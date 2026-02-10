Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Nadat de Formule 1-teams eind januari in een tijdsbestek van vijf dagen al drie dagen mochten testen tijdens de shakedown in Barcelona, is het circus voor de eerste reguliere wintertest afgereisd naar Bahrein. Aldaar wordt van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 februari drie dagen getest op het Bahrain International Circuit.

De teams mogen in Bahrein wederom maar één auto inzetten en dat betekent dat de tijd op de baan verdeeld moet worden onder de twee coureurs. In de praktijk komt het erop neer dat vrijwel alle coureurs deze week anderhalve dag in hun nieuwe bolide voor het aankomende seizoen zitten. Dit betekent voor bijna alle teams ook dat ze minimaal één testdag hebben waarop beide coureurs in de auto plaatsnemen.

Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om dit op de derde en laatste testdag te doen. Op vrijdag nemen Max Verstappen en Isack Hadjar allebei een dagdeel voor hun rekening, nadat ze op respectievelijk woensdag en donderdag al een hele dag hebben kunnen testen.

Haas F1 Team kiest voor dezelfde oplossing met Esteban Ocon en Oliver Bearman, die op woensdag en donderdag de hele dag mogen rijden en de auto op vrijdag moeten delen. Ook McLaren doet het op deze manier: Oscar Piastri rijdt woensdag, Lando Norris op donderdag en beide coureurs komen in actie op vrijdag.

Alpine doet het op een vergelijkbare manier in Bahrein, maar laat Franco Colapinto en Pierre Gasly de eerste testdag verdelen. Gasly mag vervolgens op donderdag een hele dag rijden, waarna Colapinto de test mag afsluiten namens het Franse team.

Lance Stroll mag in Bahrein twee dagen testen in de Aston Martin AMR26. Foto door: Aston Martin Racing

Aston Martin kiest echter voor een ongelijke verdeling van de rijtijd. Lance Stroll heeft bij de shakedown slechts vier ronden kunnen rijden en mag daarom op zowel woensdag als vrijdag plaatsnemen in de AMR26. Fernando Alonso, die wel een hele testdag afwerkte in Barcelona, mag de donderdag voor zijn rekening nemen.

Mercedes en Audi doen het ook weer anders: de beide Duitse fabrikanten laten beide coureurs iedere dag in actie komen. George Russell en Andrea Kimi Antonelli nemen telkens een dagdeel voor hun rekening bij Mercedes, terwijl Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg hetzelfde doen voor Audi. Williams kiest voor dezelfde werkwijze met Alexander Albon en Carlos Sainz.

In het onderstaande overzicht staat de indeling die de F1-teams hebben bekendgemaakt voor de eerste van twee wintertests in Bahrein.

Welke coureurs rijden op woensdag 11 februari?

Team Ochtend Middag McLaren Oscar Piastri Oscar Piastri Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Red Bull Max Verstappen Max Verstappen Ferrari Williams Carlos Sainz Alexander Albon Racing Bulls Aston Martin Lance Stroll Lance Stroll Haas Esteban Ocon Esteban Ocon Audi Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg Alpine Franco Colapinto Pierre Gasly Cadillac

Welke coureurs rijden op donderdag 12 februari?

Team Ochtend Middag McLaren Lando Norris Lando Norris Mercedes Andrea Kimi Antonelli George Russell Red Bull Isack Hadjar Isack Hadjar Ferrari Williams Alexander Albon Carlos Sainz Racing Bulls Aston Martin Fernando Alonso Fernando Alonso Haas Oliver Bearman Oliver Bearman Audi Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto Alpine Pierre Gasly Pierre Gasly Cadillac

Welke coureurs rijden op vrijdag 13 februari?

Team Ochtend Middag McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Red Bull Verstappen/Hadjar Verstappen/Hadjar Ferrari Williams Carlos Sainz Alexander Albon Racing Bulls Aston Martin Lance Stroll Lance Stroll Haas Oliver Bearman Esteban Ocon Audi Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg Alpine Franco Colapinto Franco Colapinto Cadillac