het was een incident dat wel eens zijn sporen kan hebben nagelaten in de relatie tussen Norris, door fans lang gezien als de onbetwiste lieveling van McLaren, en het team dat hij al zoveel jaren zijn thuis noemt.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Norris is nooit het type coureur geweest dat op elk wakker moment onwankelbaar zelfvertrouwen uitstraalt. Niet zoals Max Verstappen dat bijvoorbeeld doet.
En toch leek hij een groot deel van het seizoen 2026 opvallend in het reine met zichzelf. Goed in zijn vel, gesteund door de wetenschap dat hij de ene grote ambitie van zijn leven al had afgevinkt.
Afgelopen weekend voelde er echter iets anders.
Twee weken na Singapore en de uitbranders die daar kennelijk op volgden, leek Norris een ander mens. Verdwenen was de soms ironische humor die hij normaal meeneemt naar interviews. En over de boordradio tijdens de race waren er momenten waarop hij bijna geïntimideerd klonk. Onzeker van zichzelf.
Als een klein kind dat zojuist een flinke uitbrander van zijn ouders heeft gekregen en zijn mening niet meer durft te geven, zelfs niet als hij stiekem denkt dat hij gelijk heeft.
Neem de openingsfase van de race op het Circuit of the Americas.
Norris reed achter Piastri, had duidelijk meer snelheid dan zijn teamgenoot en kreeg de vraag hoeveel sneller hij eigenlijk kon gaan.
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Als er ooit een uitnodiging was om een positiewissel in gang te zetten, dan was dit er wel een.
Het natuurlijke instinct van een coureur zou zijn geweest om iets terug te vuren in de trant van "minstens vier tienden". In plaats daarvan mompelde Norris bijna verontschuldigend over de radio: "Ja, ik bedoel... Ja. Ik word nu opgehouden. Ik zit dichter achter hem dan hij blijkbaar achter iemand anders."
Later in de race, toen Norris probeerde zijn versleten banden zonder nog een pitstop naar de finish te brengen, adviseerde zijn team hem binnen te komen nadat het een vlakke plek had vastgesteld. Zijn reactie? "Ik heb geen vlakke plek. Maar jullie kunnen doen wat jullie willen."
En nog later ging hij zelfs zo ver dat hij zei: "Geen calls meer, alsjeblieft."
Er zat geen agressie in zijn stem. Ook geen regelrechte woede. Maar er was wel verzet. Het soort stille, koppige verzet dat juist zoveel zegt omdat het zo ingehouden is. Norris had zich teruggetrokken in monosyllabische communicatie en zei nauwelijks meer dan het hoogstnoodzakelijke.
We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Wanneer mijn partner me zo spectaculair op de zenuwen werkt dat ik vanbinnen stilletjes kook, maar heel goed weet dat zeggen wat ik denk een ruzie zou ontketenen waarin ik mijn geduld volledig zou kunnen verliezen, gedraag ik me precies op dezelfde manier.
Korte antwoorden. Strakke lippen. Geen onnodig gesprek.
Lando Norris, McLaren
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Terwijl je al die tijd heel goed weet dat de persoon aan de andere kant precies weet wat er onder de oppervlakte speelt.
Misschien gebeurt dit alles echter precies op het juiste moment. Een storm die de lucht klaart, op een moment waarop zowel Norris als McLaren het zich kan veroorloven om de donder te laten rollen.
Denk aan Nico Rosberg in 2015. Na een seizoen dat behoorlijk ontspoord was, begon hij in Mexico weer te winnen en reeg hij vervolgens de ene overwinning aan de andere. En we weten allemaal hoe dat verhaal in 2016 eindigde.
Sommige Formule 1-wereldkampioenen bezitten een bijna mystieke aura van onoverwinnelijkheid. Ayrton Senna was er zo een. Wanneer achterblijvers die beroemde gele helm in hun spiegels zagen opduiken, gingen ze praktisch uit ontzag aan de kant terwijl hij hen op een ronde zette. Omdat ze wisten hoe compromisloos Senna kon zijn.
Of neem Verstappen. Zelfs Lewis Hamilton, uitgerekend hij, denkt geregeld twee keer na voordat hij wiel aan wiel met hem gaat. Omdat iedereen weet dat Max, als puntje bij paaltje komt, er perfect toe bereid is om het lelijk te laten worden.
Norris bezit die aura niet. Hij is niet het soort man dat zijn onzekerheden mee naar bed neemt, erachter gesloten deuren mee worstelt en er absoluut zeker van is dat de buitenwereld nooit een barst in zijn pantser ziet.
Integendeel.
Zijn bereidheid om open te zijn over zijn twijfels en kwetsbaarheden is precies wat hem als mens zo enorm sympathiek maakt. Maar misschien maakt het hem ook net dat beetje meer blootgesteld. Iets makkelijker uit balans te brengen. Iets kwetsbaarder voor degenen die weten waar ze moeten drukken.
Hoe zal zijn loopbaan er uiteindelijk dus uitzien? Sluit hij zich aan bij Senna en Verstappen, coureurs die één wereldtitel omzetten in meerdere?
Of zal zijn verhaal uiteindelijk eerder lijken op dat van Jenson Button: één glorieuze, onvergetelijke seizoen op de absolute top van de Formule 1, gevolgd door jaren waarin die ultieme triomf nooit meer helemaal binnen handbereik kwam?
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Veel daarvan zal natuurlijk afhangen van de auto onder hem. Maar misschien ligt een klein deel van het antwoord ook ergens anders.
In het leren ontwikkelen van een dikkere huid. In iets weerbaarder worden, iets moeilijker van de wijs te brengen. En in ontdekken dat, soms, wanneer iemand boos op je is, de beste reactie simpelweg is je schouders op te halen en diegene boos te laten zijn.
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