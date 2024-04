Portret: Wie is Andrea Kimi Antonelli, het Mercedes-talent?

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in de gesprekken over een opvolger van Lewis Hamilton aangegeven dat hij geen haast heeft. Hij heeft meerdere opties genoemd, waaronder Fernando Alonso, Carlos Sainz en zijn persoonlijke favoriet Max Verstappen. Aangezien Verstappen tot en met 2028 vastligt bij Red Bull Racing, is het nog maar de vraag of Wolff de Nederlander weet los te weken van het Oostenrijkse team. In plaats daarvan kan het lange wachten van Wolff ook te maken hebben met de ontwikkeling van Andrea Kimi Antonelli, het veelbelovende Mercedes-talent dat dit jaar in de Formule 2 debuteert en door Wolff gekoesterd wordt – juist door het mislopen van een contract met Verstappen in 2014.

Maar wie is Andrea Kimi Antonelli precies en hoe is hij bij het Mercedes-opleidingsteam terechtgekomen? Antonelli wordt op 25 augustus 2006 geboren in het Italiaanse Bologna. Op 7-jarige leeftijd wordt ‘Kimi’ in de karts gezet. In 2015 neemt hij deel aan de grote finale van de EasyKart International – en met succes. In deze race met een deelnemersveld van vijftig jonge talenten – waaronder de zoon van oud-F1-coureur Juan Pablo Montoya – scheurt hij zich een weg naar de zege. Een jaar later waagt hij zich aan zijn eerste WSK-deelname in de 60 Mini-categorie. In de finale pakt hij de zesde plaats.

Ook in 2017 blijft hij in de 60 Mini-categorie racen en behaalt hij opnieuw een zesde plaats terwijl hij in het Italiaanse kampioenschap van dezelfde categorie achtste eindigt. Zo heeft Antonelli al de nodige ervaring in deze kartklasse opgedaan, maar de echte successen volgen een jaar later. In de Champions Cup – opnieuw in de 60 Mini – kroont hij zich tot kampioen en dat doet hij ook in de ROK Cup in de Mini ROK-klasse. Hij pakt er ook nog een tweede plaats bij in het Italiaanse kampioenschap in de 60 Mini en met twee derde plaatsen en een vijfde plaats in andere klassen komt zijn racecarrière echt van de grond.

In 2019 komen er veel meer gouden medailles achter de naam van Antonelli te staan. Hij wint de OKJ-klasse in vier series: de Super Master Series, Euro Series, Open Cup en Final Cup. Bij het FIA Europese kampioenschap kwam hij tot de derde plaats en samen met nog twee tweede plaatsen, een vierde en een vijfde plaats dingt hij in alle klassen mee naar de titels. Wanneer hij bij de opstap naar de OK-klasse in 2020 ook het Europese kampioenschap en WSK Euro Series wint, maakt hij zich op voor een carrière in de formuleklassen. In de tussentijd is er goed nieuws voor Antonelli: in 2019 wordt hij door Mercedes opgenomen in het opleidingsteam en krijgt hij plots perspectief op een toekomst in de hoogste vorm van autosport.

Gouden tijden

Antonelli stapt in 2021 bij geselecteerde races van het Italiaanse F4-kampioenschap in namens het Italiaanse Prema Racing. Hij pakt drie podiumplaatsen in negen races en eindigt als tiende in het kampioenschap, ook al doet hij dus niet het volledige seizoen mee. Ook in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten maakt hij ondanks één deelname indruk door de pole op te eisen en op het podium te eindigen.

Het levert Antonelli in 2022 een vaste aanstelling op bij het F4-team van Prema in het Italiaanse kampioenschap en de ADAC F4. Daar laat hij zich meteen gelden, want in beide kampioenschappen gaat hij er met de titel vandoor. Ook 2023 kleurt goud voor Antonelli, die het Formula Regional European Championship by Alpine en Formula Regional Middle East Championship op zijn naam schrijft.

De logische vervolgstap na FRECA is de Formule 3, maar door de snelle progressie die het Mercedes-talent laat zien besluit het Duitse merk om die stap over te slaan en hem direct naar de Formule 2 te sturen. Daar vertegenwoordigt hij opnieuw de Prema-kleuren, al zijn de eerste races nog niet helemaal soepel verlopen. Na drie raceweekenden is de rookie op de negende plaats terug te vinden. In Australië tekent hij met de vierde plaats in de hoofdrace voor zijn beste resultaat tot nu toe. Het F2-seizoen telt nog in totaal elf raceweekenden.

Andrea Kimi Antonelli in de Prema Racing F2-auto. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Jong talent of ervaren rot?

Die resterende raceweekenden zal Mercedes en met name teambaas Wolff nauwlettend kijken naar de verrichtingen van Antonelli. De inmiddels 17-jarige Italiaan staat namelijk prominent op de radar voor het F1-zitje naast George Russell. Wolff hoopt met Antonelli dit keer niet dezelfde fout te begaan als met Verstappen in 2014, die bij Mercedes enkel een DTM-zitje beloofd kon krijgen terwijl Red Bull hem direct een F1-zitje bij Toro Rosso garandeerde. "Daarmee verloren we de jongeling, en je ziet nu hoe succesvol hij is geworden", zei Wolff eerder dit jaar. "Nu hebben we een junior die op zeer hoog niveau presteert. Ik wilde simpelweg deze optie open houden."

"De rijdersmarkt is op dit moment ongelofelijk interessant, want er komen heel goede rijders beschikbaar in 2025", voegde de Oostenrijker toe. "We hebben geen tijdsdruk. Na Melbourne volgt een eerste evaluatie. Kiezen we voor ervaring, of gaan we iets nieuws proberen door het risico te nemen met een rookie?" In Australië benadrukte Wolff dat hij het liefst Verstappen in de auto zet, al is dat dus vooral afhankelijk van wat de coureur - die een langlopend contract heeft bij Red Bull - zelf gaat doen. "We hebben verder een veelbelovende jongen", doelde hij op Antonelli. "Ik wil hem geen extra druk opleggen, maar hij kan een van de grootsten worden. Maar we willen hem ook niet te vroeg in het diepe gooien door hem op 17-jarige leeftijd in F1 te zetten. Er zijn meerdere opties. Je hebt de zeer spannende Fernando [Alonso], Carlos [Sainz] is erg goed... Er zijn er dus wel een aantal." Wanneer er dan een beslissing moet komen over de teamgenoot van Russell? "Ergens richting de zomer."