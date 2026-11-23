Formule 1 GP van Las Vegas

Wie sliep vannacht het best: Max Verstappen

Van alle races die Max Verstappen in de Formule 1 heeft gewonnen, is dit er één die hij zich zeker zal herinneren. Omdat het niet zomaar weer een overwinning was. Het was er één van wraak

Oleg Karpov

Gepubliceerd: 23 nov 2026, 11:44

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Volgens de telling waren er tijdens de Grand Prix van Las Vegas 2026 35 inhaalacties om de leiding. Dat klinkt geloofwaardig, maar het is niet eens de moeite waard om na te zoeken. Iedereen die de race heeft gezien, weet dat het er veel waren. Blijkbaar ging het bij 17 daarvan om Max Verstappen die de leiding heroverde. En veruit de meeste daarvan waren tegen George Russell.

Hoewel de Nederlander niet zo van jojo-racen houdt, kun je er zeker van zijn dat hij er volop van genoot om Russell in iets meer dan een uur tijd tientallen keren te slim af te zijn. Niet alleen omdat ze vochten om de zege, maar ook vanwege de tegenstander.

Het begon zeker niet met de botsing in VT3. Russell irriteert Verstappen al langer, met meerdere aanvallen in de media. De meest uitgesproken kwam tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi 2024, toen hij zei dat hij zijn respect voor Max was kwijtgeraakt en hem een pestkop noemde.

Je zou kunnen zeggen dat George simpelweg uitsprak wat anderen niet durfden te zeggen, en dat het zelfs moedig was dat hij voet bij stuk hield. Maar voor Verstappen, zoals hij is, kon dat haast niet anders dan hem nog verder aanwakkeren, ongeacht wat Russell of wie dan ook vindt van de manier waarop hij racet.

Maar die botsing in VT3 raakte ook Russell, en hij haalde opnieuw stevig uit in de media. Opvallend genoeg gebeurde dat niet tijdens de persconferentie na de kwalificatie, waar hij samen met Verstappen aanwezig was. Daar, op de bank naast de Nederlander zelf, werd George gevraagd naar zijn kijk op wat er was gebeurd. Hij zei alleen dat het volgens hem "vrij duidelijk" was.

Daarna liet hij zijn boosheid echter de vrije loop in een interview met Sky Sport Italy, toen de coureurs bij de tv-pen aankwamen.

"Er staat niets in de regels dat je iemand die aan zijn ronde begint niet mag inhalen, maar als je dit doet, naai je die persoon gewoon", zei de Brit tegen Sky Sport Italy. "Hij doet dit week in, week uit bij veel coureurs en iedereen accepteert het. Ik ga niet zomaar accepteren dat iemand mij op deze manier naait en rondloopt alsof hij groter en beter is dan de rest. Iemand moet tegen die vent opstaan."

Verstappen sprak rond hetzelfde moment met de media en had weinig zin in een woordenstrijd. Hij stelde simpelweg dat het hem niet eens iets deed: "Ik wil daar niet eens mijn tijd aan verspillen. Het is het voor mij totaal niet waard."

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Of dat kwam doordat hij op dat moment nog niet had gehoord wat Russell had gezegd, of doordat hij het simpelweg wilde bagatelliseren, mag iedereen zelf beoordelen. Maar hij zal ongetwijfeld precies hebben meegekregen welke woorden George had gekozen om zijn gevoelens te uiten, misschien ook omdat zijn vader Jos, die altijd alles leest, eveneens op het circuit was.

Zoals gebruikelijk bij Verstappen wilde hij zijn antwoord vooral op de baan geven. Het decor was daar bovendien perfect voor, met Russell naast hem op de eerste startrij.

