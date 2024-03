'Werkneemster Red Bull dient bij FIA klacht in over Horner'

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde BBC Sport zou de vrouwelijke werknemer van Red Bull Racing een klacht hebben ingediend bij de ethische afdeling van de FIA. Er zou op 2 februari op de hotline van de ethics and compliance-afdeling melding zijn gemaakt met betrekking tot Horners gedrag jegens een werkneemster. De FIA werd door die persoon verzocht om het te onderzoeken en maakte duidelijk dat er gevreesd werd dat Red Bull de zaak onder het tapijt zou vegen. Op 6 maart zou er een tweede klacht zijn ingediend waarbij naar de eerste klacht werd verwezen en de klokkenluider waarschuwde dat deze de media zou informeren. Op een verzoek van de BBC om reactie op deze beweringen wilde de FIA niet reageren. Een woordvoerder van Red Bull stelde niet op de hoogte te zijn van deze klacht bij de FIA.

Het bericht van de BBC volgt kort na berichten van onder meer The Telegraph dat de vrouw in kwestie in beroep zou zijn gegaan tegen het gevolg van de uitkomst van het onderzoek van Red Bull. Horner werd na onderzoek en een gesprek met een externe advocaat vrijgesproken, waarna de werkneemster op non-actief werd gesteld. Horner heeft intussen altijd de aantijgingen ontkend en stelde in Saudi-Arabië nog dat het tijd werd om een streep onder deze zaak te zetten. "Het is in ieders belang dat we er een streep onder zetten en ons op de toekomst richten", zei de Brit, onder meer doelend op het stevige gesprek dat hij en Jos Verstappen voerden in Jeddah. "We hebben een gedeeld belang, om het beste uit zijn zoon te halen en om hem van een zo goed mogelijke auto te voorzien. Hij is dit seizoen op de best mogelijke manier begonnen en we zullen er alles aan doen om hem een competitieve auto te blijven geven."

Sommige teams riepen om meer openheid van zaken, waaronder Mercedes en McLaren, maar Horner zag dat anders. "Er bestaat een proces voor meldingen en dat proces is vertrouwelijk voor alle individuen die erbij betrokken zijn. Uit respect voor het bedrijf en alle andere betrokkenen kan ik er niks over zeggen, zelfs al zou ik dat willen. Het gaat in essentie om een proces binnen ons bedrijf, zoals dat bij ieder groot bedrijf het geval zou zijn, waardoor dit geen onderwerp voor de FIA en ook niet voor de Formule 1 is."