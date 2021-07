Werk in F1: Hoe word je Strategy Engineer? Opleiding, vaardigheden en meer

We spraken met Mike Caulfield, Senior Strategy Engineer bij Haas F1 Team, om meer te weten te komen.

Wat is je rol?

Mijn functieomschrijving is Senior Strategy Engineer, dus ik leid de strategische groep in de race engineering. Ik ben verantwoordelijk voor de gekozen racestrategie tijdens een evenement, wanneer we pitstops maken, welke banden we gebruiken en ik analyseer onze prestaties in verhouding tot onze tegenstanders. Buiten de raceweekenden om geef ik leiding aan mijn groep wat betreft welke analyse bekeken moet worden, het nabespreken van het werk dat we uitvoerden tijdens een raceweekend en hoe we ons kunnen ontwikkelen en progressie kunnen boeken met de tools die we hebben.

Waarvoor ben je verantwoordelijk en wat zijn de belangrijkste taken?

Een van de mooiste dingen van de functie Strategy Engineer is dat je je met veel vlakken binnen een F1-team bezighoudt. De belangrijkste taak is gedurende het raceweekend om duidelijkheid te geven over wat de optimale strategie wordt in de race. Daarnaast moet je de engineers en coureurs focus geven over wat we gedurende een evenement moeten bereiken om onze kennis en data te vergroten, en proberen om antwoorden te vinden op vraagtekens die het team mogelijk heeft.

Dit komt allemaal samen tijdens de race. De functie vereist dat je alle verzamelde data omzet in acties en dat je op basis van deze informatie, het verloop van de race en keuzes van de tegenstanders snel beslissingen neemt. Dat werk begint echter al een week voor de race. In de aanloop naar de race doet een Strategy Engineer simulaties, wat wordt gebaseerd op data van de geselecteerde bandencompounds. Daarna worden vernieuwde simulaties gedaan op basis van verdere informatie die we ontvangen hebben. Dit helpt ons om doelstellingen en een plan voor de runs uit te stippelen voor de start van het evenement.

Tijdens een raceweekend verzamelt een Strategy Engineer alle data die we ontvangen in de trainingen omtrent de degradatie en prestaties van de banden, de competitiviteit en onze algemene kennis in het weekend.

Buiten de raceweekenden vereist dit werk een bepaalde vorm van analyse of ontwikkeling. Omdat de strategische groep veel kennis van de relatieve competitiviteit nodig heeft, kan de groep ook op andere vlakken in het bedrijf als aerodynamica en mechanisch ontwerp helpen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld aanstippen waar anderen mogelijk meer snelheid vinden, maar ook welke algemene richting het team mogelijk moet kiezen zodat de prestaties verbeterd kunnen worden.

Hoe word je een Strategy Engineer?

Een functie als Strategy Engineer komt zelden beschikbaar en als het gebeurt, heb je meestal al wat ervaring in het werkveld nodig. Sommige teams zijn echter begonnen met het aantrekken van afgestudeerde Strategy Engineers, wat een goede rol is om mee te starten. Omdat je in deze rol een breed begrip moet hebben van de karakteristieken die de prestaties van een F1-auto bepalen, zijn de overdraagbare kwaliteiten van het werken in vehicle dynamics en aerodynamica vaak een pluspunt. Als je al onderdeel bent van een F1-team, kan je werkervaring opdoen in de strategie door vrijwillig te helpen tijdens een raceweekend. Dat helpt enorm als je deze richting wilt kiezen.

Welke kwalificaties heb je nodig?

Een afgeronde master in een STEM-onderwerp (exacte wetenschap, technologie, ontwerp en toegepaste wiskunde) is vaak vereist.

Wat moet je op school studeren?

Zoals voor de meeste ingenieursrollen zijn wiskunde en natuurkunde belangrijke skills om te hebben. Daar bovenop geldt dat ervaring met computer science en/of programmeren een pluspunt is.

Welke andere kwaliteiten zijn nuttig?

