Wie wordt nieuwe teamgenoot Russell? "Mag voor niemand bang zijn"

Lewis Hamilton vertrekt eind 2024 na twaalf seizoenen bij Mercedes, dat daardoor dus op zoek moet naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Diverse namen zijn daarbij al de revue gepasseerd, waaronder de bij Ferrari vertrekkende Carlos Sainz, regerend wereldkampioen Max Verstappen en Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. Tot dusver houdt de Duitse fabrikant de kaarten nog tegen de borst en is nog onduidelijk wie het tweede zitje gaat bezetten. Russell geeft zelf in ieder geval aan dat het hem helemaal niets uitmaakt wie zijn teamgenoot wordt.

"Toen ik in 2022 bij Mercedes kwam, arriveerde ik nadat Lewis acht jaar gedomineerd had met het team. Ze verloren natuurlijk een wereldtitel, maar ze wonnen ieder seizoen races. In 2022 bij Mercedes instappen is alsof je volgend seizoen de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull wordt", legt de 26-jarige Brit uit na het in ontvangst nemen van de prestigieuze Lorenzo Bandini Trofee. "Ik vind dat ik mezelf heb bewezen ten opzichte van de beste coureur ooit, dus ik zou iedereen verwelkomen als mijn teamgenoot voor volgend seizoen. Het maakt niet uit of het een ervaren wereldkampioen is of een nieuwkomer. Als ik in de garage aankom en mijn helm op zet, maakt het niet uit wie in de auto naast mij stapt."

Dat het Russell weinig uitmaakt wie in 2025 zijn teamgenoot wordt bij Mercedes, heeft ook te maken met de mindset van de coureur. Om races te winnen en wereldkampioen te kunnen worden, moet je alle andere coureurs in vergelijkbaar materiaal kunnen verslaan. Een van je tegenstanders vrezen zit er dus niet in. "Je mag voor niemand bang zijn", stelt Russell. "Als je de helm opzet, heb je één doel en één visie: zo snel en zo sterk mogelijk zijn. Buiten het racen om en met de helmen afgezet zijn er enkele vriendschappen, maar we zijn tegenstanders en strijders. We zijn hier om te winnen."

Russell heeft woensdag de Lorenzo Bandini Trofee uitgereikt gekregen. Dat is gebeurd in het plaatsje Brisighella, de geboorteplaats van voormalig Formule 1-coureur Lorenzo Bandini in de buurt van Imola. De Mercedes-coureur is de opvolger van Lando Norris, die de prestigieuze prijs vorig jaar in ontvangst nam. Ook coureurs als Verstappen, Hamilton, Sebastian Vettel en Michael Schumacher hebben de Lorenzo Bandini Trofee, die sinds 1992 wordt uitgereikt, in het verleden gewonnen.