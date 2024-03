Wie is Oliver Bearman, de vervanger van Sainz tijdens F1 Jeddah

De wereld voor Oliver Bearman ziet er op vrijdag heel anders uit dan dat hij had gedacht. In plaats van rijden in de Formule 2, stapt hij in bij het Formule 1-team van Ferrari om de met een blindedarmontsteking afgehaakte Carlos Sainz te vervangen. Bearman staat hoog aangeschreven bij veel F1-teams en is niet voor niets Ferrari- en Haas-reserve. In Jeddah staat de Brit voor een onverwacht debuut.

De ster van Bearman is de afgelopen jaren rijzende. Na succesvolle periodes in karting en in de Formule 4 mocht de coureur uit Chelmsford meedoen aan de Ferrari Driver Academy Scouting World Finals 2021. Daar liet hij een goede indruk achter en wist hij een plekje in het opleidingstraject te bemachtigen. Ferrari gaf hem een jaar later de kans om bij Prema in de Formule 3 te debuteren. Dat was een juiste keuze, want met een overwinning in de tas werd hij derde in het kampioenschap.

De stap naar de Formule 2 volgde, waar Bearman afgelopen seizoen grote indruk maakte. Vier keer wist de jonge coureur een race te winnen, waaronder de dubbel in Baku. Daarnaast kreeg de Engelsman de kans om in een Formule 1-auto uit 2021 over het circuit van Fiorano te rijden, wat laat zien dat Ferrari in het eigen talent gelooft. Die test gaf hem ook meteen voldoende kilometers om een superlicentie te bemachtigen, waardoor de weg naar een vrije training open lag.

Proeven van het echte werk

Die kans kwam vorig jaar in Mexico. Bearman mocht tijdens de eerste vrije training in de Haas van Kevin Magnussen plaatsnemen en gaf direct zijn visitekaartje af. Ondanks dat het zijn eerste officiële meters in een Formule 1-auto waren, zat hij maar drie tienden achter de ervaren Nico Hülkenberg. De huidige Haas-teambaas Ayao Komatsu was destijds zijn engineer en de Japanner bleek onder de indruk. "We konden hem op geen foutje betrappen. Hij heeft het vanaf de eerste seconde goed gedaan. Hij is ook nog eens heel makkelijk in de omgang", was Komatsu lovend.

Bearman liet in Mexico 2023 een uitstekende indruk achter Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Na Mexico mocht Bearman ook in Abu Dhabi de eerste training voor zijn rekening nemen en meedoen aan de Young Driver Test die aan het einde van het seizoen volgde. Daarnaast heeft de 18-jarige in Barcelona begin dit jaar in de Ferrari uit 2022 getest tijdens een privétest.

Tijdens mediasessies na de eerste vrije training in Abu Dhabi liet hij ook al zien gretig te zijn en karakter te hebben: "Ik weet dat ik er klaar voor ben, want ik heb alles in huis", verklaarde Bearman. "Natuurlijk is het belangrijk om me eerst goed voor te bereiden, maar bovenal moet ik goed werk afleveren. Ik heb er echter geen twijfels over dat als ik nodig ben, ik er klaar voor ben."

Bearman krijgt die kans dit weekend eerder dan gedacht en dat levert een paar bijzondere mijlpalen op. Om te beginnen is hij de eerste debutant in een Ferrari sinds Arturo Merzario 52 (!) jaar geleden. Daarnaast is de jongeling de eerste Brit in een Ferrari sinds Eddie Irvine in 1999. Hij is Lewis Hamilton dus net voor, die volgend jaar zijn debuut maakt voor de Italiaanse renstal.

Voor zijn F2-titelaspiraties is de invalbeurt wel een knauw. Bearman kwalificeerde zich donderdag met een ijzersterke ronde als eerste, maar vanwege de regels mag hij niet in de Formule 2 rijden dit weekend. Heel vervelend vindt hij dat ongetwijfeld niet, want nu mag hij op het hoogste niveau zijn kunsten laten zien. Mocht hij een sterke prestatie neerzetten, dan is het niet ondenkbaar dat we hem in 2025 in een F1-auto zien.