Wie is Nyck de Vries? Woonplaats, F1-debuut, salaris en meer

Wie is Nyck de Vries?

Nyck de Vries is een 28-jarige Nederlandse coureur uit Sneek. De rijder werd al vroeg in zijn loopbaan opgenomen in het talentenprogramma van het McLaren F1 Team. De laatste jaren was hij succesvol in de Formule 2 en Formule E. In 2021 en 2022 stond hij onder contract bij het F1-fabrieksteam van Mercedes, waar hij als reservecoureur een belangrijke rol speelde. Na zijn succesvolle invalbeurt in de Grand Prix van Italië 2022 bij Williams kreeg hij meerdere aanbiedingen. Uiteindelijk koos De Vries voor een contract met AlphaTauri voor 2023.

Het ware verhaal achter het Formule 1-debuut van Nyck de Vries in Monza: Reconstructie: Hoe het bijzondere F1-debuut van Nyck de Vries tot stand kwam

Waar woont Nyck de Vries?

Nyck de Vries woont sinds eind 2019 in Monaco. De AlphaTauri F1-coureur heeft daar een studio van zo’n 45 vierkante meter in de wijk Larvotto. Dat ligt ten oosten van het circuit waar jaarlijks de Grand Prix van Monaco verreden wordt. In gesprek met De Telegraaf zei hij begin 2023: “De locatie is perfect, beter kan het in mijn ogen niet. De boulevard hier voor ons is recentelijk helemaal gerenoveerd. Als mijn vader, zusje of vrienden langskomen, slapen we gewoon met z’n allen in die studio. Hartstikke gezellig.”

Waar komt Nyck de Vries vandaan?

Nyck de Vries is een echte Fries. Hij werd op 6 februari 1995 geboren in Uitwellingerga, een dorp ten zuidoosten van Sneek. De F1-coureur groeide hier op en reisde vanuit Friesland naar zijn wedstrijden. Inmiddels heeft hij een studio in Monaco, waar hij al ruim drie jaar woont.

F1-debuut Nyck de Vries

In december 2020 maakte Nyck de Vries zijn eerste officiële Formule 1-kilometers. De Nederlander stapte tijdens de post-season Young Driver Test in Abu Dhabi in de Mercedes. In 2021 was hij als officiële reservecoureur verbonden aan het topteam. Aan het einde van het jaar reed hij opnieuw tijdens de Young Driver Test.

In 2022 maakte De Vries voor het eerst zijn opwachting tijdens een officieel Grand Prix-weekend. Tijdens de GP van Spanje reed hij de eerste vrije training voor Williams, als vervanger van vaste rijder Alexander Albon. Hij noteerde de achttiende tijd, nipt sneller dan vaste rijder Nicholas Latifi. In Frankrijk nam hij in de eerste vrijdagtraining de plek in van Lewis Hamilton in de Mercedes en was daarin goed voor de negende tijd. Tijdens de GP van Italië nam hij plaats in de Aston Martin van Sebastian Vettel. In Mexico verving hij George Russell in VT1. In september testte hij achter de schermen nog in de Alpine A521 uit 2021 op de Hungaroring. Bij de post-season test in Abu Dhabi kwam hij in actie voor zijn nieuwe werkgever AlphaTauri, waarmee hij begin 2023 ook al enkele privétests afwerkte.

Eerste Formule 1-race van Nyck de Vries

Nyck de Vries maakte tijdens de Grand Prix van Italië 2022 zijn officiële Formule 1-racedebuut. De coureur verving Alexander Albon bij Williams. De Thai moest verstek laten gaan vanwege een acute blindedarmontsteking. De Vries stapte in en maakte veel indruk met een dertiende startplaats, voor teamgenoot Nicholas Latifi. In de race knokte de Nederlander zich naar de negende plaats en bekroonde zijn debuutrace met twee punten. Dat leverde hem vervolgens een deal met AlphaTauri voor het Formule 1-seizoen 2023 op.

F1-ervaring Nyck de Vries

Jaar Team Sessie Locatie 2020 Mercedes Test Young Driver Test Abu Dhabi 2021 Mercedes Test Young Driver Test Abu Dhabi 2022 Williams Eerste vrije training Grand Prix van Spanje 2022 Mercedes Eerste vrije training Grand Prix van Frankrijk 2022 Alpine Privétest Hungaroring 2022 Aston Martin Eerste vrije training Grand Prix van Italië 2022 Williams Racedebuut Grand Prix van Italië 2022 Mercedes Eerste vrije training Grand Prix van Mexico 2022 AlphaTauri Test Post-season test Abu Dhabi

Welke titels heeft Nyck de Vries gewonnen?

Het grootste succes uit zijn loopbaan behaalde Nyck de Vries in 2021. De Nederlander won na een zinderende finale de wereldtitel in de Formule E, in dienst van Mercedes. Naast zijn Formule E-wereldtitel werd De Vries in 2019 gekroond tot kampioen in het FIA Formule 2-kampioenschap. Hij versloeg huidig Williams F1-coureur Nicholas Latifi met meer dan vijftig punten verschil. Ook de latere Formule 1-coureurs Zhou Guanyu (zevende), Mick Schumacher (twaalfde), en Nikita Mazepin (achttiende) stonden dat seizoen aan de start. Eerder werd de Fries in 2014 al kampioen in de Formule Renault 2.0 Eurocup, en won hij de wereldtitel karting tweemaal.

Buiten de formuleracerij won hij races in het FIA World Endurance Championship en de European Le Mans Series voor Racing Team Nederland en G-Drive Racing.

Met welk startnummer rijdt Nyck de Vries?

Nyck de Vries rijdt in de Formule 1 met startnummer #21. De Fries heeft dit getal als zijn permanente nummer gekozen. Hij maakte zijn officiële Formule 1-debuut tijdens de post-season test met Mercedes in 2020 met ditzelfde startnummer. Ook won hij in ’21 zijn Formule E-wereldtitel. Dat waren voldoende redenen om voor #21 te kiezen, zo liet hij weten.

Wat verdient Nyck de Vries?

Naar verluidt verdient Nyck de Vries bij AlphaTauri in 2023 twee miljoen dollar. De exacte details van Formule 1-contracten blijven vaak geheim, dus het is niet helemaal duidelijk hoe dit bedrag in elkaar steekt. Vaak worden er ook afspraken gemaakt over bonussen bij bepaalde prestaties. In hoeverre dat ook bij De Vries het geval is, is onduidelijk.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT03 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images