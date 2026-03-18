De eerste races van het seizoen vertellen zelden het hele verhaal, maar bij Audi tekenen de contouren zich nu al duidelijk af. Snelheid is er, potentie ook - maar in China werd opnieuw zichtbaar waar het nog aan schort. Audi-teambaas Jonathan Wheatley stelt dat de Grand Prix van China "onze zwakke punten heeft blootgelegd", nu het team worstelt met de rijdbaarheid en betrouwbaarheid van de power unit.

Het debuut van Audi als fabrieksteam in de Formule 1 kent twee gezichten. De Duitse fabrikant verraste vriend en vijand met de prestaties van zijn eerste F1-motor, waarmee het team in Melbourne direct in de middenmoot wist mee te komen.

Tegelijkertijd kampt Audi met serieuze betrouwbaarheidsproblemen. Zowel Nico Hülkenberg als Gabriel Bortoleto konden respectievelijk in Australië en China niet van start gaan. Op het Shanghai International Circuit kwamen bovendien rijdbaarheidsproblemen aan het licht, waardoor Audi terrein verloor in de strijd in de middenmoot.

Zo moest Bortoleto vanaf de grid terug naar de garage worden geduwd met een probleem dat vermoedelijk vergelijkbaar is met de storing van Hülkenberg in Australië. Daardoor was de Duitser de enige Audi-coureur in de race. Door uitval bij concurrenten, waaronder McLaren, had Audi alsnog punten kunnen scoren. Maar een trage pitstop maakte een einde aan die hoop, waardoor Hülkenberg als elfde finishte.

"Onze zwaktes blootgelegd"

Tijdens de nabespreking gaf teambaas Wheatley aan dat Shanghai duidelijk maakte waar Audi nog tekortschiet. "Het is enorm teleurstellend. Allereerst is het de tweede race op rij waarin we slechts met één auto aan de start verschijnen", aldus Wheatley. "Als team bieden we Gabriel daarvoor onze excuses aan. Betrouwbaarheid is momenteel echt een punt waar we ons op moeten richten."

"Ik denk dat dit een circuit is dat onze zwakke punten op meerdere vlakken heeft blootgelegd. Het blijft een uitdaging om de rijdbaarheidsproblemen onder controle te krijgen. Nico had bijvoorbeeld een paar momenten in bocht 6 waar het lastig was om te herstellen, omdat je de motor weer binnen het juiste werkvenster moet krijgen."

"Maar, we zijn pas bij race twee. Wat ik nu zie, is dat Mercedes en Ferrari duidelijk een goed bruikbaar pakket hebben. Maar ik zie niemand anders die het makkelijk heeft. Deze auto's zijn op dit moment gewoon lastig te besturen."

Door uitval bij concurrenten had Audi alsnog punten kunnen scoren. Een trage pitstop maakte echter een einde aan die hoop, waardoor Hülkenberg als elfde finishte. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Focus op ontwikkeling van de power unit

Een manier om terrein goed te maken is via het nieuwe Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO)-systeem. Dit geeft fabrikanten die achterlopen de kans om hun verbrandingsmotoren na elke zes races verder te ontwikkelen.

De annulering van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië zou betekenen dat teams mogelijk langer moeten wachten op die kansen, al wordt er gekeken naar manieren om het oorspronkelijke schema te herstellen.

Op de vraag naar de sterkte van Audi's power unit antwoordde Wheatley: "Ik heb daar uitgebreid over gesproken met Mattia [Binotto, hoofd Audi F1]. Onze analyse – en we zijn voorzichtig met wat we daar publiekelijk over zeggen – wijst erop dat de power unit een belangrijk aandachtspunt is voor de volgende ontwikkelingscyclus. We denken dat we daar stappen kunnen zetten."