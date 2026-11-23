Opinie

Formule 1 GP van Las Vegas

Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc

Het was opnieuw een race die werd gekenmerkt door een Ferrari-ruzie in Las Vegas

Christian Nimmervoll

Gepubliceerd: 23 nov 2026, 10:16

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Frédéric Vasseur suggereerde zaterdagavond (zondagochtend in Europa) dat hij, na de Grand Prix van Las Vegas, in wezen precies dezelfde uitbrander zou kunnen geven als die hij zijn coureurs al na Mexico had gegeven. Want Charles Leclerc en Lewis Hamilton hadden het wéér gedaan. En opnieuw waren de rollen exact hetzelfde.

Als de Daily Mail intussen niet had besloten de Formule 1 te boycotten, had de door de FIA verbannen journalist Jonathan McEvoy zich misschien wel opnieuw verleid gevoeld om Leclerc te omschrijven als een "slinkse kleine klootzak". Een woordkeuze die, zoals we inmiddels allemaal weten, blijkbaar nogal onaangename gevolgen kan hebben voor iemands accreditatie in de paddock.

Voor alle duidelijkheid: ik zou die specifieke uitdrukking zelf niet gebruiken. Niet omdat Leclerc boven kritiek verheven is, maar omdat ik die onnodig beledigend vind. Toch moet het surely nog steeds toegestaan zijn om hem na zijn volstrekt onnodige capriolen op zaterdagavond een "sluwe kleine deugniet" te noemen, zonder je zorgen te hoeven maken dat je accreditaties voor 2027 worden ingetrokken.

Las Vegas was nauwelijks de eerste gelegenheid in 2026 waarop Leclerc Hamilton behandelde op een manier die je niet per se zou verwachten van iemand die dezelfde garage deelt. Op Monza had hij Hamilton bij de eerste chicane het grind in gedwongen. Daarna kwam Mexico. En nu Las Vegas.

Daarvoor had Sebastian Vettel de ambitie van de Monegask al van dichtbij ervaren, iemand die nooit bijzonder geneigd is geweest om onder de indruk te raken van meervoudige wereldkampioenen in de andere auto. Wat op zichzelf niet per se iets slechts is. Er was in Brazilië in 2019 een botsing waardoor Vettel met een lekke band achterbleef, maar die objectief gezien behoorlijk dicht bij een 50-50-incident lag. En dan was er nog Stiermarken 2020, een botsing waarvoor Leclerc vrij duidelijk verantwoordelijk was.

Het interessante punt is echter niet dat Leclerc af en toe een teamgenoot heeft uitgeschakeld. Andere grote coureurs hebben dat ook gedaan. Wat interessant is, is hoe deze incidenten plotseling vaker zijn geworden sinds Hamilton bij Ferrari arriveerde. En wat dat uiteindelijk zou kunnen betekenen voor Leclercs positie binnen het team.

Vóór Las Vegas: een interview dat nogal slecht is verouderd

In de vroege uren van zondagochtend, voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas, zond Sky Sports F1 een interview met Leclerc uit. De 29-jarige stapte samen met Naomi Schiff in een Ferrari-straatwagen. Het duo maakte een rit over de Strip en ze praatten over de dingen waar kersverse ouders meestal over praten: hun baby's.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Uiteindelijk stelde Schiff de onvermijdelijke vraag over zijn relatie met Hamilton. Leclerc antwoordde: "Die is heel goed. Die is heel goed. En ik weet dat wanneer ik dat zeg, mensen reageren met: oh ja, heel goed mediagetraind en dat soort dingen." Na Mexico "was er maar één gesprek nodig. En natuurlijk zullen Lewis en ik het niet altijd over alles eens zijn. En dat is normaal. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal onze meningen. En ik heb mijn mening, en Lewis heeft een andere, en dat is prima. We hebben altijd een geweldige relatie gehad met Lewis. Gewoon praten neemt de spanningen weg die er zijn, wat normaal is wanneer je vecht om overwinningen."

