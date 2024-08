Werkt nieuwe vloer wel of niet? Twijfels bij Mercedes houden aan

De Duitse fabrikant introduceerde tijdens de Grand Prix van België een upgrade van de vloer. Deze nieuwe versie werd na de vrijdagtrainingen echter alweer van de auto’s gehaald vanwege ‘verwarrende resultaten’. Het team was echter overtuigd van het potentieel van de vloer. Na back-to-back evaluaties tijdens de vrijdagtrainingen in Zandvoort, besloot men de nieuwste versie op de wagens te laten. In de kwalificatie en race konden George Russell en Lewis Hamilton echter weinig indruk maken. Het duo eindigde op zondagmiddag ruim achter racewinnaar Lando Norris. Dat zorgde voor nieuwe vraagtekens over het nieuwste ontwerp.

Uit de data en analyses van het team blijkt dat de nieuwe vloer inderdaad meer downforce produceert dan de voorganger, maar technisch directeur James Allison erkent dat dat mogelijk gepaard gaat met onbalans in de auto. Daardoor kost het uiteindelijk meer rondetijd dan dat het oplevert.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

In de gebruikelijke post-race debrief video geeft Allison antwoord op de vraag hoe de vloer presteerde: “Het simpele antwoord is: we weten het niet helemaal. Je kunt een paar eenvoudige metingen doen en zeggen dat de downforce die het zou moeten leveren, er leek te zijn. Dus op dat vlak werkte het volgens verwachting. Maar een groot deel van de snelheid van de auto’s komt dit jaar voort uit hoe ze zich gedragen. Het is dus niet puur de vraag ‘levert je aero-pakket downforce op?’, maar ‘zorgt het pakket voor de balans die je nodig hebt in de bochten, zorgt het op zowel hoge als lage snelheid voor balans?’. We weten dat we afgelopen weekend zeker geen auto hadden die in balans was. Daar ging veel van onze snelheid verloren. Of dat kwam door de nieuwe vloer of het nieuwe aero-pakket, dat moeten we in de komende races achterhalen. Op dit moment weten we dat het downforce oplevert, maar we zijn er niet van overtuigd dat het voor een goede balans zorgt. Dat moeten we in het vervolg van het jaar onderzoeken.”

James Allison, technisch directeur van het Mercedes-AMG F1-team, tijdens de persconferentie van de teambazen Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

De teleurstellende optredens in de kwalificatie van zowel Russell als Hamilton werden veroorzaakt door de matige balans. Dat zorgde voor oververhitting van de banden. “We zijn er, om welke reden dan ook, in geslaagd om een auto neer te zetten die te veel op het randje was. De achterkant verloor te snel grip en contact met het asfalt zodra de rijders ermee aan het vechten waren. In de kwalificatie moet de auto juist aanvoelen alsof hij op rails rijdt. Bij de kleinste glijpartij van de achterbanden, wordt het rubber te heet. De temperatuur van het oppervlak van de band schiet omhoog zodra je ook maar een beetje glijdt. En het duurt vervolgens meerdere bochten voordat die temperatuur weer op orde is. In Zandvoort komen de bochten snel na elkaar en er zijn geen lange rechte stukken om te koelen. Dus één glijpartijtje en je ronde is voorbij.”