Pietro Fittipaldi is een van de twee rookies die in de Grand Prix van Sakhir debuteert in de koningsklasse van de autosport. Naast de Braziliaan maakt ook Jack Aitken zijn racedebuut. Hij doet dat als vervanger van George Russell, die op zijn beurt invalt voor Mercedes F1-wereldkampioen Lewis Hamilton. De 24-jarige Fittipaldi kreeg een belletje van Haas toen bleek dat vaste rijder Romain Grosjean na zijn weerzinwekkende crash in de GP van Bahrein niet in staat is om aankomend weekend te racen.

Wie is Pietro Fittipaldi en wat is zijn relatie met Emerson Fittipaldi?

Emerson Fittipaldi, Lotus Foto: Rainer W. Schlegelmilch

Fittipaldi maakt al sinds 2018 deel uit van het Haas F1 Team, nadat hij het jaar ervoor de titel won in de World Series 3.5. Hij is als test- en reservecoureur verbonden aan de Amerikaanse formatie. Hij kent het team door en door, mede dankzij zeven testdagen die hij in 2018 en 2019 voor zijn rekening heeft genomen. Pietro is de kleinzoon van tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi en komt uit een echte racefamilie.

Zijn oudoom Wilson racete tussen 1972 en 1975 samen met Emerson in de Formule 1. Het beste resultaat van Wilson Fittipaldi was de vijfde plaats in de Grand Prix van Duitsland 1973. De oom van Pietro, Max Papis, stond in 1995 met Footwork aan de start van zeven Formule 1-races, om vervolgens in Amerika succesvol te zijn in de Champ Cars. Pietro's jongere broer Enzo racete dit jaar in het FIA Formule 3-kampioenschap met een vierde plaats op Mugello als beste resultaat.

Welke ervaring heeft hij in de autosport?

Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 Foto: Joe Portlock / Motorsport Images

Fittipaldi begon zijn carrière in 2013 in het Brits Formule 4-kampioenschap. Op Brands Hatch boekte hij zijn eerste zege, om vervolgens over te stappen op het Brits Formule Renault 2.0. In 2015 maakte hij een enorme stap naar het FIA Europees Formule 3-kampioenschap. Daar had hij het lastig, met twee zesde plaatsen op Portimao als beste klasseringen. In de daaropvolgende winter werkte hij aan zijn zelfvertrouwen door in Azië de MRF Formula Series op zijn naam te schrijven. In 2016 maakte hij qua vermogen weer een flinke stap door deel te nemen aan de Formula V8 3.5. In de seizoensfinale in Barcelona scoorde Pietro zijn eerste podium. Het jaar erna bleef hij het uitgedunde kampioenschap trouw met Charouz Racing en won zijn eerste grote titel in de autosport.

In 2018 had hij meer moeite om een volledig programma bij elkaar te brengen en reed een aantal IndyCar-races voor Dale Coyne Racing in combinatie met een WEC-seizoen met DragonSpeed. Bij zijn WEC-debuut op Spa liep hij bij een zware crash twee gebroken benen op. Door een probleem met de stuurbekrachtiging klapte hij in Eau Rouge op hoge snelheid in de banden. Daardoor miste Pietro een groot deel van het seizoen. In zes IndyCar-races was een top-10 klassering in Portland zijn beste resultaat. In 2019 stapte hij over naar de DTM met privateer WRT. Om de afstand tot de formulewagens - en daarmee zijn Formule 1-droom - niet te groot te laten worden, reed hij in de winter van 2019-2020 in het Aziatisch F3-kampioenschap. Daarin eindigde hij als vijfde, de titel ging naar de Nederlander Joey Alders.

Waarom vervangt hij Romain Grosjean bij Haas?

Crash van Romain Grosjean, Haas Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Fittipaldi was de logische vervanger van Grosjean na diens zware crash in de Grand Prix van Bahrein. Hij is een van de twee reservecoureurs van de Amerikaanse formatie, naast F2-coureur Louis Deletraz. De Zwitser heeft echter pas één testdag met Haas achter de kiezen en heeft dus veel minder ervaring met Formule 1-bolides. Het is nog niet duidelijk of Fittipaldi ook tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi achter het stuur mag kruipen, noch wat zijn opties zijn voor 2021. Haas heeft immers bekendgemaakt dat jongelingen Mick Schumacher en Nikita Mazepin komend jaar de line-up gaan vormen.

Wanneer keert Romain Grosjean terug in de F1?

Grosjean werd op woensdag ontslagen uit het ziekenhuis in Bahrein na intensieve behandeling van de brandwonden aan zijn handen. Teambaas Guenther Steiner heeft al laten weten dat de Fransman de intentie heeft om de seizoensfinale in Abu Dhabi te rijden, al moeten de artsen van de FIA daar nog wel toestemming voor verlenen. Na de race neemt Grosjean afscheid van Haas en van de actieve Formule 1, aangezien hij voor 2021 geen zitje heeft weten te bemachtigen. Momenteel staat hij op de achttiende plaats in het WK. De negende plaats in de Grand Prix van de Eifel leverde hem zijn enige punten op.