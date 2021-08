Werk in F1: Hoe word je inkoper in F1? Opleiding, talent en meer

Wat is je rol?

Ik ben inkoper bij het Haas F1 Team, maar ik ben eigenlijk een geval apart. Dat komt doordat ik me alleen bezighoud met wat wij 'indirecte inkoop' noemen. Het betekent in de praktijk dat ik alle dingen inkoop die niets met de auto zelf te maken hebben. Dat varieert van artikelen voor de zeevracht, trolleys voor de banden en orders voor de catering tot onze vrachtwagens. Noem het maar op, echt alle dingen die niet direct met de auto te maken hebben. Zo heb ik gisteren nog voetballen besteld!

Wat zijn je verantwoordelijkheden en belangrijkste taken?

Je moet contacten met leveranciers onderhouden en ervoor zorgen dat we alle goederen die we nodig hebben op tijd binnen krijgen. Daarbij wordt er veel onderhandeld over de voorwaarden en vooral over de prijzen, dat is natuurlijk heel belangrijk om ervoor te zorgen dat we binnen het budget blijven. Mijn werk is daardoor erg gericht op het managen van de verschillende leveranciers, zeker als je allerlei contracten met hen moet opstellen.

Hoe word je eigenlijk inkoper bij een Formule 1-team?

Nou, dat is meteen de tweede reden waarom ik mezelf als een geval apart zie. Ik kom namelijk uit een klein bedrijf, waar ik zowel inkoop als verkoop deed. Voor mijn vervolgstap was het een kwestie van kiezen tussen beide dingen. Ik ben uiteindelijk de kant van de inkoop opgegaan.

Welke diploma's heb je daarvoor nodig?

Naar mijn mening heb je niet per definitie allerlei formele kwalificaties nodig. Ik denk dat het veel meer draait om de persoon die je bent en de drive die je hebt. Maar goed, als ik toch iets moet noemen, dan zou ik zeggen dat het hebben van CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) wel een voordeel kan zijn bij de inkoop en aanbestedingen.

Wat moet je idealiter voor deze baan studeren?

Iets in de richting van bedrijfskunde kan wel handig zijn.

Welke andere vaardigheden zijn nuttig?

Je moet goed kunnen onderhandelen. In dat opzicht moet je ook een beetje van de verkoopkant zijn. Je moet jezelf kunnen aanpassen, relaties opbouwen en het grotere plaatje zien. Je moet de positie van de leverancier namelijk kunnen inschatten en begrijpen. Verder moet je in F1 sowieso onder druk kunnen werken en snel schakelen. In deze branche moet je nou eenmaal veel multitasken en prioriteiten kunnen stellen als dat nodig is.

Hoe kun je werkervaring opdoen?

Ik denk dat het goed is om met een administratieve functie te beginnen en jezelf daarna verder omhoog te werken op de spreekwoordelijke ladder. Het is ook goed om te beginnen met het verwerken van de inkoop- of verkooporders. Op die manier kun je namelijk zien hoe het proces werkt en leer je de prijzen en prijsstructuren alvast te begrijpen. Ik denk dat je bij zo'n functie eerder in een kantooromgeving moet beginnen dan in de detailhandel zelf. Het gaat in deze wereld namelijk meer om backend-to-backend dan om contact met de uiteindelijke gebruiker.

Ga je ook naar de races?

Nee, ik ga niet naar races. Dat gezegd hebbende, ben ik wel naar de Britse Grand Prix geweest om ons cateringteam en onze mensen van de vrachtwagens eens te ontmoeten. Vooral om gezichten bij de namen te krijgen en om de producten die we kopen eens te zien. Dat laatste is best belangrijk. Als je over de kosten van een bepaald product probeert te onderhandelen, maar je weet niet precies wat voor product het is, dan is het toch lastig onderhandelen...

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Vooral zorgen dat ik zicht heb op alle processen en natuurlijk ervoor zorgen dat inkooporders op tijd binnen zijn en weer op tijd de deur uitgaan. Dat is belangrijk om offertes voor de benodigde producten te krijgen en te kunnen beoordelen. Daarnaast communiceer ik op zo'n dag veel met andere afdelingen. Zo hebben we directe lijnen met veel winkels, allemaal om er zeker van te zijn dat we de benodigde apparatuur kunnen reserveren en ook op tijd ontvangen. Tot slot hebben we veel te maken met vragen over facturen. Je moet ervoor zorgen dat je de kennis hebt om facturen in twijfel te trekken en om dingen te onderzoeken als dat nodig is.