Het werd een mooi gevecht. Sommigen zullen aanvoeren dat motoralgoritmes een grote rol speelden in het verloop ervan, maar telkens wanneer Russell een weg voorbij Verstappen vond, wist de Nederlander alle middelen te gebruiken om meteen weer terug te slaan. Hij liet zijn rivaal nooit langer dan een stuk of twaalf seconden aan de leiding, door die positie terug te pakken op het rechte stuk van start-finish of in de reeks openingsbochten.

Algoritmes of niet, er was zeker vaardigheid voor nodig. En ook al is Verstappen geen fan van de reglementen van 2026, dit was zonder twijfel een race waarin hij liet zien dat hij ook in dit soort races beter is dan Russell. Zelfs als het meer leek op een IndyCar-gevecht op een oval dan op 'normale' F1.

Hij wist precies hoe hij op elke aanval van Russell moest antwoorden, en kon vervolgens lachen toen zijn rivaal twee ronden voor het einde uiteindelijk van de baan ging.

"Karma is a bitch", zei hij tijdens de persconferentie. Maar in zijn interviews in de tv-pen genoot hij duidelijk van de vragen over Russell, ook al moest hij zichzelf vier of vijf keer herhalen. Hij leek er net zoveel plezier uit te halen om bij elke microfoon in een andere kleur steeds scherpere antwoorden te geven.

"Ik heb ervan genoten dat één bepaalde persoon vandaag totaal geen kans had", zei hij. "Hij werd natuurlijk de hele tijd in elke bocht verslagen, maar dat verdient hij ook."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Hij hield vol dat hij geen extra motivatie haalde uit het feit dat juist Russell degene was die hij keer op keer inhaalde, maar zijn antwoorden maakten duidelijk dat hij volop genoot van zijn revanche.

"Nee", zei hij tegen zijn landgenoten in het interview met Viaplay. "En weet je waarom? Omdat hij bij lange na niet op mijn niveau zit, dus zulke opmerkingen motiveren mij totaal niet.

"Maar dit is typisch voor hem: buiten de baan heeft hij een grote mond, maar op de baan is dit hele seizoen voor hem een complete ramp geweest, zeker in die auto. Dus het past precies, en vandaag weer: perfecte karma."

Twee jaar geleden zei Russell in Abu Dhabi dat Max "uithaalt met onnodige woede en op het randje van geweld". De Nederlander deed dit weekend weinig om dat beeld te ontkrachten, maar zijn antwoord was zo krachtig als het had kunnen zijn, zowel op als naast de baan.

Verstappen houdt nog altijd niet van de hybride motoren of van jojo-racen, en blijft in hart en nieren een purist. Maar als er één overwinning uit dit hele reglemententijdperk is waaraan hij met extra plezier zal terugdenken, dan is het Las Vegas 2026.

Niet alleen vanwege wie hij versloeg, maar ook vanwege de manier waarop hij dat deed.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Wie sliep vannacht het best: Max Verstappen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 min



Wie sliep vannacht het best: Max Verstappen





Winnaars en verliezers van de titelbeslissende MotoGP-GP van Portugal



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



27 min



Winnaars en verliezers van de titelbeslissende MotoGP-GP van Portugal





Vijf lessen uit de spannende Grand Prix van Portugal in de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



30 min



Vijf lessen uit de spannende Grand Prix van Portugal in de MotoGP





Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc

Vorig artikel Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Oleg Karpov





Liam Lawson behouden is niet genoeg: Red Bull moet hem niet langer als mislukkeling behandelen



Formule 1



Formule 1 7 d



Liam Lawson behouden is niet genoeg: Red Bull moet hem niet langer als mislukkeling behandelen





Wie heeft vannacht het best geslapen: Toto Wolff



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



13 d



Wie heeft vannacht het best geslapen: Toto Wolff





Lawson baalt ondanks derde startplek van kwalificatiefout in São Paulo



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



15 d



Lawson baalt ondanks derde startplek van kwalificatiefout in São Paulo

Meer van

Max Verstappen





Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?





F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



21 u



F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 17 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



23 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer