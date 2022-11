Omkadering van Nyck de Vries bij AlphaTauri krijgt vorm

Tijdens het Japanse Grand Prix-weekend maakte AlphaTauri bekend dat Nyck de Vries volgend seizoen als voltijd Formule 1-coureur aan de slag gaat bij het team uit Faenza. Zijn bevestiging volgde op een sterk F1-debuut op Monza, waar hij de Williams FW44 naar de punten bracht. Red Bull-adviseur Helmut Marko sloeg meteen toe en zat kort na het weekend om tafel met de Nederlander. Na de bevestiging van het vertrek van Pierre Gasly naar Alpine kwam al snel de mededeling over De Vries.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor volgend F1-seizoen in volle gang. De man uit Uitwellingerga is onlangs naar de fabriek in Italië geweest om een stoeltje te schuimen. In Mexico kwam het nieuws dat De Vries tijdens de Abu Dhabi-test, in de week na de Grand Prix, zijn debuut maakt bij AlphaTauri. Door zijn contract met Mercedes, is het voor de 27-jarige coureur niet mogelijk om dit jaar nog een vrije training voor zijn rekening te nemen bij AlphaTauri. De Telegraaf heeft inmiddels meer details over de werkwijze van de 27-jarige Fries. In principe neemt hij alles over van Gasly. Zo gaat De Vries samenwerken met engineer Pierre Hamelin en coach Pyry Salmela. Beide heren werken momenteel samen met Gasly.

Het is bekend dat de Nederlander tot op heden zonder manager heeft gewerkt, maar dat verandert nu. De voormalig Formule E-kampioen wil zich volledig kunnen concentreren op het racen in de Formule 1. Alle randzaken geeft hij over aan Guillaume Le Goff. De Fransman behartigt ook de zaken van Gasly. Afgelopen weekend sloot De Vries op het Autodromo Hermanos Rodriguez zijn samenwerking met het team van Mercedes af. In de eerste vrije training nam hij de auto over van George Russell. Nadien zat hij niet bij de technische besprekingen, iets dat vanaf Singapore al niet meer het geval was. De Vries sprak over een emotioneel afscheid.

Video: Nyck de Vries neemt afscheid van Mercedes in Mexico