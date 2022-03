Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens de F1-test in Bahrein?

De Formule 1-teams en -coureurs kunnen zich opmaken voor een cruciale en drukke periode. Van 10 tot en met 12 maart wordt op het Bahrain International Circuit de officiële pre-season test verreden. De teams komen drie dagen in actie om de bolides te optimaliseren voor de seizoensopener die op 20 maart gepland staat.

De formaties hebben de afgelopen dagen de data van de shakedown-test in Barcelona kunnen analyseren en de ontwikkelingsrichting kunnen bepalen. Heel wat teams kampten met porpoising (het stuiteren van de wagen door het grondeffect) en het is de vraag wie dat het snelste goed onder de knie heeft. Mercedes kon het euvel niet volledig verhelpen in Spanje en kondigde aan in Bahrein met een significant upgradepakket te komen. Red Bull Racing heeft daarentegen wat meer last van overgewicht van de RB18 en zal eveneens met updates komen. McLaren en Ferrari lieten allebei een goede indruk achter in de eerste testweek. Kunnen we ons opmaken voor een verrassing, of staan de gevestigde namen toch weer bovenaan? We zullen de komende week de eerste antwoorden krijgen.

Aston Martin en Williams waren maandag de eerste teams die hun testplannen bekendmaakten. Eerstgenoemde kiest ervoor om Sebastian Vettel en Lance Stroll iedere dag een dagdeel te laten rijden, terwijl Williams er juist voor kiest om Alexander Albon en Nicholas Latifi een hele dag te laten rijden, alvorens zij de laatste testdag moeten delen.

Wanneer rijdt Max Verstappen tijdens de F1-test in Bahrein?

Op dit moment heeft Red Bull Racing de verdeling voor de pre-season test in Bahrein nog niet formeel bevestigd. De verwachting is dat Max Verstappen en Sergio Perez beiden een volledige dag in actie komen, en de slotdag de werkzaamheden verdelen.

Schema voor de F1-wintertest in Bahrein

Donderdag 10 maart Vrijdag 11 maart Zaterdag 12 maart Red Bull Racing Mercedes Ferrari McLaren Aston Martin Sebastian Vettel (ochtend) Lance Stroll (middag) Sebastian Vettel (ochtend) Lance Stroll (middag) Lance Stroll (ochtend) Sebastian Vettel (middag) Haas Williams Alexander Albon Nicholas Latifi Nicholas Latifi (ochtend)

Alexander Albon (middag) AlphaTauri Alfa Romeo Alpine

Dit schema wordt bijgewerkt.