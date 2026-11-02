Formule 1 GP van Mexico

Wie sliep vannacht het best: Kimi Antonelli

Een jongen die iedereen aardig vindt, heeft het wereldkampioenschap gewonnen

Oleg Karpov

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 10:49

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Waar begin je als je Kimi Antonelli's kampioenschap probeert te bevatten? Wat zeg je erover? Misschien met de cijfers. Deze overwinning is historisch. Hij is niet alleen de jongste die de F1-titel wint; hij heeft het vorige record met meer dan drie jaar verbeterd. Hij heeft het gedaan met een bijna perfect seizoen, pas zijn tweede in de F1. En op dit moment, precies nu, staat hij in het kampioenschap voor twee meervoudig wereldkampioenen en generatie-talenten op zich, Max Verstappen en Lewis Hamilton, die allebei zelfs geen mathematische kans meer hebben om hem nog uit te dagen met nog vier ronden te gaan.

Je moet het hebben over een ongelooflijk talent. Op 20-jarige leeftijd, en met amper vijf jaar ervaring in de autosport, was dat uitzonderlijke talent alleen al genoeg om een kampioenschapszege te behalen - ook al wijst alles erop dat er nog volop ruimte is om te groeien. Dat moet ook wel, zoals bij iedereen die zo jong is.

Onvermijdelijk zal er ook over de auto worden gesproken, maar niemand kan de cijfers ontkennen. Een korte blik op de stand na de Grand Prix van Mexico is genoeg om te begrijpen dat het niet alleen Mercedes is - het is Antonelli die het verschil maakt.

Er is ook zijn houding tegenover racen en het leven. Hoe toegewijd hij is aan zijn passie, hoe gedisciplineerd hij aan zichzelf werkt, en hoe hij buiten de paddock een normale jongen weet te blijven.

En dan is er zijn persoonlijkheid. Vriendelijk, bescheiden, beleefd, vrijgevig, respectvol naar anderen. Kimi Antonelli is een coureur waarvoor elke teambaas een moord zou doen - en een zoon waarvan elke ouder zou dromen. In de waanzinnige wereld van vandaag is het een verhaal over hoe je alles kunt bereiken wat je wilt, terwijl je al die dingen blijft - en het is een fantastisch, hartverwarmend verhaal. Je kunt haast niet anders dan hem aardig vinden - en de manier waarop hij de dingen aanpakt.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Maar het is niet alleen een verhaal over talent. Het is ook een verhaal over hoe je dat talent laat schitteren.

Talent hebben is tenslotte een geschenk. Het herkennen en laten opbloeien is een vaardigheid.

En je moet Toto Wolff nageven: hij heeft iedereen laten zien hoe het moet. De manier waarop hij en het hele Mercedes-team Antonelli niet alleen wisten te ontdekken, maar het ook wisten om te zetten in succes - zo snel en zo briljant - is een schoolvoorbeeld van hoe je talent koestert.

Het zou op managementscholen onderwezen moeten worden. Het zou een casestudy moeten zijn - en een draaiboek voor wie leiders wil worden.

Er is geen reden om alles nog eens door te nemen, maar er zijn genoeg momenten geweest waarop Wolff had kunnen aarzelen of twijfels de overhand hadden kunnen krijgen. Antonelli's moeilijke F2-campagne. Die crash op Monza. Dat afschuwelijke middendeel van vorig jaar - en de daaropvolgende storm in de media. Dat zijn alleen de momenten die wij hebben gezien. Er zijn er waarschijnlijk meer waarvan we niets weten. Toch loodsten Wolff en zijn team zich door dat alles met één principe in gedachten: ze steunden hem, ze hielpen hem, ze bleven in hem geloven - omdat ze wisten wat ze in handen hadden. Ze legden zich vast. En hij heeft dat vertrouwen volledig terugbetaald. Er bestaat geen twijfel dat hij meer zal leveren.

Toen Toto's rechterhand Bradley Lord enkele minuten na de finish een microfoon in handen kreeg voor een interview met F1 TV, had hij het precies daarover.

"De dag dat Lewis ons vertelde dat hij vertrok, kwam Toto het kantoor binnen en Kimi, en we belden Kimi en zeiden: kun je naar de fabriek komen?", herinnerde hij zich. "Hij was toevallig op Silverstone aan het testen. En we zaten in Toto's kantoor en Toto zei tegen hem: 'Jij zou het kunnen zijn.' Dit is het nieuws van Lewis. 'Dit zou jij kunnen zijn, Kimi.'

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"En Toto heeft dat vanaf de eerste seconde geloofd, vanaf het allereerste moment dat de kans kwam om hem in een auto te zetten, heeft hij geloofd dat we dit zouden doen en dat het een succes zou worden.