"Ik hou van Ferrari, en ik heb altijd gezegd dat het altijd mijn droomteam is geweest. Maar het is ook waar dat wanneer er iets gebeurt bij Ferrari, het altijd buiten proportie wordt getrokken, en dat maakt de zaken nog moeilijker. Maar nogmaals, één minuut nadat Lewis en ik begonnen te praten, wisten we dat dit voorbij was en achter ons lag. Er was alleen een gesprek voor nodig."

Wat er direct daarna in de race gebeurde, was muziek in de oren van degenen die al lang vermoeden dat de Ferrari-coureurs slechts een toneelstuk opvoeren wanneer ze publiekelijk volhouden dat de media hun vermeende spanningen overdrijven en dat alles achter gesloten deuren perfect harmonieus is.

Ik wil hiermee niet suggereren dat Leclerc in dat interview loog. Voor zover ik weet, kunnen hij en Hamilton buiten het circuit werkelijk uitstekend met elkaar opschieten. Het is alleen zo dat die harmonie met opmerkelijke snelheid lijkt te verdampen zodra ze hun helmen opzetten en zij aan zij dezelfde bocht naderen.

Al in ronde 12, toen Leclerc van dichtbij kon zien hoe Hamilton de baan afsneed tijdens zijn gevecht met Lando Norris, zei hij over de radio: "Hij [Hamilton] moet oppassen met dat dichtknijpen, want dat gaat niet goed aflopen."

Hamilton kreeg vervolgens een tijdstraf van tien seconden voor het incident, tot zijn grote verbazing: "Oh, dat is onzin. […] Is dat niet interessant? Er is één race waarin iemand verzachtende omstandigheden zou hebben, dan geven ze hem vijf seconden, en mij geven ze er tien voor het vermijden van een incident."

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

Later in de race was het Hamiltons beurt om zijn geduld met Leclerc te verliezen, wiens Ferrari vrijwel elke centimeter van zijn achteruitkijkspiegel vulde: "Charles is gewoon … Kun je hem zeggen dat hij verdomme afstand moet houden? Want ik probeer die jongens voor me in te halen." Klinkt dat, eerlijk gezegd, niet toch een beetje alsof al die gladgestreken PR-training er behoorlijk goed in slaagt om een aantal heel echte spanningen te verbergen?

Een interessant detail: als je de onboardbeelden van Leclerc en Hamilton bekijkt rond hun botsing in bocht 7, in ronde 38 van de Grand Prix van Las Vegas over 50 ronden, blijft de teamradio op beide kanalen stil. Geen excuses van Leclerc. Geen woedende uitbarsting van Hamilton. Of geen van beide coureurs daadwerkelijk iets heeft gezegd, of dat de relevante berichten simpelweg ontbreken in de beschikbare opnames, kan ik niet zeggen.

Hamilton liet zich in elk geval van zijn beste teamgerichte kant zien toen hij hoorde dat Leclerc een tijdstraf van tien seconden had gekregen: "Nee, nee, dat wil ik niet." Opmerkelijk, eigenlijk. Want Hamilton zou alle reden hebben gehad om woedend te worden na alweer een incident met zijn teamgenoot. Maar dat moet niet worden opgevat als bewijs dat Hamilton volledig tevreden is met de situatie. Gevraagd na de race of Ferrari strengere regels voor zijn coureurs nodig had, antwoordde hij: "Ik heb alles gedaan wat ik kon, en ik heb alles gezegd en meer."

Dat klinkt sterk als een man die vindt dat hij zijn standpunt overduidelijk heeft gemaakt. En die is van mening dat het de verantwoordelijkheid van iemand anders is om de puinhoop op te ruimen.

Hoe Leclerc zijn positie bij Ferrari op het spel zet

Ik beschouw Leclerc niet als een "slinkse kleine klootzak". Maar ik beschouw zijn gedrag in 2026 wel als nogal dwaas. En het echte gevaar is niet de tijdstraf van tien seconden in Las Vegas. Het is wat incidenten als deze uiteindelijk kunnen doen met het vertrouwen dat zijn eigen team in hem stelt.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Nadat Leclerc Hamilton in 2025 op het circuit overtuigend op zijn plaats had gezet, had hij zich feitelijk gevestigd als de aangewezen gouden jongen van de Scuderia. En hoewel niemand dat ooit expliciet zei, hielden veel Ferrari-waarnemers de indruk over dat, als het erop aankwam, hij de coureur was van wie het management net iets meer hield. Geen onbetwiste nummer één, begrijp me niet verkeerd. Eerder de nummer één in het hart van Ferrari, tussen twee coureurs die — althans op papier — bijna gelijkwaardig aan elkaar waren.

