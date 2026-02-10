Overslaan naar hoofdinhoud

Special feature
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

De Formule 1 werkt van woensdag tot en met vrijdag de eerste van twee wintertests af op het Bahrain International Circuit. Welke coureurs komen op welk moment in actie?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Formula 1

Nadat de Formule 1-teams eind januari in een tijdsbestek van vijf dagen al drie dagen mochten testen tijdens de shakedown in Barcelona, is het circus voor de eerste reguliere wintertest afgereisd naar Bahrein. Aldaar wordt van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 februari drie dagen getest op het Bahrain International Circuit.

Meer over de F1-test in Bahrein:

De teams mogen in Bahrein wederom maar één auto inzetten en dat betekent dat de tijd op de baan verdeeld moet worden onder de twee coureurs. In de praktijk komt het erop neer dat vrijwel alle coureurs deze week anderhalve dag in hun nieuwe bolide voor het aankomende seizoen zitten. Dit betekent voor bijna alle teams ook dat ze minimaal één testdag hebben waarop beide coureurs in de auto plaatsnemen.

Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om dit op de derde en laatste testdag te doen. Op vrijdag nemen Max Verstappen en Isack Hadjar allebei een dagdeel voor hun rekening, nadat ze op respectievelijk woensdag en donderdag al een hele dag hebben kunnen testen.

Haas F1 Team kiest voor dezelfde oplossing met Esteban Ocon en Oliver Bearman, die op woensdag en donderdag de hele dag mogen rijden en de auto op vrijdag moeten delen. Ook McLaren doet het op deze manier: Oscar Piastri rijdt woensdag, Lando Norris op donderdag en beide coureurs komen in actie op vrijdag.

Alpine doet het op een vergelijkbare manier in Bahrein, maar laat Franco Colapinto en Pierre Gasly de eerste testdag verdelen. Gasly mag vervolgens op donderdag een hele dag rijden, waarna Colapinto de test mag afsluiten namens het Franse team.

Lance Stroll mag in Bahrein twee dagen testen in de Aston Martin AMR26.

Lance Stroll mag in Bahrein twee dagen testen in de Aston Martin AMR26.

Foto door: Aston Martin Racing

Aston Martin kiest echter voor een ongelijke verdeling van de rijtijd. Lance Stroll heeft bij de shakedown slechts vier ronden kunnen rijden en mag daarom op zowel woensdag als vrijdag plaatsnemen in de AMR26. Fernando Alonso, die wel een hele testdag afwerkte in Barcelona, mag de donderdag voor zijn rekening nemen.

Mercedes en Audi doen het ook weer anders: de beide Duitse fabrikanten laten beide coureurs iedere dag in actie komen. George Russell en Andrea Kimi Antonelli nemen telkens een dagdeel voor hun rekening bij Mercedes, terwijl Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg hetzelfde doen voor Audi. Williams kiest voor dezelfde werkwijze met Alexander Albon en Carlos Sainz.

In het onderstaande overzicht staat de indeling die de F1-teams hebben bekendgemaakt voor de eerste van twee wintertests in Bahrein.

Welke coureurs rijden op woensdag 11 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren Oscar Piastri Oscar Piastri
Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli
Red Bull Max Verstappen Max Verstappen
Ferrari    
Williams Carlos Sainz Alexander Albon
Racing Bulls    
Aston Martin Lance Stroll Lance Stroll
Haas Esteban Ocon Esteban Ocon
Audi Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg
Alpine Franco Colapinto Pierre Gasly
Cadillac    

Welke coureurs rijden op donderdag 12 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren Lando Norris Lando Norris
Mercedes Andrea Kimi Antonelli George Russell
Red Bull Isack Hadjar Isack Hadjar
Ferrari    
Williams Alexander Albon Carlos Sainz
Racing Bulls    
Aston Martin Fernando Alonso Fernando Alonso
Haas Oliver Bearman Oliver Bearman
Audi Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto
Alpine Pierre Gasly Pierre Gasly
Cadillac    

Welke coureurs rijden op vrijdag 13 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli
Red Bull Verstappen/Hadjar Verstappen/Hadjar
Ferrari    
Williams Carlos Sainz Alexander Albon
Racing Bulls    
Aston Martin Lance Stroll Lance Stroll
Haas Oliver Bearman Esteban Ocon
Audi Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg
Alpine Franco Colapinto Franco Colapinto
Cadillac    

