Opinie

Formule 1 GP van Brazilië

Wie heeft vannacht het best geslapen: Toto Wolff

Negen constructeurstitels voor de Mercedes-baas

Oleg Karpov

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 12:59

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Toto Wolff hoefde niet op te scheppen toen hem zondagavond in São Paulo werd gevraagd naar zijn records, die hem nu naast twee grootheden uit de F1 plaatsen. De vraag hoe het voelt om het aantal constructeurstitels van Frank Williams te evenaren en het totale aantal titels van Ron Dennis, was op zichzelf al genoeg om de omvang van Wolffs prestaties te illustreren. Hij heeft nu negen constructeurstitels, evenveel als Williams, en in totaal 17 titels, waarmee hij Dennis evenaart.

"Als ik eraan denk, zijn die twee reuzen van de sport", zei hij. "Ik opereer niet eens in hetzelfde sterrenstelsel als Frank, die na zijn ongeluk grote dingen heeft kunnen bereiken. En op dezelfde manier is Ron iemand tegen wie [je] altijd opkijkt, die de maatstaf in de sport is geweest en nieuwe standaarden heeft gezet."

Hij voegde toe: "Ik zal mezelf nooit in die klasse zien."

De Formule 1 is enorm veranderd sinds de dagen waarin die twee titels wonnen en elkaar probeerden te verslaan. Het is misschien een versimpeling, maar tegenwoordig draait het veel meer om het runnen van een efficiënt bedrijf dan om het runnen van de beste garage. Ook zij moesten sponsordeals binnenhalen en het beste talent aantrekken, maar moderne F1-operaties, zeker een fabrieksteam met een eigen motorafdeling, zijn vele malen complexer. Alleen al het verschil in aantal werknemers is verbluffend.

Wolff kan onmogelijk iedereen kennen die voor zijn team werkt en kan niet vertrouwen op het soort micromanagement dat in de jaren tachtig misschien nog mogelijk was. Het vraagt om andere vaardigheden, een veel duidelijker begrip van wat "cultuur" wordt genoemd, en veel meer precisie bij het bouwen van een organisatie waarin delegeren niet alleen een hulpmiddel is, maar een noodzaak.

Maar wat Dennis en Williams gemeen hebben, is dat ze niet alleen achtereenvolgens titels wonnen, op het hoogtepunt van de prestaties van hun teams, toen alles op zijn plek viel. Ze deden het herhaaldelijk, door de organisaties die ze leidden opnieuw op te bouwen om terug te komen en weer te winnen. Williams deed dat na de breuk met Honda, door met Renault terug te keren aan de top. Dennis deed dat na het tijdperk van Alain Prost en Ayrton Senna, door McLaren opnieuw op te bouwen en drie titels te winnen met Mika Hakkinen en Mercedes.

Wolff heeft waarschijnlijk gelijk in de zin dat hij nooit te maken heeft gehad met een volledige reorganisatie waarbij grote partners of de motorleverancier veranderden. Maar het seizoen 2026 is het ultieme bewijs dat ook hij niet iemand is die het maar één keer kan.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mercedes bereikte geen absoluut dieptepunt. Maar na zo makkelijk en zo constant te hebben gewonnen, was het team misschien te vastgeroest geraakt om te veranderen en zich aan te passen. De nieuwe reglementencyclus in 2022 was een stresstest waarvoor het zakte – en de oude methoden werkten niet meer als het ging om het inhalen van de achterstand.

We zullen nooit precies weten wat Wolff deed of welke processen moesten veranderen. We kunnen alleen oordelen op basis van de resultaten. En 2026 is de bevestiging dat hij deed wat nodig was.

"Terugkijkend denk ik dat die laatste vier jaar heel moeilijk waren", zei hij zondag. "Tussen het verkeerd doen en dan min of meer begrijpen waarom het verkeerd was en dan beseffen: nee, we begrepen het niet... En dat was een groot heen en weer.

"Maar over 10 of 20 jaar zullen we terugkijken, en als je naar de statistieken kijkt, was het niet zo dat we in die vier jaar complete verliezers waren, want we eindigden als tweede, derde, derde, vierde - ik denk dat dat misschien de resultaten waren. We wonnen races, wonnen veel races. Dus zo slecht was het helemaal niet als je puur naar de cijfers kijkt, maar het voelde niet goed.

"En de veerkracht van het team, de mensen die in die moeilijke tijden bij elkaar bleven, is een factor, denk ik. Dus het voelt echt goed om die twee titels veilig te stellen.

"Niet veel sportteams hebben dat gedaan na een reeks opeenvolgende kampioenschappen, daarna een moeilijke periode, en dan terugkomen. Dus ik ben er echt trots op dat we deel uitmaken van deze heel kleine groep teams die dat in alle sporten hebben gedaan."