Een beetje zoals de situatie bij Red Bull in 2010, voordat Sebastian Vettel zijn eerste wereldkampioenschap won en vervolgens een wat duidelijkere hiërarchie vestigde in zijn strijd met Mark Webber. In onze analogie zou Leclerc Vettel zijn geweest, en Hamilton Webber. Destijds botsten Vettel en Webber terwijl ze vochten om de leiding tijdens de Grand Prix van Turkije, waardoor Red Bull voor de ondankbare taak kwam te staan om twee fel ambitieuze alfamannen uit te leggen dat ze volledig het recht hadden om tegen elkaar te racen, mits ze daarbij konden voorkomen dat ze de kansen van hun eigen team om zeep hielpen.

Klinkt dat bekend?

Natuurlijk gaan historische vergelijkingen maar tot op zekere hoogte op. Leclerc is Vettel niet, Hamilton is Webber niet, en Ferrari’s omstandigheden in 2026 verschillen van die van Red Bull in 2010. Maar het fundamentele dilemma blijft hetzelfde: wanneer twee coureurs op ongeveer hetzelfde niveau presteren, wordt de interne pikorde niet alleen bepaald door rondetijden. Vertrouwen speelt ook een rol. En dat is precies waar Leclerc mogelijk een probleem begint te ontwikkelen.

Na Monza kwam Mexico. Na Mexico kwam Las Vegas. En inmiddels is een reeks onnodige incidenten uitgegroeid tot een patroon dat zelfs Vasseur niet langer kan afdoen als zomaar weer een race-incident.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Monza opvolgen met Mexico, en vervolgens Mexico met Las Vegas, vereist een mate van durf die grenst aan het onbeschaamde. Zozeer zelfs dat ook Vasseur het als respectloos tegenover het team beschouwt. “Charles, ik wil je direct na de race zien, vóór alles.” Dat laat nauwelijks twijfel bestaan over hoe de Ferrari-teambaas de verantwoordelijkheid voor het nieuwste interne teamdrama verdeelt. Zeker omdat Ferrari zijn coureurs na Mexico al had opgeroepen voor een gesprek. De kwestie kwam in São Paulo opnieuw ter sprake. En tijdens de race in Las Vegas werd Leclerc er zelfs expliciet aan herinnerd om bij gevechten op de baan het belang van het team in gedachten te houden. Het hielp nauwelijks.

Wat onvermijdelijk een andere vraag oproept: hoeveel gezag hebben Vasseurs terechtwijzingen eigenlijk werkelijk? Als je je coureurs na Mexico uitlegt dat ze wat meer rekening met elkaar moeten houden, om jezelf vervolgens een paar weken later exact hetzelfde gesprek te zien voeren, dan is de boodschap duidelijk niet doorgedrongen. Gezag toon je niet door hoe streng je iemand de les leest. Gezag toon je door de vraag of die les daadwerkelijk verschil maakt.

Niets hiervan is bedoeld om Leclerc van verantwoordelijkheid te ontslaan. Maar het suggereert wel dat Ferrari nu mogelijk met meer te maken heeft dan alleen een overambitieuze coureur. Het kan zijn dat het team een probleem heeft met de manier waarop twee coureurs van wereldklasse zich tegenover elkaar gedragen, en met de grenzen die het team voor hen stelt.

Als Ferrari's buitengewone talent voor het heden en het volgende tijdperk had Leclerc in Maranello een positie opgebouwd die zo stevig was als een bakstenen muur. En nu breekt hij die muur af, steen voor steen. Met zijn eigen twee handen.

Niet omdat Ferrari na drie incidenten plotseling is vergeten wat voor uitzonderlijk begaafde autocoureur Leclerc is. Ook niet omdat Vasseur op het punt staat zijn sportieve toekomst af te schrijven. Maar omdat er een verschil is tussen de snelste coureur van een team zijn en de coureur zijn die de hele organisatie blindelings vertrouwt wanneer het er echt toe doet.

