Wie kiest Mercedes? "Misschien weet ik het al, maar niets om te delen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet tijdens de eerste seizoenshelft weten dat hij tijdens de zomerstop de knoop zou doorhakken over volgend jaar. Russell en Bottas zijn de enige kandidaten om met het felbegeerde zitje naast Lewis Hamilton aan de haal te gaan. Op de mediadag voor de Belgische Grand Prix heeft de kampioensformatie echter nog geen duidelijkheid geschapen. Wolff heeft aangegeven de beslissing uit te stellen tot september en dat terwijl beide coureurs hebben aangegeven tijdens de zomerstop duidelijkheid te willen krijgen.

Dat er nog geen nieuws naar buiten is gekomen, vinden beide coureurs echter niet problematisch. "We hebben allebei het geluk dat we bij Mercedes horen en dat zij zich oprecht bekommeren om onze toekomst. In dat opzicht heb ik er geen probleem mee dat er nog geen nieuws te melden is. Of dat nieuws nou morgen naar buiten komt of na Abu Dhabi, je moet de mensen die er over gaan vertrouwen", aldus Russell. De jonge Brit voegt toe dat hij niet snel een mededeling verwacht. "Er is nog geen nieuws om te delen dit weekend en om eerlijk te zijn verwacht ik dat het volgend weekend ook nog niet zover is", rekent hij niet op een aankondiging in Zandvoort.

Er zit echter een belangrijk verschil tussen geen nieuws hebben of (nog) geen nieuws naar buiten willen brengen. In dat laatste geval hebben de coureurs zelf al voor ogen wat er gaat gebeuren en dat lijkt het geval te zijn. Zo laat Bottas tegenover onder meer Motorsport.com Nederland optekenen: "Misschien weet ik al wel iets, misschien ook niet. Maar we kunnen in ieder geval nog geen nieuws delen." Expliciet gevraagd of Bottas zelf al weet of hij bij Mercedes blijft of niet, luidt het antwoord: "Ik kan alleen zeggen dat ik geen nieuws kan delen en volgens mij hoef ik daar niet verder op in te gaan. Ik hoef geen specifieke reden te geven."

Het maakte het perspraatje van Bottas en Russell in de Ardennen ietwat ongemakkelijk, al heeft dat ook met de onderlinge verhoudingen te maken. Na de clash in Imola en ook doordat beide honden om hetzelfde been vechten, zijn Bottas en Russell niet de allerbeste vrienden. "Maar onze persoonlijke relatie is op zich prima hoor", stelt laatstgenoemde. "Natuurlijk zijn we concurrenten en het gebeurt maar zelden dat rivalen in F1 ook beste vrienden van elkaar zijn. Maar goed: Valtteri en ik zijn allebei volwassen, dus geen enkel probleem in dat opzicht, in ieder geval niet van mijn kant."