Zelfs als hij nog niet helemaal in dezelfde klasse zit, hoort hij zeker bij de allerbeste teambazen in de F1-geschiedenis.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Cultuur is een woord dat vaak wordt gebruikt en misbruikt door managers, van wie velen niet echt begrijpen wat het inhoudt. Maar het is niet alleen een kwestie van principes en regels. Het gaat om het kiezen van een gemeenschappelijk doel, de juiste processen opzetten, de beste mensen vinden en hen helpen hun ambities waar te maken – en je aan dat alles committeren.

Er zijn genoeg mensen die zeggen dat ze "een cultuur" willen bouwen. Veel minder mensen begrijpen daadwerkelijk wat ze daarmee bedoelen.

"Wij zijn geen organisatie die mensen aanneemt en ontslaat", zegt Wolff. "We bieden een cultuur en een omgeving waarin je kunt floreren, waarin je fouten mag maken, waarin je je kunt uitspreken. En op de lange termijn geloof ik dat, als je succesvol wilt zijn, niet over een periode van een paar jaar maar over vele decennia, dit is wat je als het ware in het team moet kunnen verankeren.

"En dat proberen we. Het is niet iets wat je op een PowerPoint zet. Je moet je standaarden dag in, dag uit verhogen. En dit zijn de standaarden die we onszelf opleggen. Soms falen we, maar we kijken naar de langetermijnvisie."

Opnieuw is alleen het topje van de ijsberg zien niet genoeg om precies te beoordelen hoeveel hiervan Wolffs werk is. Maar die cultuur van mensen helpen floreren – wat ook betekent dat je steun biedt aan degenen die het moeilijk hebben – is zichtbaar.

De manier waarop Wolff met George Russell omgaat, waarschijnlijk het enige lid van het Mercedes F1-team dat zondag niet helemaal gelukkig was, is ook een schoolvoorbeeld van talentmanagement.

Het is een zwaar jaar geweest voor Russell, daar bestaat geen twijfel over. Maar Wolff blijft een arm om hem heen slaan en geeft de buitenwereld nooit enige reden om eraan te twijfelen dat hij nog steeds in hem gelooft – ook al suggereren sommigen dat hij alleen om Antonelli geeft.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Het is vandaag Georges kampioenschap", zei Toto. "Het is het constructeurskampioenschap, en hij maakt deel uit van het team, en ik ben echt blij dat hij dit moment kan koesteren, want we zijn het aan hem verplicht."

En hij voegde toe: "Ik twijfel daar voor volgend jaar niet aan, en alle allerbeste sporters zijn door moeilijke periodes gegaan, en dat zal deel uitmaken van zijn verdere ontwikkeling."

En luister naar George zelf. Zijn weekend in São Paulo was misschien wel een perfecte illustratie van zijn seizoen 2026. Flitsen van snelheid, maar omstandigheden buiten zijn controle die hem ervan weerhielden het resultaat te halen – zoals zaterdag gebeurde – en wat eigen fouten, zoals bij de pituitgang op zondag.

Maar de manier waarop hij over Wolff spreekt, laat weinig twijfel dat hij dat vertrouwen ook voelt.

Op zaterdag, toen 2026 hem opnieuw een klap uitdeelde in de vorm van een misgelopen pole position, sprak hij nog steeds meer over het grotere geheel dan over het incident zelf: "Ik denk dat iets wat ik enorm bewonder aan Toto's leiderschap, is dat de mensen die we vandaag hebben dezelfde mensen zijn die er waren tijdens de gloriejaren, en dat het dezelfde mensen zijn die door de moeilijkheden van 2022 tot en met 2025 zijn gegaan.

"Niemand werd aangenomen en ontslagen. Het vertrouwen en geloof bleven bij de kerngroep van mensen, en, weet je, nu zijn we erdoorheen gekomen. En, weet je, uiteraard heeft Kimi het kampioenschap gewonnen. Wij gaan het kampioenschap winnen, of dat dit weekend is of volgend weekend. En, weet je, alle eer aan iedereen in het team, maar ja, enorm veel eer aan Toto voor die loyaliteit en dat geloof in de mensen, zelfs toen de tijden zwaar waren."

Die loyaliteit en dat geloof is precies wat Wolff Russell op dit moment laat zien. En Russells carrière kan nog altijd een van twee heel verschillende paden volgen: dat van Nico Rosberg of dat van Daniel Ricciardo.

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Ricciardo had het gevoel dat hij weinig andere keuze had dan Red Bull te verlaten toen hij dacht dat het team alles op de kaart Max Verstappen zette. Maar met Wolff aan het roer bij Mercedes weet Russell nog steeds dat hij een kans heeft om te bereiken wat hij wil – dankzij de cultuur die zijn baas bij het team heeft opgebouwd.

Omdat het een cultuur is die mensen in staat stelt te leren, opnieuw op te bouwen en weer te winnen. En veel meer valt daar niet aan toe te voegen. De statistieken spreken echt voor zich. Chapeau, Toto Wolff. Dat was goed gemanaged.

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