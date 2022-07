Na 300 Grands Prix (Abu Dhabi zal nummer 300 worden en F1-start nummer 299), 4 wereldtitels, 53 overwinningen en talloze gedenkwaardige momenten komt er een einde aan de carrière van Sebastian Vettel uit Heppenheim. Het gezinsleven en zijn ambities buiten de autosport - vooral de klimaatverandering - trekken aan hem, waardoor de eerste Red Bull-wereldkampioen het over tien races welletjes vindt. Vettel laat qua charisma een gat achter in de paddock, maar dat geldt ook in letterlijke zin bij het team van Aston Martin. Er is volgend jaar immers een zitje vacant naast Lance Stroll, die formeel ook nog geen contract heeft, maar als zoontje van de baas natuurlijk geramd zit.

Nico Hülkenberg

De eerste naam is de minst verrassende. Althans: Nico Hülkenberg is natuurlijk al drie jaar geen fulltime Formule 1-coureur meer, maar zijn lijntjes met F1 en meer specifiek Aston Martin zijn wel kort. Zo mocht hij in 2020 drie maal instappen na coronabesmettingen voor het reguliere rijdersduo van wat toen nog Racing Point heette. 'Hülkenback' maakte indruk binnen het team, vooral door zich op Silverstone als derde te kwalificeren zonder noemenswaardige voorbereiding.

Ook begin dit jaar heeft Hülkenberg twee races voor zijn rekening genomen als vervanger van - u raadt het al - Vettel. De 34-jarige Hülkenberg heeft laten weten eigenlijk niet meer op een volwaardige terugkeer te rekenen, maar bij buitenkansjes zal hij natuurlijk geen nee zeggen. Met Hülkenberg zou Aston Martin voor een tussenoplossing gaan. Het is een optie om hem een eenjarig contract aan te bieden voor 2023, waarna de markt tamelijk open ligt en Aston Martin zich breder kan oriënteren.

Mick Schumacher

Iemand die niet zozeer dicht bij Aston Martin staat, als wel heel dicht bij Vettel, is Mick Schumacher. Een vermakelijke anekdote luidt dat ondergetekende Vettel nog voor het F1-debuut van Mick vroeg naar zijn mentorrol en opende met de woorden "Sebastian, jij bent altijd een groot fan van Michael geweest" - waarop de viervoudig wereldkampioen de vraag resoluut onderbrak en heel duidelijk stelde: "Nee, niet was, je moet in de tegenwoordige tijd spreken want dat ben ik nog steeds!". Het geeft aan dat Vettel en de familie Schumacher tamelijk close zijn en dat Vettel niemand op de grid meer gunt dan de jonge Schumacher.

Los hiervan is de naam van Mick eentje die rondzingt bij Aston Martin, waardoor alle geruchten over die combinatie niet uit de lucht komen vallen. Mick Schumacher zou bovendien goed bij de visie van Aston Martin passen. Het team van Lawrence Stroll werkt hard aan een nieuwe fabriek en mikt op succes op de lange termijn. Een jonge getalenteerde coureur waarmee je kunt bouwen, past daar naadloos bij en in dat opzicht kan Schumacher alle kruisjes afvinken: niet te jong en geen groot risico doordat hij al F1-ervaring heeft, maar wel jong genoeg om lang mee vooruit te kunnen.

Nyck de Vries

Een derde optie is gelieerd aan de motorleverancier van Aston Martin: Mercedes. In Frankrijk liet Toto Wolff weten dat hij niets voor de Fries kan betekenen en hem misschien moet laten gaan, maar een week later zijn de kaarten iets anders geschud. Met de link tussen Mercedes en Aston Martin is er ineens wel een diplomatieke weg te bewandelen en bovendien voldoet De Vries aan veel van de bovenstaande dingen die voor Schumacher gelden. De Nederlander is inmiddels al 27, maar is op die leeftijd nog wel altijd waarmee Aston Martin op lange termijn kan bouwen. Voordeel is verder dat De Vries voor volgend jaar zonder problemen binnen te hengelen valt, aangezien hij nog zonder Formule E-stoeltje zit - tegenwoordig zijn voornaamste verplichting. Mercedes stopt na dit jaar als fabrieksteam in de Formule E, waardoor een kans in de koningsklasse als geroepen zou komen.

Tel daarbij op dat De Vries bij iedereen in de paddock een goede indruk heeft achtergelaten in de spaarzame F1-kansen die hij wél heeft gekregen en de optie is buitengewoon aantrekkelijk. Bijkomend voordeel is nog dat de voorbereidingen in het lopende seizoen al kunnen beginnen. Zo moet ieder team dit jaar verplicht twee trainingen door rookies laten rijden en heeft Aston Martin dat nog niet gedaan. Er is met andere woorden gelegenheid genoeg om De Vries tijdens het lopende seizoen in te zetten, om het team alvast te leren kennen en om voor te sorteren op een volwaardige samenwerking in 2022.

Oscar Piastri

Waar de naam van De Vries valt, is het meestal niet lang wachten of ook Oscar Piastri wordt genoemd. Zo gaat het immers ook bij Williams, waar Nicholas Latifi al langere tijd onder druk staat. De Vries is daar in de wandelgangen meermaals genoemd, al is het geen geheim dat Alpine uit alle macht zoekt naar een F1-zitje voor Piastri. De Australiër ging met zevenmijlslaarzen door alle juniorklassen heen en maakte in 2021 grote indruk door zich met overmacht tot Formule 2-kampioen te kronen. In de stoelendans bleek er voor het lopende jaar geen ruimte voor hem, al staat zowel hij als ook Alpine te popelen om voor 2023 wel een stekje te vinden.

