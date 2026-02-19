Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein II

Wie rijden naast Max Verstappen op tweede dag F1-wintertest Bahrein?

Max Verstappen keert donderdag terug in de Red Bull RB22, maar met welke coureurs deelt hij het circuit op de tweede dag van de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Woensdag moest Max Verstappen toekijken op de eerste dag van de tweede wintertest op het Bahrain International Circuit. Terwijl de tien overige teams ervoor kozen om beide coureurs in actie te laten komen, was Red Bull Racing de enige formatie die dat niet deed. Isack Hadjar mocht namelijk de hele dag plaatsnemen in de RB22.

Op donderdag zijn de rollen bij Red Bull echter omgedraaid: Hadjar staat de hele dag langs de zijlijn, omdat Verstappen zowel de ochtend- als middagsessie voor zijn rekening neemt. Op vrijdag verdelen de Fransman en de Nederlander de tijd in de auto.

Waar Red Bull op de openingsdag in Bahrein het enige team was dat maar één coureur inzette, is dat op de tweede dag anders. Zo zit rookie Arvid Lindblad de hele dag in de VCARB 03 van Racing Bulls. Verder rijdt Fernando Alonso de hele dag voor Aston Martin, mag Alexander Albon beide sessies afwerken voor Williams en krijgt ook Franco Colapinto een hele dag bij Alpine. Lewis Hamilton is de hele dag de aangewezen Ferrari-coureur.

De overige teams kiezen er - net als op woensdag - voor om beide coureurs in actie te laten komen. Dit geldt dus voor McLaren, Mercedes, Haas, Audi en Cadillac. In totaal komen donderdag dus zestien coureurs in actie op de voorlaatste testdag voor de start van het F1-seizoen 2026. Naast Hadjar staan dus ook Charles Leclerc, Carlos Sainz, Liam Lawson, Lance Stroll en Pierre Gasly langs de kant.

De tweede testdag in Bahrein begint donderdagochtend om 8.00 uur Nederlandse tijd. Om 17.00 uur wordt de finishvlag gezwaaid.

Deze coureurs testen op donderdag 19 februari

Team Ochtend Middag
McLaren United Kingdom Lando Norris Australia Oscar Piastri
Mercedes

United Kingdom George Russell

 Italy Andrea Kimi Antonelli
Red Bull Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen
Ferrari United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
Williams Thailand Alexander Albon Thailand Alexander Albon
Racing Bulls United Kingdom Arvid Lindblad United Kingdom Arvid Lindblad
Aston Martin Spain Fernando Alonso Spain Fernando Alonso
Haas United Kingdom Oliver Bearman France Esteban Ocon
Audi Brazil Gabriel Bortoleto Germany Nico Hülkenberg
Alpine Argentina Franco Colapinto Argentina Franco Colapinto
Cadillac Finland Valtteri Bottas Mexico Sergio Pérez

Deel of bewaar dit artikel