Een van de belangrijkste kwaliteiten van een Strategy Engineer is een bewustzijn en begrip van wat er op ieder moment in een raceweekend gebeurt. Dit ontwikkel je door ervaring op te doen, maar het is gunstig voor de leercurve als je al een F1-fan bent voordat je toetreedt in de sport. Het is dus belangrijk om kennis en enthousiasme te hebben voor deze functie. Je maakt ook lange dagen en je werkt in weekenden, dus interesse in de sport voor je begint is prettig in het omgaan met de intense werkdagen. Kennis van het recente verleden is echter al meer dan acceptabel. Het is niet nodig om iedere wereldkampioen vanaf 1950 te kunnen benoemen. Hoewel interesse in andere autosporten handig kan zijn, is het niet noodzakelijk om kennis van klassen buiten de F1 te hebben. De beste kandidaten hebben ook interesses in andere sporten dan autosport, want dat levert een volledigere algemene aanpak op. Data-analyse en sports data performance zijn op veel vlakken steeds gewilder geworden, waardoor begrip van andere sporten ook kan leiden tot het toepassen van nieuwe concepten uit sporten als voetbal, rugby en wielrennen in de Formule 1.

Hoe kan ik werkervaring opdoen?

Zoals hierboven al benoemd is het moeilijk om werkervaring op te doen in een strategische rol, ook omdat de juniorenklassen hier vaak geen toegewijde rol voor hebben door het gebrek aan informatie die ze ontvangen. Het opdoen van ervaring als een data-engineer kan handig zijn als je daarna vraagt of je kan helpen met wat ze op dat moment doen qua strategie.

Als je nog op de universiteit zit, is het nuttig om te netwerken en te proberen je eigen strategie-software te ontwikkelen voor deze teams. Als je nu al in een F1-team werkt, bied dan aan om vrijwillig in een ondersteunende rol te helpen tijdens een raceweekend. Tenslotte is het nuttig om Strategy Engineers aan te schrijven op LinkedIn en vragen te stellen. Je krijgt misschien niet direct een antwoord, maar uitvinden waar je moet kijken is een goede stap.

Reis je af naar races?

Als senior lid vereist mijn rol dat ik naar de races ga. Het is belangrijk om betrokken te zijn bij gesprekken met engineers, coureurs en Pirelli, want het begrijpen van wat er op ieder moment van het weekend gebeurt maakt je een succesvolle Strategy Engineer. Voor deze rol werkte ik zeven jaar in een ondersteunende rol, waardoor ik mijn inzicht en ervaring kon opdoen in een omgeving met minder druk. Dat bereidde me voor op de grotere eisen die op het circuit worden gesteld. Vertrouwen speelt een grote rol in mijn functie, omdat je met een groot aantal mensen door het hele team werkt. Het vergt een aantal jaren aan het opdoen van inzicht en ervaring in een fabrieksfunctie voordat je de overstap kan maken naar een rol op het circuit.”

Hoe ziet een normale werkdag eruit voor een Strategy Engineer?

Er bestaat geen normale dag. De meerderheid van het werk doe je op de computer, maar met de pitcrew werken aan de pitstops vereist dat je met hen praat en samenwerkt. Zodra het seizoen begint, draait het werk meestal om voorbereidingen op het volgende evenement of het analyseren van het vorige. Als het raceweekend is aangebroken, draait de donderdag meestal om het nakijken of alles voorbereid is. De vrijdag is een lange dag met twee trainingen en daarna een analyse. Meestal zijn we tot de start van de avondklok bezig om alles af te ronden. Zaterdag is opnieuw een lange dag voor een Strategy Engineer. We hebben namelijk de avond om te kijken naar alle mogelijk scenario’s, het plannen voor de race en ervoor te zorgen dat ze voorbereid zijn op de race van de volgende dag. De zondag is een stressvolle maar spannende dag, waarop snelle en alerte besluiten vaak nodig zijn. Verder is het hopen dat het gedane huiswerk op zaterdagavond genoeg is geweest!

Dit artikel is in samenwerking met Motorsport Jobs tot stand gekomen. Op de website van Motorsport Jobs kan je de nieuwste functies in de autosport vinden, evenals banen bij het Haas F1 Team.