Williams is daarvoor nog altijd de meest logische optie - ook omdat het niet uitgesloten is dat het team uit Grove op termijn overstapt op Renault-motoren. Dat laatste is wat de Britten een 'long shot' noemen, al heeft Williams in ieder geval ervaring met het lenen van coureurs die op termijn terug moeten - denk maar aan Albon dit jaar. Het vertrek van Vettel heeft in ieder geval één ding gedaan voor de zeer getalenteerde Piastri: hem een extra mogelijkheid gegeven en dus de kans vergroot dat hij volgend jaar in ieder geval ergens present is, zoals Otmar Szafnauer ook al heeft laten weten.

Alexander Albon

De naam van Alexander Albon is gevallen en ook hij moet niet worden uitgevlakt. Zo gaat het huidige dienstverband bij Williams slechts om een éénjarige leendeal met Red Bull. Albon is formeel nog steeds Red Bull-coureur en zal dat ook blijven. Punt is echter dat Helmut Marko niet meteen een zitje voor hem heeft, ook volgend jaar niet, of het moet al ter vervanging van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri zijn. Dat laatste vindt men in Japan echter niet zo leuk en die factor speelt door de betaalde deal met Honda nog steeds mee. Dat Albon goed genoeg is voor de Formule 1 ziet iedereen binnen het Red Bull-concern wel in en dus is hem buiten de deur stallen de beste optie.

Vraag is echter of dat bij Williams is of elders. De beantwoording van die vraag heeft met twee factoren te maken, twee zaken die een overstap naar Aston Martin niet heel waarschijnlijk maken. Dat begint al met het feit dat Williams het werk van Albon zeer waardeert en hem eigenlijk niet kwijt wil, al helemaal niet als zijn teamgenoot volgend jaar anders blijkt. Met de Thai zou het team dan nog één stabiele factor hebben en dat is vanwege zijn sublieme simulatorwerk goud waard. Tweede factor is dat Aston Martin met de huidige stand van zaken niet eens zo'n grote stap voorwaarts lijkt en dat het dus de vraag is of Albon een nieuwe 'transfer' zelf ziet zitten.

Fernando Alonso

Als Aston Martin voor een korte-termijnoplossing gaat, dan kan er eigenlijk maar één droomkandidaat zijn: Fernando Alonso. Lawrence Stroll wilde de tweevoudig wereldkampioen al eerder aantrekken, maar haalde toen bakzeil. Het zou logisch zijn als het ditmaal weer gebeurt, al staat hij wel zonder enige twijfel op de verlanglijst. Alonso is een grote naam en ook nog eentje die ondanks zijn leeftijd bloedsnel is, al verbloemt de hoeveelheid pech in de eerste seizoenshelft dat een beetje. Vanuit Aston Martin is het dus een volslagen logische optie, maar vanuit Alonso niet.

Een stap naar het team uit Silverstone zou namelijk een stap terug zijn op sportief vlak. Alpine timmert aan de weg en leidt het middenveld, terwijl Aston daar aan de achterkant daarvoor probeert aan te pikken. Financieel zou een overstap naar Aston Martin wel een interessante zaak zijn, maar de hamvraag is of geld op die leeftijd nog wel een drijfveer voor de man uit Oviedo is. Reëler is dat het afscheid van Vettel hem gewoon een betere onderhandelingspositie bij Alpine geeft. Zo was die equipe eerst zijn enige optie en zijn er inmiddels twee mogelijkheden, in ieder geval in theorie. De kans dat Alonso volgend jaar in Franse dienst rijdt, is immens, maar het kan voor iets meer geld zijn...

Daniel Ricciardo

De laatste is dit rijtje is ook meteen de minst waarschijnlijke, maar wel eentje die genoemd moet worden: Daniel Ricciardo. De goedlachse man uit Perth heeft het dit jaar bijzonder lastig bij McLaren en worstelt enorm om teammaat Lando Norris bij te houden. Alhoewel iedereen in een McLaren-shirtje zegt dat Ricciardo volgend jaar absoluut het papaya-oranje verdedigt, is niets veranderlijker dan de Formule 1-wereld. Bovendien past hij in zekere zin wel bij de lijn van Vettel. Als Lawrence Stroll wederom een ervaren kracht met veel uitstraling en charisma naast zijn zoon wil zetten, dan is Ricciardo namelijk de op één na beste optie - na Alonso. Het salaris van de Australiër ligt hoger dan dat van de bovenstaande opties, al hoeft dat geen probleem te zijn. Zo zit Stroll goed in de slappe was, maar kan hij dat geld onder het budgetplafond niet uitgeven. De salarissen van coureurs vallen echter niet onder het budgetplafond, waardoor hij op dat vlak diep in de buidel wil tasten.

Hoe reëel deze optie is, hangt ook weer van twee factoren af. Allereerst en bovenal hangt het af van wat McLaren volgend jaar wil, aangezien er wel degelijk clausules in het contract zitten om van Ricciardo af te komen. Als men daadwerkelijk een Colton Herta, Alex Palou of andere rijder door wil schuiven, kan dat. Vervolgvraag is of Ricciardo Aston Martin dan zelf nog ziet zitten, aangezien het wederom een worsteling op de achterste helft van de grid zal worden. Eén voordeel is er wel: het risico dat hij wordt verslagen door zijn teamgenoot is nihil. Anno 2022 wordt Ricciardo vaak om de oren gereden door Norris, maar Stroll is toch drie klassen minder. Daardoor zou Ricciardo wel weer de grote man binnen een team kunnen zijn en in dat opzicht met de borst vooruit lopen.

Video: Sebastian Vettel kondigt Formule 1-afscheid aan