"En die overtuiging heeft ons door de moeilijke momenten heen geholpen. Dus dit is in de eerste plaats Kimi's succes. Maar ook, ja, zoals ik zei, het gaat terug naar de top en het gaat terug naar Toto's vastberadenheid en geloof dat we een kleine, we hadden een diamant die we een beetje moesten slijpen, maar we hadden een diamant.

"En vandaag laat zien dat dat waar is."

Ze omringden hem met de juiste mensen. Met name Peter Bonnington natuurlijk. We zullen waarschijnlijk nooit weten hoe serieus de verleiding voor Bono zelf was om Hamilton - de man met wie hij zoveel had bereikt - te volgen en de droom in het rood na te jagen. Was er een moment waarop hij overwoog te vertrekken? Misschien was dat er niet. Maar de taak om die diamant te slijpen aan hem, en aan de hele groep rond de coureur, toe te vertrouwen, was opnieuw een geweldige zet van Wolff. Want zij helpen Antonelli niet alleen groeien. Ze slaagden erin hem plezier te laten houden - en niet onder de druk te bezwijken.

"Ik bedoel, Kimi werkt met de succesvolste race-engineer die deze sport ooit heeft gezien", zei Bradley. "Dus Bono is een ongelooflijk kalm, sturend karakter.

"En hij zou als eerste zeggen dat hij het topje van een ijsberg rond Kimi is, met Stephane, met Marcelo, de performance-engineer, controls engineer, met Georgios aan de PU-kant, met Danny, die al zijn planning doet, Sofia, die de reizen regelt, Rosa, die de PR doet, Sergi is zijn coach. Er is een hele groep en een hele bubbel die we hebben opgebouwd en samengesteld.

"En het resultaat is een jonge man die gewoon van het leven geniet en, weet je, ja, met de druk van F1 omgaat, maar er niet door wordt overweldigd en in staat is om plezier te hebben.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"En ik vond het geweldig [om te zien] na Bakoe, er werd veel gesproken: is dit het moment waarop hij bezwijkt? Hij vloog naar Maleisië en ging met Sergi naar een waterpark. En dat is alles wat je over Kimi hoeft te weten. Weet je, hij is 20 en hij leeft zijn beste leven. En dat is wat we voor hem wilden. Geniet gewoon van de rit, geniet van het avontuur, laat het talent stromen."

En het is Bradley zelf, samen met Rosa Herrero Venegas, Adam McDaid en vele anderen uit het communicatieteam van Mercedes, die hun rol hebben gespeeld in het afschermen van Antonelli tegen media-aandacht en hem op zijn gemak hebben gesteld met de druk van de buitenwereld. En terwijl wij aan de andere kant - de journalisten - vaak gefrustreerd achterbleven door afgewezen verzoeken, zeker in het begin, wisten zij precies wat ze deden.

Want Wolff geloofde niet alleen zelf in Antonelli's talent - hij zorgde er ook voor dat het hele team dat deed.

"Ik bedoel, ja, het begint aan de top en het begint bij Toto", zei Lord. "Het begint bij Ola [Källenius, CEO van Mercedes-Benz Group] en het hele bestuur in Stuttgart en het loopt via James [Allison] en zijn technische team, Show [Andrew Shovlin] en Ron [Meadows], de mannen aan de pitmuur, [Darren] Howell in Brixworth en ook alle geweldige engineers bij HPP. En, weet je, sinds we voor het laatst een kampioenschap wonnen, is meer dan de helft van de mensen in dit team nieuw sinds 2021.

"Dus we hebben een enorme periode van verandering gehad, er is nieuw, vers bloed binnengekomen, frisse ideeën, vers talent. En het is heel, heel bijzonder om een moeilijke periode te hebben en vervolgens ook weer terug te keren naar de top. Maar alles begint aan de top en bij Toto en zijn ongelooflijke leiderschap en zijn absolute weigering om niet te winnen.

"En hij blijft ons pushen en hij pusht iedereen zo hard, maar dit is het resultaat en het is het waard."

Mercedes moest niet alleen Antonelli's talent ontdekken, koesteren, slijpen en helpen opbloeien op weg naar zijn eerste coureurstitel sinds 2020. Het moest zichzelf opnieuw uitvinden na een moeilijke periode onder het vorige reglement - en het werkelijke aantal juiste beslissingen dat onderweg is genomen, is alleen bekend bij de mensen binnen de organisatie. Dat vereiste ongetwijfeld ook het koesteren en naar boven halen van het beste in honderden andere getalenteerde mensen, ook al is Antonelli's geval het meest zichtbaar.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Maar het is ook een weerspiegeling van de cultuur die Wolff en zijn team hebben weten op te bouwen op hun weg terug naar de top. Wat nu is gebeurd, is het ultieme bewijs van hoe je je eigen succes kunt creëren door degenen in wie je gelooft te vertrouwen - en hun alles te geven wat ze nodig hebben om te presteren.

En meer valt er eigenlijk niet te zeggen. Behalve gefeliciteerd - en goed gedaan.

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