Charles Leclerc, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Voor Hamilton is dit alles eigenlijk behoorlijk prachtig. Het wereldkampioenschap van 2026 zou toch nooit gewonnen worden tegen de superieure combinatie Antonelli-Mercedes. Maar 2027 zou weleens een ander verhaal kunnen worden. En tegen die tijd is Leclerc misschien niet langer degene die kan rekenen op de onvoorwaardelijke en onwankelbare steun van de Scuderia.

Natuurlijk zal Hamilton zelf de prestaties moeten leveren om die steun te rechtvaardigen. De fouten van Leclerc zullen zich niet op magische wijze vertalen in extra rondetijd voor Hamilton. Maar wanneer twee coureurs qua pure snelheid dicht bij elkaar zitten, kunnen vertrouwen, loyaliteit en de manier waarop ze met interne conflicten omgaan, vrij gemakkelijk de doorslag geven.

Hamilton en Ferrari waren vanaf dag één bepaald geen groot liefdesverhaal. Maar als de vrouw op wie je stiekem toch net iets verliefder bent, je blijft afwijzen en je met minachting behandelt, dan kun je vroeg of laat besluiten om in plaats daarvan met de ander te trouwen. En wie weet? Misschien word je uiteindelijk zelfs aanzienlijk gelukkiger.

Een vraag die Ferrari zich inmiddels waarschijnlijk zou moeten stellen. Niet of Leclerc nog steeds snel genoeg is om wereldkampioen te worden. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Maar of hij zich op dit moment gedraagt als iemand die je onvoorwaardelijk zou willen vertrouwen wanneer er opnieuw een wereldkampioenschap op het spel staat.

Een verzachtende factor in Leclercs verdediging

Er is echter één belangrijk punt dat het vermelden waard is ter verdediging van Leclerc: de verantwoordelijkheid voor het incident in ronde 38 is duidelijk. De stewards zijn het daarmee eens. Maar als je de tijd neemt om zijn onboardbeelden zorgvuldig te bestuderen, wordt duidelijk dat hij zijn Ferrari niet zomaar aan de binnenkant naast Hamilton gooide in een wilde uitbarsting van door PlayStation geïnspireerde ambitie. Hij was in feite behoorlijk aan het vertragen. En toch kwam hij nog bijna naast Hamilton terecht glijdend, waarna de botsing plaatsvond.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Onverstandig? Absoluut. Opzettelijk kwaadaardig? Dat denk ik niet.

Ook was Leclerc achteraf overigens niet bijzonder opstandig. Hij nam de verantwoordelijkheid voor het incident op zich. Dat maakt net zo goed deel uit van de waarheid als de volkomen terechte kritiek op zijn manoeuvre. En uiteindelijk was wat er gebeurde ook een gevolg van een ongezond Formule 1-reglementenpakket, waarin de hedendaagse gladiatoren met paardenkrachten niet langer op de absolute limiet remmen wanneer ze een bocht naderen, maar er in plaats daarvan in glijden als piloten van een ongemotoriseerd zweefvliegtuig.

Leclerc had bijna een onnatuurlijk krachtige remmanoeuvre moeten uitvoeren om te voorkomen dat hij naast Hamilton terechtkwam. Ook dat maakt deel uit van Ferrari’s verhaal in Las Vegas in 2026.

En dat is waarschijnlijk waar Leclerc op doelde toen hij zei: "Ik denk niet dat dit, in zekere zin, zo op het scherpst van de snede was als enig ander gevecht; ik had het gevoel dat er ruimte was om daar te komen zonder al te veel risico te nemen."

Ik denk dat we hem dat punt waarschijnlijk kunnen meegeven.

Als verzachtende omstandigheid. Niet als vrijspraak.

Want zelfs als Leclerc nooit de bedoeling had om een botsing te veroorzaken, blijft er één ongemakkelijke waarheid overeind: een coureur van zijn kaliber zou moeten weten wanneer een inhaalmanoeuvre waarschijnlijk meer kwaad zal doen dan het ooit zou kunnen opleveren.

Zeker wanneer de coureur in de andere auto zijn eigen teamgenoot is.

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