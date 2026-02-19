Wie rijden naast Max Verstappen op tweede dag F1-wintertest Bahrein?

Woensdag moest Max Verstappen toekijken op de eerste dag van de tweede wintertest op het Bahrain International Circuit. Terwijl de tien overige teams ervoor kozen om beide coureurs in actie te laten komen, was Red Bull Racing de enige formatie die dat niet deed. Isack Hadjar mocht namelijk de hele dag plaatsnemen in de RB22.

Op donderdag zijn de rollen bij Red Bull echter omgedraaid: Hadjar staat de hele dag langs de zijlijn, omdat Verstappen zowel de ochtend- als middagsessie voor zijn rekening neemt. Op vrijdag verdelen de Fransman en de Nederlander de tijd in de auto.

Waar Red Bull op de openingsdag in Bahrein het enige team was dat maar één coureur inzette, is dat op de tweede dag anders. Zo zit rookie Arvid Lindblad de hele dag in de VCARB 03 van Racing Bulls. Verder rijdt Fernando Alonso de hele dag voor Aston Martin, mag Alexander Albon beide sessies afwerken voor Williams en krijgt ook Franco Colapinto een hele dag bij Alpine. Lewis Hamilton is de hele dag de aangewezen Ferrari-coureur.

De overige teams kiezen er - net als op woensdag - voor om beide coureurs in actie te laten komen. Dit geldt dus voor McLaren, Mercedes, Haas, Audi en Cadillac. In totaal komen donderdag dus zestien coureurs in actie op de voorlaatste testdag voor de start van het F1-seizoen 2026. Naast Hadjar staan dus ook Charles Leclerc, Carlos Sainz, Liam Lawson, Lance Stroll en Pierre Gasly langs de kant.

De tweede testdag in Bahrein begint donderdagochtend om 8.00 uur Nederlandse tijd. Om 17.00 uur wordt de finishvlag gezwaaid.

Deze coureurs testen op donderdag 19 februari