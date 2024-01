Werkzaamheden Monza begonnen, circuit hoopt F1-toekomst veilig te stellen

De Formule 1 zal zeker tot en met 2025 naar Monza afreizen voor de Italiaanse Grand Prix, maar veel meer uitzicht hebben de Italianen niet. Ook het contract met Imola, dat de Grand Prix van Emilia-Romagna organiseert, loopt na de editie van 2025 af. Bovendien heeft Monza, net als andere traditionele, Europese circuits, de waarschuwing van Formule 1-baas Stefano Domenicali gekregen om met de tijd mee te gaan en de faciliteiten te upgraden. Dit is volgens de Italiaan zelfs van cruciaal belang voor de toekomst van de Italiaanse Grand Prix. "Aan de historische waarde van Monza kan niet worden getwijfeld, maar we moeten ook met de tijd meegaan wat betreft service", zei Domenicali vorig jaar nog. "Deze moeten in lijn zijn met de prijzen die betaald worden door de mensen die naar het circuit komen. Volgend jaar zullen we duidelijke ideeën hebben voor de toekomst."

Monza heeft die waarschuwing ter harte genomen en is begonnen met werkzaamheden om de faciliteiten te upgraden. Dat moet binnen 140 dagen gebeuren. Bij de ceremonie was de voorzitter van de Automobile Club d'Italia (ACI), Angelo Sticchi Damiani, evenals Matteo Salvini, vicepremier en minister van Infrastructuur en Transport, aanwezig om de plannen door te nemen. Zo zal de gehele omloop van 5,8 kilometer voorzien worden van een nieuwe asfaltlaag, zal er een nieuwe onderdoorgang (plus de uitbreiding van de drie huidige onderdoorgangen) gebouwd worden en zullen de pitstraatfaciliteiten en de tribunes aangepakt worden.

"Ons belangrijkste doel is om het Autodromo weer op snelheid te brengen.", zegt Sticchi Damiani. "We kunnen het ons niet langer veroorloven om problemen te hebben met de toestroom van fans en we moeten beter comfort bieden aan degenen die naar het circuit komen. We hebben ons drie doelen gesteld om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verzoeken die aan ons zijn gedaan en de eerste daarvan zijn de onderdoorgangen. Het tweede doel heeft betrekking tot de tribunes. We hebben nog steeds enkele tijdelijke structuren staan, dus we zullen meer solide structuren bouwen die alle voorzieningen bieden die een toeschouwer vandaag de dag verwacht. Elke tribune wordt een eiland met alle benodigde voorzieningen erin, zodat het publiek zich niet hoeft te verplaatsen. Tot slot zal er dakbedekking worden gebouwd over het pitgebouw (het is nu een spankap, red.). De steunpilaren zullen worden versterkt omdat de structuur in de hoogte zal groeien."

De verbeteringen aan het pitgebouw zijn van groot belang voor de Formule 1, met name omdat dit kan bijdragen aan het verbeteren van de hospitality in de Paddock Club. "Dat is voor ons een belangrijk doel", zei Domenicali maandag via een videoverbinding. "We moeten onze gasten in een fatsoenlijke structuur kunnen ontvangen en niet langer onder een tent, zoals tot vorig jaar het geval was. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere ingrepen nodig voor de toekomst. Monza heeft een grote traditie, maar we moeten ook vooruitkijken en het circuit op het niveau van de andere WK-circuits brengen", aldus de F1-baas. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind juni afgerond zijn. De Grand Prix van Italië vindt plaats van 30 augustus tot en met 1 september.