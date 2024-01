Wie is Ayao Komatsu? Alles over de nieuwe Haas F1-teambaas

Het Haas F1 Team kondigde op 10 januari aan per direct afscheid te nemen van teambaas Guenther Steiner. Zijn rol wordt overgenomen door Ayao Komatsu. De beslissing van teameigenaar en oprichter Gene Haas kwam na het seizoen 2023, waarin de Amerikaanse renstal voor de tweede keer in drie jaar als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap. Die prestaties werden Steiner funest, ook al was hij al sinds de oprichting in 2016 teambaas van de formatie.

Nu Komatsu de touwtjes in handen krijgt, is het hoog tijd om eens nader in te zoomen op de nieuwe Haas F1-teambaas.

Wie is Ayao Komatsu?

Komatsu is de nieuwe teambaas van het Haas F1 Team. Hij vervangt Guenther Steiner, die voorafgaand aan het seizoen 2024 aan de kant werd gezet. De 47-jarige Komatsu is geboren in Tokio. Op zijn 19e verliet hij Japan en verhuisde naar Engeland, waar hij de studie Automotive Engineering volgde op de Loughborough University. Later behaalde hij op diezelfde universiteit een PhD. Hij werkte in diverse rollen in de Formule 1.

Waarom is hij teambaas van Haas F1 geworden?

Na het moeizaam verlopen seizoen 2023 werd teambaas Guenther Steiner aan de kant gezet. Er was onenigheid tussen hem en teameigenaar Gene Haas over hoe het team de weg naar boven moest vinden. Steiner wilde meer investeringen om de budgetten van de concurrentie te kunnen evenaren, waar Gene Haas vooral aandrong op efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. Zo was de teameigenaar van mening dat lang niet alles uit de samenwerking met Ferrari werd gehaald.

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, hoofdingenieur bij Haas F1

De beste eindklassering van Haas in het constructeurskampioenschap was de vijfde plek in 2018. Sindsdien eindigde de formatie elk jaar bij de onderste drie, met onder meer een puntloos seizoen in 2021. In 2022, het eerste jaar van het nieuwe grondeffecttijdperk, ging het wat beter, maar in 2023 haalde het team slechts viermaal punten en eindigde Haas weer onderaan.

Gene Haas was van mening dat er iets moest veranderen om de weg naar boven te vinden. Komatsu, al jarenlang actief voor de renstal, werd naar voren geschoven als nieuwe teambaas.

Hoelang zit hij al bij Haas?

Komatsu voegde zich in het F1-debuutjaar van Haas in 2016 bij het team als trackside engineering director. Die rol bleef hij vervullen totdat hij in 2024 promoveerde tot teambaas.

Hij begon zijn loopbaan in de Formule 1 in 2003 als bandenengineer voor British American Racing, om in 2006 de overstap te maken naar Renault. Komatsu begon daar als performance engineer en werd in 2011 gepromoveerd tot race-engineer van Vitaly Petrov. In 2012 werd hij race-engineer van Romain Grosjean voor het team uit Enstone. De twee werkten succesvol samen en scoorden negen podiumplaatsen in twee seizoenen. Na de overname door Lotus werd Komatsu in 2014 chief race engineer, om vervolgens in 2016 samen met Grosjean over te stappen naar Haas.

Foto door: Andrew Ferraro Romain Grosjean, Lotus F1, met Ayao Komatsu, Race Engineer, Lotus

Gaat hij Haas naar voren brengen?

Haas slaat een heel nieuwe weg in met de teambaas. Komatsu is in bijna alles het tegenovergestelde van Steiner. De 47-jarige Japanner heeft een technische achtergrond en kijkt heel erg naar de cijfers en data. Zijn voorganger was vooral sterk in de operationele kant van de organisatie en werd gezien als een ‘mensen-manager’.

De aanstelling is in lijn met een trend die gaande is in de Formule 1, waarbij teams nieuwe topmensen aantrekken met een engineering-achtergrond. Denk maar aan Andrea Stella bij McLaren en James Vowles bij Williams.

Het is afwachten of deze nieuwe aanpak werkt voor Haas. Het heeft bij McLaren en Williams in elk geval vooruitgang opgeleverd. De grootste uitdaging voor Komatsu is om meer te halen uit de beperkte middelen die beschikbaar zijn, want Gene Haas is niet van plan om meer te investeren. De renstal zal dus efficiënter moeten omgaan met de mogelijkheden.

Mocht Haas het gat naar de rest van het veld kunnen dichten - het team eindigde vier punten achter nummer negen Alfa Romeo (nu Sauber) - dan heeft Komatsu goed werk geleverd. Een vlak waarop Haas progressie moet boeken is de race pace. De banden van de VF-23 raakten te snel oververhit, waardoor Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen in de races vaak ver terugzakten.

Wat gebeurt er nu met Guenther Steiner?

Het is onbekend van Steiner gaat doen na zijn vertrek bij Haas F1. De verwachting is dat hij een tijdje uit de schijnwerpers stapt om na te denken over zijn toekomst. Het is niet aannemelijk dat de Italiaan elders in de Formule 1 aan de slag gaat als teambaas. Dat betekent niet dat hij niet in andere kampioenschappen een belangrijke rol gaat vertolken, net zoals voormalig Renault- en Caterham-teambaas Cyril Abiteboul bij Hyundai in het World Rally Championship.

Foto: FIA Pool Guenther Steiner tijdens de persconferentie.

Steiner heeft echter ook nog zakelijke activiteiten. Zo is hij mede-oprichter van het Amerikaanse FibreWorks Composites, wat gespecialiseerd is in carbon composiet ontwerp en productie voor de autosport. Waarschijnlijk houdt dat hem nog wel even zoet, al zijn er veel media- en televisiebedrijven die hem vanwege zijn populariteit door Netflix’ Drive to Survive graag willen aantrekken.