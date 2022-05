Wie is Nyck de Vries?

Nyck de Vries is een 27-jarige Nederlandse coureur uit Sneek. De rijder werd al vroeg in zijn loopbaan opgenomen in het talentenprogramma van het McLaren F1 Team. De laatste jaren was hij succesvol in de Formule 2 en Formule E en heeft nu een fabriekscontract bij Mercedes, waar hij onder meer actief is als reservecoureur van het Formule 1-team.

Waarom rijdt hij voor Williams in VT1 van de Grand Prix van Spanje?

Nyck de Vries is de officiële reserverijder van het Mercedes F1 Team. Hij werd genoemd als kandidaat voor het vacante zitje van George Russell bij Williams voor het seizoen 2022. De renstal koos echter voor Alexander Albon vanwege zijn Formule 1-ervaring. Williams maakt gebruik van Mercedes-motoren. Daarom is er al jarenlang een goede relatie tussen beide teams.

In het seizoen 2022 zijn alle F1-teams verplicht om tijdens twee vrijdagtrainingen een onervaren rijder in te zetten. Hierdoor krijgen rookies meer kansen om te proeven aan de koningsklasse van de autosport, en kunnen teams tijdens een Grand Prix-weekend zien hoe hun protegé zich staande houdt. Elke rookie die meer dan honderd kilometer aflegt tijdens een vrije training krijgt een extra punt op zijn superlicentie.

Dit is de derde keer dat De Vries plaatsneemt in een Formule 1-bolide, al is het zijn debuut tijdens een officiële Grand Prix. De twee vorige keren reed hij tijdens de Young Driver Test na afloop van het seizoen voor Mercedes. De Nederlander reed niet eerder met de huidige generatie bolides.

In welke klasse racet De Vries momenteel?

Nyck de Vries is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule E. Hij komt uit voor het Mercedes-Benz EQ Formula E Team, het fabrieksteam van het merk met de ster. Al in zijn tweede volledige seizoen in de elektrische raceklasse werd hij gekroond tot wereldkampioen, nadat hij in zijn debuutjaar als elfde eindigde. De regerend kampioen staat halverwege het seizoen 2021-2022 op de zesde plaats in de rangschikking. De Vries won de openingsronde van het nieuwe seizoen in Riyad en zegevierde in Berlijn, de plek waar hij vorig jaar zijn titel veiligstelde. Teamgenoot Stoffel Vandoorne - een voormalig Formule 1-coureur - staat na acht races bovenaan in het kampioenschap.

Wat heeft hij nog meer gewonnen?

Naast zijn Formule E-wereldtitel werd De Vries in 2019 gekroond tot kampioen in het FIA Formule 2-kampioenschap. Hij versloeg huidig Williams F1-coureur Nicholas Latifi met meer dan vijftig punten verschil. Ook de huidige Formule 1-coureurs Zhou Guanyu (zevende) en Mick Schumacher (twaalfde), en voormalig F1-rijder Nikita Mazepin (achttiende) stonden dat seizoen aan de start. Eerder werd de Fries in 2014 al kampioen in de Formule Renault 2.0 Eurocup, en won hij de wereldtitel karting.

Buiten de formuleracerij won hij races in het FIA World Endurance Championship en de European Le Mans Series voor Racing Team Nederland en G-Drive Racing.

Kan hij de Formule 1 halen?

Nyck de Vries wordt al jarenlang gezien als een uitstekende coureur. Zijn fabriekscontract bij Mercedes en zijn rol als reserverijder bij het F1-topteam bewijzen dat. Bovendien heeft hij in de afgelopen drie jaar twee aansprekende kampioenschappen op zijn naam geschreven. Qua vaardigheden lijkt hij absoluut uit het juiste hout gesneden te zijn. In de Formule 1 komt echter ook politiek en geld om de hoek kijken, wat mede de redenen zijn dat hij tot op heden nog geen serieuze kans heeft gekregen. De Vries beschikt in elk geval over voldoende superlicentiepunten (het rijbewijs voor de Formule 1).

De positie van huidig Williams-coureur Nicholas Latifi staat wegens matige prestaties onder druk. De Canadees kon tot op heden geen potten breken, moet veelvuldig zijn meerdere erkennen in zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon en heeft al een aantal flinke crashes meegemaakt. De geruchten gaan dat Williams overweegt hem aan de kant te schuiven en De Vries een kans te geven.

Met welk startnummer rijdt De Vries zijn F1-training voor Williams?

Nyck de Vries rijdt de eerste vrijdagtraining in Spanje voor Williams met startnummer 45. Dit is het vaste nummer van het team uit Grove wanneer test- of reserverijders in de auto plaatsnemen en dus niet zijn startnummer als De Vries daadwerkelijk een Formule 1-stoeltje weet te bemachtigen.

