Mercedes leek zekerheid te hebben voor 2025, want in augustus verlengden George Russell en Lewis Hamilton hun contract om dat jaar ook het rijdersduo te vormen. Donderdag werd echter duidelijk dat Hamilton in 2025 overstapt naar Ferrari. Mercedes staat nu dus voor de vraag wie de zevenvoudig wereldkampioen moet opvolgen, al ligt de focus volgens Toto Wolff momenteel vooral op het naderende Formule 1-seizoen 2024. "Lewis zit in zijn laatste jaar bij Mercedes en George heeft zin om weer in de auto te stappen en te presteren. We moeten een auto op de baan zetten die sneller is dan die van vorig jaar. We weten hoe lastig dat wordt, niet alleen ten opzichte van Red Bull maar ook de anderen", vertelt de Mercedes-teambaas tegenover onder meer Motorsport.com.

Wat voor Wolff als een paal boven water staat, is het feit dat Russell er klaar voor is om de leider te worden binnen Mercedes. "Hij is van de generatie van Lando [Norris], [Charles] Leclerc en enkele anderen. Ik kan me geen betere nieuwe teamleider wensen als Lewis vertrekt, geen twijfel mogelijk. We hebben zo'n solide basis en zo'n snelle, getalenteerde en intelligente jongen in de auto dat we alleen de juiste keuze moeten maken voor wie onze tweede coureur wordt. Dat wil ik niet gehaast doen", legt hij uit. Norris en Leclerc stonden op het lijstje van Wolff als mogelijke vervangers van Hamilton, maar zij hebben dit jaar hun contracten bij respectievelijk McLaren en Ferrari verlengd. "Dat was interessant geweest, maar de timing bijt ons."

De vraag is nu welke weg Mercedes wil inslaan wat betreft de invulling van het zitje naast Russell. De namen van ervaren coureurs als Fernando Alonso, Alexander Albon en Carlos Sainz zingen al rond, maar de Duitse fabrikant kan ook kiezen voor een minder ervaren rijder. "Wellicht is het een kans om iets gewaagds te doen", erkent Wolff dan ook, die benadrukt dat er nog geen keuze is gemaakt over het te bewandelen pad. "Het is geweldig voor het team dat we George hebben. De afgelopen twee seizoenen ging hij nek aan nek met Lewis, er was amper verschil. Omdat we weten dat we een coureur van dat niveau hebben, wordt de beslissing voor het tweede zitje een stuk comfortabeler. Ik heb nog niet goed met het team kunnen reflecteren welke weg we willen inslaan, of we een rookie of juist een heel ervaren rijder willen, omdat ik nog niet weet wat het beste is voor mogelijke coureurs en voor het team."

Te vroeg voor gesprekken over F1-debuut Antonelli

Als Mercedes een gewaagde keuze durft te maken, ligt Andrea Kimi Antonelli voor de hand. De Italiaan slaat de Formule 3 over en debuteert in 2024 meteen in de Formule 2. Er wordt veel van hem verwacht, maar Wolff weigert de druk verder op te voeren door hem kandidaat te maken voor een F1-zitje in 2025. "Kimi zit bij het juniorenprogramma van Mercedes sinds hij 11 jaar oud was. Zijn juniorcarrière was heel succesvol. Het belangrijkste op dit moment is dat hij zich concentreert op de Formule 2", aldus Wolff. "Zodra we zijn gedachten op hol brengen of geruchten verspreiden in de media, dan denk ik niet dat het hem helpt tijdens zijn F2-seizoen. Hij is enkele jaren geleden pas uit de karts gekomen en hij is nog geen 18 jaar oud. Ik wil dus geen speculatie beginnen over dat Kimi op dat moment naar de Formule 1 gaat."