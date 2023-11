Het 6,201 kilometer lange stratencircuit van Las Vegas telt zeventien bochten en genoeg uitdagingen voor de coureurs. Alle sessies vinden in het donker plaats en aangezien Las Vegas in de Mojavewoestijn ligt, zakken de temperaturen 's avonds en 's nachts aanzienlijk. De kwalificatie begint daar om middernacht, evenals de tweede vrije trainingen. Bovendien is het asfalt een samenstelling van delen van het gebruikelijke straatasfalt, vooral op de Strip zelf, maar ook van andere delen die voor deze race helemaal opnieuw geasfalteerd zijn.

De drie vrije trainingen zullen voor de coureurs daarom van groot belang zijn om er in de kwalificatie, vrijdagnacht in Las Vegas zelf en zaterdagochtend 09.00 uur Nederlandse tijd, en de race goed voor te staan. Door deze omstandigheden zouden er zomaar verrassende namen bovenaan de tijdenlijsten kunnen staan. Max Verstappen wordt uiteraard gezien als de favoriet, maar coureurs als Lewis Hamilton, George Russell, Carlos Sainz Charles Leclerc, Lando Norris en Oscar Piastri zullen ook graag de snelste tijd willen noteren in een van deze trainingen.

Voor Verstappen geldt vanwege zijn dominantie dat hij is uitgesloten bij de bookmakers voor de weddenschap 'wint een willekeurige vrije training', maar hij staat wel op de lijst om alle drie de vrije trainingen te 'winnen'. Dat levert een quotering van 3,00 op als hij daarin slaagt, lukt het hem niet dan kun je 1,35 keer je inzet terugkrijgen. Diens teamgenoot, Sergio Perez, komt wel in aanmerking voor 'wint een willekeurige training'. Mocht dat gebeuren, dan resulteert dat in 4,50 keer de inzet. Als de Mexicaan geen van de trainingen bovenaan staat, dan kan je 1,17 keer je inzet terug krijgen.

Ook de Ferrari-coureurs steken in goede vorm en zijn in meerdere sessies wel bovenaan te vinden geweest in de tweede seizoenshelft. Carlos Sainz krijgt met een quotering van 3,65 voor het winnen van een willekeurige training echter een kleinere kans toebedeeld dan Charles Leclerc. Voor een snelste tijd van de Monegask staat namelijk een odd van 2,45.

In de ogen van de bookmakers moet er echter wat geks gebeuren, wil er in een van de drie trainingen een Mercedes bovenaan staan. Lewis Hamilton wordt gezien als de betere van de twee, met een quotering van 8,00 tegenover 9,00 voor George Russell. Een grotere kans zien de bookmakers voor Lando Norris. De McLaren-coureur verkeert in uitstekende vorm en gezien de snelheid van zijn MCL60 zou het zomaar kunnen dat hij in een van de trainingen de snelste tijd noteert. Mocht dat zo zijn, dan levert dat 4,00 keer de inzet op. Een outsider in deze lijst is Fernando Alonso. Hij is tevens de laatste in deze rij. De Aston Martin-coureur liet op Interlagos weer goede snelheid zien, maar kan hij dat ook in Las Vegas? De bookmakers schatten zijn kansen op een snelste tijd in een training echter wat lager in met een odd van 11,00.